О налоговой политики Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова

Президентские и парламентские выборы, а именно их результаты подарили большей части общества надежду на улучшение жизни в ближайшем будущем. Результаты социологических исследований показывают, что уровень надежды и веры в благоприятное будущее, превысил показатели 2005 года, когда после мирной Оранжевой революции экономика росла значительными темпами и не было открытых внешних и внутренних угроз. Открытое окно возможностей позволяет менять страну и проводить реформы, считает председатель Промышленно-предпринимательского союза Каспрук Владимир.



Однако, к сожалению, большинство украинцев, независимо от политических предпочтений, не замечает негативных экономических тенденций, последствия которых мы почувствуем в ближайшем будущем.

Экспертная среда, руководство налоговой и даже олигарх Игорь Коломойский, в своих интервью и комментариях рассказывают об угрозах, вызванных длительным сомнительным укреплением национальной валюты, истощением объемов реализации облигаций внутреннего займа, их высокой процентной ставкой и что самое важное, недостаточным объемом налоговых поступлений.

Офис крупных налогоплательщиков - структурная единица новосозданной Государственной налоговой службы, осталась в структуре "в наследство" от расформированной ГФС. Это орган, который обслуживает более 2.5 тысяч крупнейших налогоплательщиков Украины, в совокупности обеспечивают около 60% налоговых поступлений в Государственный бюджет Украины. Простым языком, данный орган работает с теми, кто в своей массе, приносит налоги, идущие на оплату пенсий, обеспечение социальных льгот, заработную плату чиновникам, врачам и педагогам, военнослужащим и полицейским. Фактически существование и устойчивое развитие государства Украина, наполовину обеспечивается "финансированием", что приносит структурная единица одного государственного органа.

До конца календарного года, перед Государственной налоговой службой, стоит титаническая задача компенсации дефицита государственного бюджета, пока незаметен гражданам, занятым послеизбирательной эйфорией или истерией.

Однако, проблема эффективности Офиса крупных налогоплательщиков заключается в его руководстве - команде председателя Офиса Евгения Бамбизова. Для тех, кто не знает, Бамбизов - уроженец города Харькова. Всю жизнь работал в структурных подразделениях налоговой и ГФС. Во времена Януковича занимал должность заместителя начальника инспекции - начальника управления налогового контроля юридических лиц государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в городе Харькове, заместителя начальника Специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Харькове Государственной налоговой службы, заместителя начальника специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г. Харькове Межрегионального главного управления Миндоходив. С 2016 года занимает должность Начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы. С момента внедрения электронного декларирования официальные доходы Бамбизова выросли в несколько раз.

Рационально, для покрытия дефицита Офис принялся за ревизию деятельности своих контрагентов. 5 сентября Офис доначислил сети магазинов электроники "Фокстрот" 645 млн грн дополнительных налогов. Председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов анонсировал проверку других крупных ритейлеров.

В то же время, подчиненные Бамбизова, совместно со Службой безопасности Украины провели рейды предприятием "Арселор-Миттал" в Кривом Роге. В результате следственных действий, сотрудниками СБУ, по словам главного Юристконсультант ПАО "Арселор-Миттал" Артема Филипева было изъято оборудование на сумму 150 млн долларов, чем вызвали замораживание ключевого инвестиционного проекта компании.

По результатам аудита Офиса крупных налогоплательщиков, Евгением Бамбизовим была объявлена сумма налоговых претензий - 9 млрд гривен.

Данная деятельность Бамбизова, вызвала негативную реакцию представителей мощных иностранных союзников, кредиторов и союзников Украины на международной арене. Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли в своем интервью отмечал, что рейды по коммерческим предприятиям вредят инвестиционной привлекательности Украины.

Позже пресс-служба Государственной налоговой службы опровергла заявление Бамбизова и заявила, что проверки и аудит еще продолжается, а сам Бамбизов, пока, только исполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, который находится в состоянии ликвидации.

Деятельность Бамбизова в должности председателя Офиса крупных налогоплательщиков, напоминает замкнутый круг - налоговые поборы и санкции крупного бизнеса, для цели покрытия текущего дефицита, что повлечет нежелание инвестировать и вести деятельность в Украине и тот же налоговый дефицит в будущем, не будет чем заполнить. Более того, сегодняшние его действия не являются гарантией результата, ведь вопрос выплаты средств может перенестись в судебных залов, в том числе международных арбитражных судов и отложиться на непонятный срок, а отношения бизнеса и государства будут испорчены навсегда.

Конечно, можно было бы понять и смириться с данным непопулярными действиями, если бы данные действия не были выборочными, а под крылом Офиса крупных налогоплательщиков не существовало "карманных" контрагентов.

Так, в реестре крупных налогоплательщиков находится ООО "Агроцентр Украина". Данная компания, с уставным капиталом в целую 1000 гривен, уже несколько раз сменила руководителя за последний год и имеет все признаки фиктивности. Так, на предприятии которое должен заниматься "производством удобрений и культур", отсутствуют любые земельные участки в пользовании и элементарные средства ведения деятельности.

Однако, данное предприятие, по инсайдерской информации, в течение 2018- 2019 годов, осуществляло продажу товаров на сумму 4 миллиарда 120 363 000 гривен. И это без имеющихся средств для возможности ведения такой объемной деятельности.

По всем признакам владельцы Агроцентра Украины осуществляли систематические манипуляции со скрутки и подмены приобретенного и реализованного товара, в результате чего было проведено "бумажных операций", без фактического движения любых товаров составила 1 млрд 153 млн 791 тысяч гривен. При этом образовывалась страшная сумма фиктивного НДС, который реализовывался за наличные средства.

Стоит отметить, что по данным информационно-аналитической системы YouControl, данное предприятие решением Совета национальной безопасности и обороны Украины находится под действием санкций на период 2018-2021 годы, согласно решению СНБО от 14.05.2018 года, а на него возложены ограничения в виде блокировки активов, ограничения операций и предотвращения вывода активов за пределы Украины. То есть успешная финансовая деятельность компании напрямую зависит от Офиса крупных налогоплательщиков, во главе с Евгением Бамбизовим.

Проанализировав данные факты можно предположить, что Агроцентр Украины находится под покровительством Офиса больших налогоплательщиков в обмен на стабильный процент наличности от нелегальных операций. Иных оснований, почему Офис Бамбизова "кошмарит" реальный сектор экономики и игнорирует фиктивную мыльный пузырь - Агроцентр Украины, невозможно представить.

Получается, Евгений Бамбизов, осуществляющего деятельность по принципу "своим - все, чужим - ничего"? В данном уравнении чужими есть компании, приносящие прибыль в государственный бюджет, а своими - фиктивные обертки, раздутые до статуса "крупного налогоплательщика".