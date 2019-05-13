Путь Зеленского должен начинаться с Тарасовой горы, где хранится душа украинского народа - Наталья Заболотная

Менее, чем через месяц мировые и украинские лидеры мнений соберутся на Международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID, который во второй раз пройдет в Каневе 7-8 июня. Организаторы мероприятия амбициозно называют его "украинским Давосом" и подчеркивают, что главная цель форума поднять вопрос неразделимости и взаимозависимости двух факторов гармоничного развития государства: экономики и человеческого капитала. Подробнее о предпосылках возникновения этого форума, его организации и проведения в интервью "Апострофу" рассказала президент Фонда гуманитарного развития Украины, общественный и культурный деятель, а также инициатор мероприятия НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНАЯ.

- В этом году форум Ukrainian ID пройдет во второй раз 6-8 июня. Объясните для читателей, которые не знают об этом форуме, что это за форум и почему его называют украинским Давосом?

- Да, впервые этот форум состоялся в прошлом году. В это мало кто верил, поскольку форумов в Украине мало, а сделать форум такого мирового формата, международный, экономико-гуманитарный форум, еще и в Каневе - это для многих считалось неподъемной задачей. Очень трудно было убедить и спонсоров, и партнеров. Даже легче отзывались какие-то зарубежные спикеры, гости, чем...

В форум Ukrainian ID впервые неохотно верили именно как раз наши люди. Всегда не до того вроде. Говорят, мол, сейчас экономический кризис, так сложно с властью, выборы. Но мы это сделали. Форум состоялся, был довольно-таки хороший резонанс и, можно констатировать успех, несмотря на совершенно ограниченные информационные возможности.

Сработало и то, что пресса сразу окрестила форум летним Давосом, и этот форум проходит раз в Каневе, городе особенной важности для всех украинцев, и Украины, и мира.

- Все привыкли, что самые громкие события происходят в Киеве, в центре, куда удобно всем доехать, а здесь вы выбрали Канев. Не боялись ли, что это будет тем Рубиконом, что туда многие не смогут доехать, возможно, это не очень удобное место?

- Канев является знаковым местом, и нам не нужно было собирать тысячи. Этот форум для тех людей, которые способны определять повестку дня страны. В прошлом году этот форум на Тарасовой горе собрал около ста визионеров, опинион-лидеров Украины и мира для того, чтобы сформировать определенную адженту.

Знаете, мы устали от того, что Украина всегда является заложницей чужих планов. То мы ездим на Минские договоренности, то инвестируем миллионы евро в создание украинского дома в Давосе и пытаемся затянуть туда. Но почему инвестировать в собственную независимую диалоговую платформу, почему Украина должна всегда ездить в гости к кому-то? Почему мы не можем создать такой фундамент, такого значения и такого веса событие, чтобы ежегодно к нам приезжал мир, и чтобы Украина была не просто заложницей чьих-то планов, а полноправным участником в этой верстке глобальной повестки дня для мира.

- Каждый год есть какая-то основная тематика форума. Чему он будет посвящен в этом году? Какие будут основные темы?

- Мы в предвкушении того, что 2019 год будет довольно-таки знаковым для Украины. Он и стал таким определенным Рубиконом, как до нашей эры и наша эра. Я считаю, что это именно такое четкое, жесткое разделение, и в предвкушении этого мы назвали этот форум смело, даже дерзко "революцией ценностей".

Действительно, на рубеже эпох и на стыке веков, и во время таких политических событий, которыми стали эти выборы и этот выбор украинского народа, именно в этот период люди, общество, Украина способны и должны генерировать какие-то новые прогрессивные смыслы и идеи.

Мы убеждены, что ценности - это непременное субстанция здорового общества. Мы должны их генерировать, возможно мы должны сделать их инвентаризацию. Мы их приумножать, то есть это не какие-то ситуативные проблемы или не только ситуативные проблемы, как то снижение тарифов на газ, повышение пенсий на пять копеек или другие популистские обещания ситуативных политиков, которые приходят на два, три, пять лет, чтобы обогатиться. Мы должны ценность поставить нашей целью и стремиться к ней, а государство должно создавать инструментарий для того, чтобы общество было ценностным, для того, чтобы мы перестали выбирать лучшее из худшего, и чтобы наши новости были не только о конъюнктурных политиках, а чтобы мы обогащали наше общество, не умножая люмпен-сегмент, а стремиться к тому, чтобы наши люди, наши дети были высокообразованными.

Мы убеждены, что ценности - это непременное субстанция здорового общества Фото: Евгений Котенко / Апостроф

То есть мы поставили на то, что на форуме будут обсуждаться в десяти панелях и пяти специальных платформах проблемы новой экономической стратегии, новой стратегии безопасности страны, какой она должна быть в XXI веке через призму тех вызовов, которые проходит Украина, кроме платформы "культура и туризм", кроме платформы "технология".

- То есть будет достаточно много таких, важных для страны, сфер?

- Да, но чего бы эти сферы не касались - экономики, энергетики, экологии, технологии или культуры и духовности - проходящими насквозь будут именно ценности. Для чего бизнесмены работают, для чего государство вырабатывает свое ВВП? Для человека. То есть мы будем настаивать, что человек - это самая главная ценность нашего государства, это абсолютный субъект и бенефициарий всего, что производится и генерируется. То есть и экономисты, и финансисты, и инвесторы, и политики, и гуманитарии будут говорить о ценностях, кроме основных тем, которые мы нарабатываем вместе.

Итоговым коммюнике форума станет некий свод норм и правил здорового общества, такая конституция ценностей, которую мы планируем выдать сразу после форума. Возможно, даже успеем ко Дню Конституции.

- Можно ли назвать эту так называемую конституцию дорожной картой или книгой подсказок для нового президента и его команды?

- Я надеюсь, что и новый президент Владимир Зеленский и члены его команды, его официальные советники, которым мы прислали приглашение, будут на этом форуме почетными гостями и выступят экспертами. Они будут слушать, но слушать и слышать - это разные вещи. Мы будем настаивать, что это действительно дорожная карта, ведь это фундаментальные вещи и ценности, которые должны стоять в преамбуле законов. Они должны быть дорожной картой для чиновников.

Зачем они идут во власть? Для того, чтобы реализовать собственное эго? Для общества, для людей, для страны, потому что ценности - это, действительно, самые главные цели, главная цель и то, что объединяет общество и страну.

Страну цементируют ценности, культура - это вечное. Знаете, когда посадишь породистую яблоню, и она первые два-три года будет давать свои плоды, и если ты не будешь за ней ухаживать должным образом, то ее съест гусеница, она просто выродится и превратится в дикую яблоню. И чтобы наше общество также не превратилось, мы должны его питать вечным - ценностями.

Подчеркиваю, что очень важный фактор - создавать инструментарий для того, чтобы люди не прибегали к крайностям. Вот государство ввело акциз. А акциз - это водка, это алкогольные напитки, это табак, это как раз то, что вызывает потенциальную зависимость у граждан, и это путь к деградации. Если вы хотите зарабатывать на акцизе, а, значит, на людях, то вы должны дать им как минимум здоровую альтернативу. Именно так и поступают здоровые общества.

- Получили ли вы уже какой-то ответ от Владимира Зеленского, точнее, от его команды, от его представителей, потому что, конечно, очень сложно представить такое важное мероприятие без представителей как раз новой власти?

- Я убеждена, что Канев является именно тем местом, из которого может и, возможно, должен начаться официальный тур президента Украины по странам. Это центральная точка нашей страны, это место, где хранится душа украинского народа, и это как раз знак диаспоре, которая, кстати, прохладно отнеслась на выборах к кандидатуре новоизбранного президента - то есть это очень хороший знак. У нас 20 миллионов диаспоры. У нас 38 миллионов наших украинских граждан.

Я убеждена, что поездка в Канев - это именно тот маршрут, который хотя бы раз в пять лет с семьей должен осуществлять каждый сознательный украинец. Тарасова гора, на которой проходит форум - это довольно-таки высокая, почетная и духовная трибуна, в частности для президента.

- По каким критериям вы подбирали спикеров, которые будут выступать на разных модулях. Расскажите, возможно, о приглашенных, скажем так, звездах, топ-экспертах из-за рубежа, которые приедут посетить этот форум и выступить?

- Поскольку это форум международный, то, конечно, мы приглашали и украинских опинион-лидеров, и международных экспертов. На форум прибудет довольно-таки приличное количество украинских послов. Некоторые из них будут принимать участие в панелях, связанных с безопасностью, экономикой, энергетикой. Например, один из интереснейших, играющих тренеров мира и Европы - это Тичо Жупанчич, который разработал довольно успешную уже по факту экономическую стратегию развития Словении до 2050 года. Будем советоваться с ним как экспертом экономической панели, как сделать нашу страну экономически успешной, как быть в тренде мира.

Среди международных экспертов будет также известный обозреватель международных изданий Даян Фрэнсис. Она является влиятельной личностью, которая, видимо, знакома со всеми президентами мира, где бы они ни были.

Также будет Джон Хербст, член оргкомитета форума, бывший посол США и сейчас яркий представитель Atlantic Council. Нашими стратегическими партнерами являются Институт будущего Украины и BRDO. Соучредитель Института будущего Анатолий Амелин представит экономическую стратегию. Алексей Гончарук, глава BRDO, расскажет, как сделать международные инвестиции безопасными, как обезопасить их...

Нашими стратегическими партнерами являются Институт будущего Украины и BRDO Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Действительно, очень высокого уровня гости. Будут ли украинские депутаты или, возможно, представители Кабмина, которые могли бы послушать это все, возможно, что-то предложить?

- Мы не формализируем этот форум. Мы собираем тех людей, за которых отвечаем, что это те люди, которые способны, могут и уже делают новые концепции, новые стратегии успешной страны. Регистрация на форум открыта. Каждый может на сайте приобрести себе регистрационный билет и быть гарантировано на форуме.

У нас, кстати, будет подниматься вопрос образования, и будет очень жестко поднят вопрос гендерного равенства. У нас будет специальная платформа, связанная с гендерными вопросами, которая называется Demolishing the glass ceiling. Это актуальный вопрос не только для Украины, но для мира. Мы будем жестко ставить вопрос о том, что женщины, которых фактически 54% в Украине - это преобладающее количество. Но они все равно только на 10% только имеют доступ к основным ресурсам страны, лишь 12% женщин представлены в парламенте, несмотря на то, что еще, кажется, в 2014 году был принят закон о женской квоте на местных выборах.

- Я слышала еще о другой проблеме, что в некоторых, в частности, маленьких городах не могут найти женщин и не могут закрыть эту квоту - даже с такой проблемой сталкивались. Еще, например, проблема, что женщины получают заработную плату меньше, чем мужчины.

- Да. У меня тоже есть такая статистика, что женщины получают на 34% зарплаты ниже, чем у мужчин.

Кстати, в Украине, как ни странно, всегда де-факто присутствовал матриархат. То есть де-юре мы имеем одно, но де-факто - совсем другое. Шея, по факту не совсем и шея. Нам нужно отстаивать права женщин, потому что очень трудно женщинам прорваться через этот стеклянный потолок. Видимо, мужчинам очень уютно в своем закрытом мужском клубе, где им никто не мешает. Кстати, я недавно анализировала: среди олигархов нет женщин. Женщины не воруют, женщины - честные.

- Это даже мировая тенденция. Те женщины, кто попадает в список Форбс, даже американский, зачастую - просто вдовы, а не самостоятельно заработали средства. Поэтому это глобально все еще остается проблемой.

- Я думаю, что наши проблемы именно от отсутствия женской квоты в парламенте, потому что женщины мыслят иначе. Наш гуманитарный кризис, даже гуманитарный дефолт, в котором сейчас оказалось наше общество - это связано с самым высоким показателем в Европе по детскому алкоголизму, смертностью от алкоголя, прогрессией наркомании и ВИЧ-инфицированных. Это связано с тем, что нет, кому защищать ту инфраструктуру, которая была уничтожена после распада Советского Союза, связанную со спортом, культурой.

Сейчас, несмотря на то, что есть чрезвычайно важные показатели среди детей, среди подростков, вообще среди общества, никто не защищает те попытки и реальные шаги по реанимации всего культурного, социокультурного, спортивного сегмента страны. То есть государство, заставляя общество потреблять продукты, которые оно производит, которые вызывают зависимость у граждан, не дает здоровой альтернативы в виде современной культурной, спортивной инфраструктуры. А потом мы жалуемся, что общество делает странный выбор, что оно очень легко поддается чрезвычайно агрессивной информационной войне, которая давно уже была объявлена и набирает ежедневно большой прогрессии.

Вот у нас первая панель форума называется Human Security, она посвящена новой политике безопасности страны. Нам нужно по-новому посмотреть на все наши вызовы, проанализировать и понять, что National Security - это не пушки, танки, армия. Да, это средства для преодоления кризиса, уже когда война на пороге, и нам есть чем отстреливаться. Но государство не думает, как не довести до этого кризиса.

Это как раз создание понятия Human Security, это Soft Power, это культура, это высокообразованное, культурное, здоровое общество. Им очень трудно манипулировать. Поэтому надо начинать зализывать те психотравмы, которые были нанесены нашим государством нашему обществу.

- В прошлом году на форуме было 300 гостей. Сколько гостей вы ожидаете в этом году?

- В этом году форум будет проходить два дня. Это также было определенным вызовом. Мы ожидаем, что в течение этих двух дней будет около 500-600 гостей. Только спикеров у нас около сотни.

Будет большая программа - и панели, и платформ, и будет параллельная программа "ШеваФест-2" - это благотворительный фестиваль, который мы проводим уже второй год подряд во время форума. На сцене недостроенного объекта-красавца под названием "Шевченковской культурный центр" выступит народный артист, всемирно известный оперный певец Анатолий Кочерга. Это будет благотворительный концерт в поддержку этого центра, чтобы обратить на него внимание.

Этот центр - это замороженный объект, который стоит в Каневе на последнем этапе запуска в течение пяти лет. Если его запустить - а его можно завершить за два месяца - и ко Дню Независимости уже пригласить украинцев всего мира именно в Канев на всемирный конгресс украинцев.

Все это даст новый виток развития Канева, его социализации в глобальное пространство. Я очень рада тому, что уже благодаря форуму в первые два месяца туризм в Канев вырос на 20% - это только по билетам маршрутных перевозок.

Будет большая программа и панелей и платформ, и будет параллельная программа "ШеваФест-2" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Это в прошлом году?

- Именно так отчитался мэр Канева Игорь Ренькас через два месяца после форума. То есть очень важно, что мы говорим о том, что Украина должна быть де-факто независимой, что Украина должна быть независимым игроком на мировой глобальной карте, что мы должны производить смысл, и никто нас не спасет, кроме нас самих, что большая надежда на новую команду, на Зеленского, что они зачистят ту коррумпированную систему, те все атавизмы прошлого, мы не будем реставрировать остатки системы, которую просто нужно смыть и начать строить все с чистого листа.

Я не говорю о том, что надо смыть до основания, но нам нужно начать жить по другим принципам. Очень многие политики говорят о европейских ценностях, но фактически мы находимся где-то посередине между азиатскими и европейскими ценностями. Вот случилась страшная трагедия - упал самолет, и мы видим глубокие дискуссии относительно того, должен ли был наш президент выразить слова скорби.

- Вы имеете в виду трагедию в Шереметьево?

- Да. То есть мы должны жить на высоких нотах гуманизма. Только на этих принципах мы сможем построить собственную страну. Многие украинцы осуждают, конечно, весь мир осуждает то, что там пассажиры, не думая о тех, кто горит в аду, в хвосте самолета, брали свои чемоданы и выходили из самолета, кто-то снимал на видео, где давали какие-то юмористические комментарии по поводу горящего самолета и тому подобное. А не является ли варварством то, что президент страны, в которой погибают молодые люди на фронте, на войне, позволяет тюнинговать собственные танки российскими запчастями, списанными ранее, а в этих танках, как в консервных банках, погибают наши молодые люди?

- То есть нам нужно понять, как нужно отбирать и будущих депутатов, и будущих чиновников, и с какими принципами строить развитие общества. Нас спасут только ценности. Все остальное будет догонять.

- Я абсолютна не согласна с формулой, мы сначала восстановить собственные заводы, завезти сюда инвестиции, а затем инвестировать в культуру и молодежь. Сегодня делать это намного дешевле. Сегодня гораздо дешевле инвестировать в здоровое общество, модернизировать и строить культурные центры, а не закрывать их, как это планомерно делает нынешнее Министерство культуры. Сегодня гораздо дешевле строить спортивные центры, модернизировать библиотеки, чем завтра на порядки большие средства инвестировать в наркодиспансеры, в психбольницы и в наручники для полиции.

Надо выбрать, что мы строим - страну на принципах европейских ценностей или мы все же будем на азиатских платформах. Этот выбор абсолютно четкий. Я убеждена, что пути назад не будет. Мы должны только проанализировать и не останавливаться ни на секунду.