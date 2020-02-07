9 аксессуаров, которые сделают твой весенний гардероб еще более стильным

Совсем скоро наступит самое романтичное время года - долгожданная весна. Поэтому мы решили собрать самые трендовые аксессуары в этом материале, чтобы в новом сезоне вы выглядели максимально модно, стильно и актуально.

В моде различные шляпы и береты. Их можно носить практически с любым образом. Шляпа с полями будет отлично смотреться с легким пальто или весенней курточкой. Берет можно надеть с симпатичным платьем или деловым костюмом. То же самое касается маленьких сумочек и сумок"бананок". Они снова будут в тренде, и не зря. Ведь такие сумки не только хорошо смотрятся, но и являются весьма удобными. Конечно, в том случае, если вы не носите с собой слишком большое количество различных вещей.

Весной в тренды снова вернуться большие очки, как прозрачные, так и цветные и солнцезащитные. Что касается украшений, в этом сезоне будет модно носить по несколько подвесок на одной цепочке. Важно только следить, чтобы украшения были выполнены из металла одного тона.

Снова будут актуальными простые и не слишком броские сережки-гвоздики. А вот большие серьги с крупными камнями и так далее лучше пока спрятать в шкатулку, так как они из трендов временно уходят. Скорее всего, до начала осени. Стоит также обратить внимание на различные яркие пояса. Ими можно разнообразить практически любой повседневный и обычный наряд.

Отдельное внимание стоит уделить такому забавному тренду, как носки со всякими смешными надписями и принтами. Они остаются актуальными уже несколько сезонов подряд. Тут можно позволить фантазии разгуляться, ведь весело и оригинально будет выглядеть практически любой рисунок.

Хотите разнообразить скучный деловой образ? Наденьте под брюки носки с уточками. Надоел обычный наряд на каждый день? Украсьте его носками разного цвета. И не нужно прятать такие носки, пусть их будет видно, позвольте себе немного побаловаться и носите их с гордостью! В конце концов, мода не всегда должна быть серьезной и пафосной.

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