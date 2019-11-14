Как леса Украины могут отдать друзьям премьера

Украина заняла первое место по поставкам контрабандной древесины в страны ЕС, обогнав даже Африку и Латинскую Америку. Эти данные еще в прошлом году обнародовала британская неправительственная организация Earthsight. С тех пор произошло три, так сказать, переломных события: Верховная Рада уменьшила порог уголовной ответственности за незаконные вырубки леса, новый президент Владимир Зеленский показал серьезность борьбы с "черными" лесорубами во время поездки в Харьков, запустили пилотный проект "Лес в смартфоне". Однако говорить, что ситуация улучшилась - рано. Некоторые представители команды нового президента пытаются посадить на старые схемы своих людей, считает журналист Роман Онишкевич.

Так случилось с конкурсом на должность главного лесничего страны - председателя Государственного агентства лесных ресурсов. Его объявили с 4 октября и он должен был завершиться еще до 15 октября. Однако организаторы вопреки ряду законов и постановлений ( "О государственной службе" (статьи 22, 23), Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, Распоряжение КМУ "Об объявлении конкурса на занятие должности Председателя Государственного агентства лесных ресурсов" от 29 сентября 2019 № 892-р.) решили его продолжить - до 17 октября.

Причиной вроде стал сбой в работе правительственного сайта поиска вакансий cаreer.gov.ua - по крайней мере так заверил премьер-министр Алексей Гончарук. При этом он не вспомнил, что продлевать сроки подачи документов для участия в конкурсе противозаконно. Возможно, молодой премьер еще не успел полностью ознакомиться с украинским законодательством? Вряд ли можно сделать такой вывод, если поинтересоваться тем, кто реально решил "догнать" участие в конкурсе.

Так, на 24 тыс. грн готовы работать и эксперт и бизнесмен-лоббист. Объединяет их то, что оба - друзья премьер-министра. Как говорится, рука руку моет.

Первый - Андрей Заблоцкий. Непосредственно к проблемам леса господин Заблоцкий никакого отношения не имеет. А к премьеру - нет. Юрист, эксперт в области аграрного бизнеса, он возглавляет сельскохозяйственное направление в BRDO - Офисе эффективного регулирования, который финансируется за средства Евросоюза. Самое интересное - именно BRDO ранее возглавлял нынешний премьер-министр Алексей Гончарук, а многих ее бывших сотрудников можно встретить в правительственных кабинетах и в зале парламента. Практически все эксперты Офиса эффективного регулирования получили то министерские портфели, то депутатские мандаты. И только Андрей Заблоцкий, с которым Алексея Гончарука объединяет совместная работа, остался за бортом.

Очевидно, ставку премьер сделал не на одного человека. Связанный с ним второй участник конкурса - однопартиец и его друг Остап Еднак. Правда, если в случае назначения Заблоцкого Гончарук могут предъявить разве кумовство, то в случае Еднак обвинений может посыпаться гораздо больше, ведь бывшего бизнесмена в лесной сфере неоднократно обвиняли в участии в теневых схемах.

В нарушение при проведении конкурса на руководителя Государственного агентства лесных ресурсов должны отреагировать правоохранительные органы и общественность.

Тем более, за нарушения законодательства при проведении конкурса, его результаты любой грамотный юрист сможет отменить через суд. Нам же остается только наблюдать и надеяться, что все же здравый смысл возобладает над желанием пристроить друзей на "тепленькое место". Ведь от нового руководителя Госагентства будет зависеть, удастся ли остановить уничтожение одного из самых ценных ресурсов Украины.