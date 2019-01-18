Операция "однофамилец": зачем депутат-доброволец идет в президенты

В украинском политикуме случаются разные совпадения. Но история с выдвижением в президенты нардепа Юрия Тимошенко – классический пример избирательной технологии. О том, подействует ли появление однофамильца лидера "Батькивщины" в бюллетенях на результаты президентских выборов, узнавал "Апостроф".

В четверг, 17 января, стало известно о неожиданной пертурбации внутри "Народного фронта". Фракция "Народный фронт" исключила из своего состава народного депутата Юрия Тимошенко. "Фракция постановила исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, касающихся важных политико-экономических вопросов", - обтекаемо объяснил причину исключения руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

Впрочем, как стало известно "Апострофу", подобное решение связано с тем, что бывший доброволец Нацгвардии Юрий Тимошенко решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Данную версию, в частности, на своей странице в Facebook озвучил нардеп-"фронтовик" Леонид Емец. "Формальная причина: за нарушение фракционной дисциплины. Неформальная: он получил деньги на залог и планирует баллотироваться на пост президента", - написал он в Facebook.

Непублично в "Народном фронте" нашему изданию рассказали следующее: "О решении Тимошенко идти на выборы мы узнали несколько дней назад. Спросили у него, он подтвердил. И тогда решили исключить его из фракции".

По словам "фронтовиков", сам Тимошенко озвучивал претензии к своим однопартийцам. "На заседании фракции перед голосованием Тимошенко выступил с длинным монологом, как он трудился, но никто это не оценил. Намекнул, что ему даже не удалось заработать. Все, конечно, обалдели от такого выступления", - рассказал "Апострофу" один из нардепов, присутствовавших на данном заседании.

Зачем же Юрий Тимошенко решил идти в президенты? В кулуарах не под запись решение депутата объясняют следующим образом: дело в том, что фамилия и инициалы экс-"фронтовика" полностью совпадают с фамилией и инициалами Юлии Тимошенко.

"Он нам подтвердил, что идет на президентские выборы, чтобы отбирать голоса у Юлии Владимировны. Сказал, что это решение было принято серьезными людьми. Имена он не назвал, но ясно, что это ход Банковой", - сказал один из нардепов. Эту информацию также подтвердили и в команде президента, сообщив о том, что переговоры с Юрием Тимошенко ведутся еще с лета.

Сам же Юрий Тимошенко в разговоре с "Апострофом" был немногословен. Отвечая на вопрос о возможном баллотировании, он сказал следующее: "Если я захочу сказать, я скажу об этом". При этом он подчеркнул, что уже 10 месяцев как фактически не находится в рядах фракции.

Некоторые из нардепов в комментариях offrecords допускают возможность того, что в бюллетене вместо написания имени и отчества возле фамилий кандидатов будут значиться только инициалы. Таким образом, в списке кандидатов могут оказаться сразу два "Тимошенко Ю.В."

Как рассказал "Апострофу" бывший секретарь Центризбиркома Андрей Магера, для этого необходимо вносить изменения в законодательство.

"Закон о выборах президента четко говорит, что должны быть указаны фамилия, имя и отчество кандидатов полностью. Гипотетически указание только инициалов возможно в том случае, если парламент внесет изменения в законодательство", - сказал он.

В свою очередь нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Черненко уверяет, что в парламенте не пойдут на то, чтобы вносить изменения в закон.

"Никакие изменения не готовятся. Есть требования к бюллетеням, их пока никто не планирует менять", - сказал он "Апострофу". Однако слово "пока" вызывает некоторые сомнения в том, что закон не тронут.

Если закон останется без изменений, эффективность подобных телодвижений однофамильца лидера "Батькивщины" стремится к нулю. Дело в том, что избиратели перед тем как голосовать, все же читают бюллетени. В случае своего выдвижения Юрий Тимошенко может рассчитывать разве что на десятые доли процентов, которые он отщипнет у Юлии Тимошенко. Однако ей, если верить социологическим выкладкам, от этого – ни холодно – ни жарко…