Новая диверсия Путина: почему "Беркут" возвращается в Украину

На выходных стало известно о том, что отправленные в Россию во время обмена экс-"беркутовцы", причастные к массовым расстрелам на Майдане, не задержались в РФ и вернулись в Украину, где решили заняться активной общественной деятельностью. В частности, они пишут открытые письма украинской власти, изобилующие перлами российской пропаганды. "Апостроф" решил разобраться в обстоятельствах очередного "ватного реванша" и установить, как реагировать на эту информационную провокацию украинскому обществу и власти.

Почему для "Беркута" нет препятствий

Обмен пленных между Украиной и РФ, инициированный украинскими властями в конце 2019 года в ходе исполнения договоренностей, достигнутых на саммите "Нормандской четверки", с самого начала вызвал целую волну замечаний со стороны экспертной среды и украинского общества. Звучали предупреждения о том, что вытаскивая из тюрем и СИЗО террористов и убийц, а также закрывая в авральном порядке уголовные дела против "беркутовцев" и выдавая их России без всяких условий, Зе-команда собственными руками передала россиянам в руки "пропагандистское оружие".

Сейчас же, аккурат к приближению очередной годовщины трагических массовых расстрелов на Майдане - это оружие выстрелило. По сообщению адвоката Александра Горошинского, два экс-"беркутовца" - Александр Маринченко и Сергей Тампура - сначала недолго сидели в ОРДЛО и РФ, а затем поспешили вернуться в Киев.

Правда, доказательства того, что "беркуты" действительно прибыли в Киев, где все же существуют вполне реальные шансы нарваться на представителей "воинственного меньшинства" и получить возможно не совсем законных, но от этого не менее травмоопасных тумаков, публиковать никто не спешит. Другое дело, что никаких механизмов запретить возвращение ренегатов в Украину не существует. И если Россия захочет, то завтра по улицам Киева будет ходить хоть целая толпа бывших сотрудников МВД, участвовавших в разгоне Майдана, "сепаров" и террористов, выданных во время обмена прошлого года.

"Нет такого закона, который бы регулировал "обмен" с Россией. Сам "обмен" в любой форме - вне закона. Ведь процесс происходит в реалиях "джентльменского соглашения", вне международного или национального права. И принять какую-то норму, которая бы регулировала возможность возвращения "обмененных" - невозможно", - пояснила "Апострофу" известный юрист Анна Маляр.

Сигнал к активизации пророссийских сил

Впрочем, главная проблема состоит даже не в том, что люди, имеющие отношение к смерти украинцев, после обмена вернулись на место преступления.

Сущность в том, что выйдя из тюрьмы и СИЗО, "беркутовцы" стали активными участниками информационной и пропагандистской войны РФ против Украины. В частности, фигуранты нашей истории Александр Маринченко и Сергей Тампура написали открытое письмо к действующей украинской власти. В нем звучат повторяющиеся перлы роспропаганды - о "вооруженном перевороте в 2014 году", о преступлениях пост-майдановской власти, о требовании "восстановить доброе имя спецподразделения "Беркут" и даже "отменить амнистию" майдановцам и начать расследование их "преступлений" против представителей силовых органов.

Заявление экс-"беркутовцев" в целом не является чем-то экстраординарным. В конце концов, российские и пророссийские СМИ в Украине ежегодно в феврале-марте впадают в "майданную истерию", рассказывая о преступлениях майдановцев и ужасах "вооруженного переворота". Но способ и форма провокации, которую на этот раз избрали россияне, свидетельствует, что их намерения несколько серьезнее привычного "расшатывания ситуации".

"Россия уже давно использует нарратив "Майдана как внешней провокации". Поэтому вполне стоит ожидать, что "освобожденные лица" выступят с подобными заявлениями, например, дадут очень жесткую пресс-конференцию по Украине. И то, что для таких заявлений они вернулись в Украину, можно считать тревожным сигналом к активизации пророссийских сил внутри нашей страны", - сказал "Апострофу" политический консультант Ярослав Божко.

Проигнорировать проблему - хуже всего

Возвращение бывших "беркутовцев" вызывает особую тревогу в свете того, что голоса бывшей "Партии регионов" сегодня в Украине звучат гораздо громче, чем разрозненные заявления сил, которые представляли Майдан. Их провокации не вызывают должную реакцию у действующей украинской власти, что лишь стимулирует РФ и ее "шестерки" к дальнейшему давлению.

"Россия почувствовала, с какими невыгодными позициям мы "влезли" в весь этот "обмен пленными" и сейчас пользуется ситуацией. Очевидно, стратегия возвращения прежней власти в Украине и нивелирование последствий Майдана остается актуальной темой для РФ. И наша проблема в том, что большинству украинского общества эти проблемы не интересны, ему гораздо ближе и важнее платежки за коммуналку, и Россия этим пользуется. А украинская власть исходит из популистской методики и предпринимает действия только в случае реакции "активного меньшинства", - отметил политолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Апострофу".

То, как возвращение ненаказанных "беркутовцев" воспринимается активной частью украинского общества, не секрет. Достаточно просто почитать украинские соцсети, чтобы убедиться в волнах негатива, которую подняла очередная российская провокация. Но в стратегическом смысле гораздо важнее, как реагирует действующая власть. И уже привычное для Зе-команды отсутствие реакции на болезненные вопросы, не дающие возможности попиариться на вау-эффекте, станет худшим вариантом для всей Украины. Ведь, исходя из привычной российской стратегии, мы являемся лишь свидетелями старта очередной информационной операции РФ, целью которой является проверка украинцев на умение "держать удар".

"Действия России наплавлены на провоцирование внутриполитического конфликта, игры на противоречиях, которые существуют в свободных демократических обществах. Это четко сформулировано в "доктрине Герасимова" (ключевые элементы доктрины Герасимова лежат в основе концепции "войны нового поколения", - "Апостроф"). То есть не столько продвижение своего внутреннего нарратива, как разрушение повестки дня стран, с которыми РФ соперничает. Таким образом, Россия время от времени осуществляет провокации, и смотрит на нашу реакцию. И когда нет жесткой реакции общества и государства, это становится сигналом для более конкретных действий, направленных на раскол общества. И данная история как раз является таким тестом. К сожалению, на само возвращение "беркутовцев" отреагировать нет возможности: оно уже произошло. Но мы все понимаем, что это только начало провокации и эти люди будут действовать дальше - давать пресс-конференции или идти в суды. Они ехали в Украину с четкой задачей. И в таких условиях очень важна четкая активная позиция украинской власти", - подчеркнул Ярослав Божко.

Впрочем, по мнению экспертов, ждать консолидированную реакцию со стороны "слуг" не стоит. Тем более, что во фракции есть немало откровенно пророссийских персонажей, которые демонстрируют откровенно "ватные" взгляды. И охотно примут участие в организации пророссийского реванша в Украине...