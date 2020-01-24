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Сергей Притула рассказал о письме скандального дуэта "Анна-Мария", которое получил после Нацотбора

Ведущий признался, что не жалеет ни о чем произошедшем в прошлом

пятница, 24 января 2020, 14:47
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Вскоре после Национального отбора на Евровидение-2019, в ходе которого разгорелся скандал вокруг участниц группы "Анна-Мария", фактически не признавших аннексию Крыма Россией, ведущий Сергей Притула получил письмо. В нем сестры-вокалистки якобы сообщили ему, что зла за их острые диалоги на сцене не держат.

Об этом Притула упомянул в свежем интервью для Media Business Reports: "Через несколько дней после Нацотбора они написали мне письмо, совершенно спокойное, сказали, что обиды нет", - рассказал ведущий.

"Анна-Мария"Фото: facebook.com

При этом, как продолжил далее Притула, сам он считает, что в ситуации с группой "Анна-Мария" никакого "распятия младенцев", за которое стоило бы обижаться, не было: "Нормально поговорили с девушками на сцене. А что я спросил такого? Сказал, что удивительно, имея как бэкграунд родителей, работающих на оккупационную власть, не бояться идти на конкурс. Люди же по-разному реагируют на такие вещи. Они ответили, что, выбирая между конкурсом и родителями, выбрали бы родителей. Я спросил, почему они тогда вібрали конкурс. Не было ни одного вопроса, которым я бы их унизил или сказал, что они плохие дети или родители у них плохие".

В контексте прошлогоднего Нацотбора Притула также отметил, что не жалеет ни о чем: "После того как мне помахали пальцами и кулаками - мол, я оскорблял девочек - те себе спокойненько, повертев всех на одном органе, полетели на фестиваль в Сочи представлять Украину", - заключил ведущий.

  • Напомним, в этом году Национальный отбор на Евровидение-2020 состоится 8 и 15 февраля, 23-го числа пройдет финал, в ходе которого выберут представителя Украины на песенном конкурсе.
  • Читайте также на theLime, как Сергей Притула отшутился в соцсети о старте отборочного этапа на Евровидение-2020. Похоже, ведущий продолжит острить как и прежде.

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