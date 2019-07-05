С 1 июля в Украине введен рынок электроэнергии. О плюсах и минусах запуска рынка, о том изменится ли цена за электроэнергию для населения, "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Хорошо или плохо с рынком электроэнергии Украины - мы можем сказать по истечении какого-то срока. Пусть (рынок) поработает месяц-два. Мы начнем понимать, когда пройдут бухгалтерские платежные периоды. То есть мы увидим, как проходят торги, где вылазят "бока". А "бока" - и технические, и финансовые - будут вылазить в любом случае. И конечно важно, как будут решаться те вопросы, которые не были решены до запуска рынка электроэнергии.

Наверное, самый основной – это вопрос задолженности. Дебиторка, кредиторка, которая висит практически на всех игроках рынка. То есть как будут расшивать всю эту историю, потому что ответа на этот вопрос, я так понимаю, никто и не дал.

Что касается простого потребителя – для него особо на данном этапе ничего не меняется, точно так же, как не менялось, когда запускался рынок газа. Облэнерго, как и облгазы, распадаются на две компании (уже распались с января). Одна компания занимается распределением – отвечает за сети, а вторая компания занимается поставкой, то есть отвечает непосредственно за продажу самой электроэнергии. Все точно так же, как в газе. Пока мы платим, так же как и платили. Но НКРЭКП уже двинулось по облгазам, скорее всего, пойдет движение по облэнерго. То есть когда будет вводиться абонплата – возникнет разделение. Это требование третьего энергопакета и законов и о рынке газа, и о рынке электроэнергии о том, что плата должна производиться отдельно распределительной компанией.

По тарифам пока ничего не движется до конца 2020 года. Но я боюсь, что после выборов ситуация может начать меняться, и постановление будет корректироваться. Если мы посмотрим на итоги торгов, какова на сегодняшний день средневзвешенная рыночная стоимость, мы увидим где-то 1.90-2.00 гривны за кВт/ч без доставки и, я так понимаю, без налогов. В принципе потолок роста по тарифам для населения присутствует.

Говорить о том (как любят говорить игроки рынка), что мы платим самые низкие тарифы - это чистой воды манипуляция и со стороны игроков рынка, и со стороны чиновников. Все очень просто, давайте посчитаем по доходам. Есть интересный рейтинг на "вражеских" запрещенных сайтах – РИА Рейтинг. Они делают каждый год рейтинг возможности закупки, то есть сколько вы можете купить на среднюю зарплату при текущей цене и по газу и по электроэнергии. По газу мы благополучно рухнули на последнее место с учетом уровня тарифов и уровня доходов. По электроэнергии мы находимся где-то в серединке, причем имеются в виду все европейские страны. Мы там крепкие середнячки, по-моему, на 21-м месте. То есть до повышения тарифов у нас пока все хорошо. А дальше, понятное дело, ситуация будет усугубляться.

Поэтому главные задачи, которые стоят перед правительством в том случае, если состоится рост тарифов - а его вряд ли удастся избежать - чтобы не было лавинообразного скачка, как это было с газом, когда кратно подняли тариф, а потом снизили на 8% и сказали: "Смотрите, мы же снизили". А ничего, что вы его в 11 раз подняли? Важно, чтобы такого не было с электроэнергией, тем более что цены уже поднимались в 2015-2017 годах.

Кстати, господин Герус был членом НКРЭКП, и при его участии принималось постановление о поэтапном (повышении). Тогда тарифы выросли в четыре раза. Тогда это делалось под теми же лозунгами "рынок электроэнергии". Конечно, объективно, экономическая ситуация с тех пор изменилась, но это не повод. Поэтому по моим и не только по моим оценкам, общепринятый в мире уровень роста тарифов составляет не более 15% в год. Об этом можно говорить.

Причем, как правило, для того, чтобы не бить по потребителю, эти 15% делятся. Допустим, в первом квартале подняли на 5% и еще на 10% - в третьем квартале. То есть можно и нужно разбивать. Причина очень простая – люди просто не успевают приспособиться. Вы точно так же, как и любое предприятие, формируете свой бюджет. И если вы находитесь в постоянном росте тарифов каждые полгода, то ничего не можете сформировать. Вы даже не можете посчитать, сколько вам надо денег для того, чтобы оплатить коммуналку, то есть распределить свои средства. Поэтому задача правительства №1 – контроль над скоростью роста тарифов. Задача №2 – доходы, экономика. Снятие с повестки дня тарифного вопроса (уровень тарифов, их рост, ведение рынков и пр.) – это вопрос доходов, которые должны расти. Рост тарифов должен соответствовать росту доходов населения.

Зачем Зеленский зарегистрировал законопроект о снижении стоимости электроэнергии? Он предлагает формировать стоимость электроэнергии по принципу реальных затрат на ее производство. Этот закон носит популистический характер. Особенно там еще привязан "Роттердам –". Феерично, потому что сам алгоритм "Роттердама" с введением рынка просто отмирает.

Если раньше все финансовые потоки на энергорынки были под контролем государства, то "Роттердам +" влиял. Пусть опосредованно, косвенно, но влиял на оптовую цену электроэнергии. Сейчас чистый рынок. И проблема тепловой генерации - по какой цене она закупает уголь, как она его считает у себя в себестоимости – это их бухгалтерия.

Сейчас есть рынок продавца и покупателя. То есть вы выходите на рынок и предлагаете свой товар по определенной цене, в данном случае электроэнергию. Если эта цена не сможет конкурировать с тем же "Энергоатомом", потому что он может абсолютно спокойно демпинговать на рынке, то тепловикам воленс-неволенс придется ужиматься, искать пути сокращения своих расходов. Поэтому теперь вопрос угля – это их личные проблемы, и они их решают.

То есть считать его по себестоимости производства – прекрасно, но это возврат в социализм. Нет, это имеет право на жизнь, это очень хорошая идея. Но тогда нужно говорить о национализации. То есть мы национализируем все энергопредприятия, и государство берет на себя ответственность за формирование тарифов, за функционирование отрасли. Но это совершенно другая история и, я так понимаю, что в команде господина Зеленского нет людей, которые были бы в состоянии потянуть такую махину. Мы же с вами говорим о всех видах генерации, а не только о тепловой. Это и атомная, и гидрогенерация, и та же самая часть "зеленой" энергетики. Это повлечет за собой крайне негативные последствия как минимум на международной арене, потому что масса проектов имеют иностранные инвестиции. Это такой предвыборный ход, а реально на ситуацию он вряд ли повлияет.