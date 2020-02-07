RU  UA

Лайм

9 аксессуаров, которые сделают твой весенний гардероб еще более стильным

Что носить весной этого года, чтобы выглядеть модно и трендово

пятница, 7 февраля 2020, 19:08
читати статтю українською

Совсем скоро наступит самое романтичное время года - долгожданная весна. Поэтому мы решили собрать самые трендовые аксессуары в этом материале, чтобы в новом сезоне вы выглядели максимально модно, стильно и актуально.

В моде различные шляпы и береты. Их можно носить практически с любым образом. Шляпа с полями будет отлично смотреться с легким пальто или весенней курточкой. Берет можно надеть с симпатичным платьем или деловым костюмом. То же самое касается маленьких сумочек и сумок"бананок". Они снова будут в тренде, и не зря. Ведь такие сумки не только хорошо смотрятся, но и являются весьма удобными. Конечно, в том случае, если вы не носите с собой слишком большое количество различных вещей.

Весной в тренды снова вернуться большие очки, как прозрачные, так и цветные и солнцезащитные. Что касается украшений, в этом сезоне будет модно носить по несколько подвесок на одной цепочке. Важно только следить, чтобы украшения были выполнены из металла одного тона.

Снова будут актуальными простые и не слишком броские сережки-гвоздики. А вот большие серьги с крупными камнями и так далее лучше пока спрятать в шкатулку, так как они из трендов временно уходят. Скорее всего, до начала осени. Стоит также обратить внимание на различные яркие пояса. Ими можно разнообразить практически любой повседневный и обычный наряд.

Отдельное внимание стоит уделить такому забавному тренду, как носки со всякими смешными надписями и принтами. Они остаются актуальными уже несколько сезонов подряд. Тут можно позволить фантазии разгуляться, ведь весело и оригинально будет выглядеть практически любой рисунок.

Хотите разнообразить скучный деловой образ? Наденьте под брюки носки с уточками. Надоел обычный наряд на каждый день? Украсьте его носками разного цвета. И не нужно прятать такие носки, пусть их будет видно, позвольте себе немного побаловаться и носите их с гордостью! В конце концов, мода не всегда должна быть серьезной и пафосной.

загрузка...

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Цвет сезона - бежевый: 10 моделей модной обуви, без которых не обойтись весной 2020

Какая обувь будет в моде этой весной

Украинский фотограф устроила стильную фотосессию для знаменитой мамы Илона Маска

Саша Самсонова показала неувядающую красоту 71-летней Мэй Маск в новой фотосессии.

Ukrainian Fashion Week 2020: Серж Смолин представил новую осенне-зимнюю коллекцию

В рамках Ukrainian Fashion Week основатель бренда мужской одежды IDoL. Серж Смолин представил новую коллекцию FW 2020-2021.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: