Сдерживание России – не главная цель: что мешает Украине вступить в НАТО

НАТО исполнился 71 год. За свою долгую по меркам коалиций историю, Альянс успел стать важным инструментом победы в "холодной войне", сыграть значительную роль в трансформации системы безопасности в Европе. А после завершения "холодной войны" НАТО сумел расшириться до 30 государств.

Ирония судьбы состоит в том, что именно в Украине, которая, согласно своей риторике, сильно хочет стать членом НАТО, хуже всего понимают логику функционирования Альянса. У нас до сих пор искренне полагают, что НАТО – это такой инструмент сдерживания России. И не находят ничего лучшего, чем строить свои отношения с организацией на основании этих представлений, искренне негодуя на предмет того, что Украина – самый активный элемент такого сдерживания сегодня и на годы вперед – остается без членства. Северная Македония, страна с расходами на оборону в пятьдесят раз меньше украинских, вступила в НАТО в этом году. Для нас же двери всегда открыты, но перспективы членства на горизонте нет.

Понимание нашими элитами функций и логики работы НАТО нуждается в серьезном переосмыслении. Это потребует более широкого взгляда на то, как вообще работает современная система безопасности, что с ней стало не так после 2014 года и какими могут быть пути ее восстановления. Нужно отвыкать от старых взглядов из школьных учебников, где смысл существования НАТО по-прежнему описывается знаменитой цитатой лорда Исмея на тему “keep the Russians out, the American sin and the Germans down”(не пускать русских, сохранять присутствие американцев и сдерживать немцев в Европе). Вместе с более полным пониманием роли НАТО придет и адекватная оценка места Альянса в нашей внешней политике.

НАТО – это, скорее, инструмент формирования повестки дня в международной политике, а не сдерживания отдельных государств. Баланс сил изменился бесповоротно: сегодняшняя Россия гораздо слабее СССР. Тратить значительные ресурсы для ее сдерживания было бы не очень рационально. О том, что сдерживание России – не главная цель НАТО говорит и тот простой факт, что противостояние с ней не увеличивает, а уменьшает шансы Украины вступить в Альянс. Гораздо более продуманное использование такого инструмента как НАТО состоит в поддержании широкой коалиции развитых демократий по общему видению будущего международной безопасности. Если посмотреть на то, как менялись концептуальные подходы НАТО в течение последних двадцати с небольшим лет, можно понять, что Альянс, прежде всего для США, был инструментом формирования общих приоритетов и норм: от расширения понятия безопасности до гуманитарных интервенций, борьбы с терроризмом и поддержки демократии.

Вместе с тем, элемент обеспечения безопасности, конечно, сохраняется. НАТО остается самым простым, эффективным и недорогим способом гарантировать безопасность для всех государств-членов. При этом им даже необязательно тратить на это деньги: внутри Альянса действует эффект "бесплатного проезда", когда даже те, кто не участвует в расходах, получают тот же уровень защищенности. НАТО, среди прочего, выполняет и задачи сдерживания. Но ключевую роль выполняет не физический военный потенциал, а надежность гарантий. До тех пор, пока потенциальный агрессор уверен, что защищать потенциальную жертву будут все, он не будет нападать. Именно надежность гарантий является самой ценной "добавленной стоимостью" для государств-членов. И именно поэтому они так опасаются вступления в НАТО, например, Украины – нет гарантий, что ответ на эскалацию военных действий со стороны России будет единогласным.

Демократия, о которой написано в тексте Вашингтонского договора 1949 года, и на проблемы с которой нам так часто указывают государства-члены, исключительно важна. Если 71 год назад демократия была маркером принадлежности к антикоммунистической коалиции, то сегодня это общая ценность, позволяющая различать своих и чужих в более широком контексте. Критерий демократичности остается фундаментальным; и именно проблемы с построением по-настоящему демократического государства выступают надежным тормозом нашего движения к членству. Как и описанные чуть выше риски, связанные с противостоянием с Россией и нежеланием стран-членов подрывать надежность Альянса.

Вообще эволюция НАТО отражает изменения характера и понимания влияния, силы и безопасности в современном мире. Именно так выглядит эффективная коалиция сегодня: она способна объединять государства-члены широкими повестками, общим видением и восприятием угроз. Чтобы быть для нее интересной, нужно тоже обладать видением, разделять ценности, понимать интересы других и быть источником возможностей, а не рисков.

Украинская внешняя политика, делая ставку на НАТО, продолжает показывать чудеса наивности и пребывать в реалиях 1990-х годов. Результат будет соответствующим.