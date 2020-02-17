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Владимир Остапчук не сдержался и ответил хейтерам в сети, но от этого стало только хуже

История с разводом ведущего, кажется, не закончится никогда

понедельник, 17 февраля 2020, 13:03
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук после новостей о разводе с супругой Еленой Войченко и ее откровений о реальных причинах ссор в семье стал мишенью хейтеров в соцсетях. Женщины осаждают аккаунт Остапчука уже несколько недель к ряду, обвиняя его в изменах, публичной лжи и клевете в адрес жены.

Досталось ведущему и под его последним постом в Инстаграм, которым стало совместное фото с детьми. Очевидно, не удержавшись, Остапчук решил жестко ответить одной из участниц дискуссий. А зря, ведь вышло только хуже.

Пользовательница с Ником svetlanaa_mazepa назвала ведущего "вруном чистой породы" и предсказала Остапчуку старость в одиночестве, которая придет к нему в качестве расплаты за его поступки. В ответ на это ведущий назвал девушку "ущербной дурой" и призвал не лезть в чужую жизнь.

"Ты можешь называть кого угодно "говном", но должна понимать последствия. Ты закомплексованная, ущербная дура, которая лезет в чужую жизнь и приняла на себя роль прокурора", - ответил Остапчук. - Я не лез в твою жизнь <...> сиди дома и держи свое мнение при себе".

Ведущий заверил девушку, что сам разберется в личной жизни, но на это уже мало кто обращал внимание. Под комментарием назрела уже другая дискуссия, вызванная грубостью ведущего.

"Владимир, это вы пишите? Или за вас делают этот кошмар?" - стали интересоваться под комментарием ведущего. Когда же перепалка Остапчука с подписчиками дошла до прессы, из-под поста ее удалили.

  • Ранее Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь. Примечательно, что интервью снималось до того, как ведущий объявил о разводе с женой.
  • Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре 2019 года расстался с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.

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