Что скрывает Зе!Кандидат по188-му округу Оксана Бочкарева

Изменение страны к лучшему, к которой все мы стремимся, - это не только смена власти и приход во властные кабинеты новых лиц. Это еще и гражданский контроль за качеством людей, претендующих на высокие государственные должности. Именно журналисты и активисты часто находят факты, которые были случайно или наоборот намеренно скрыты от общественности во время представления кандидата. История, которая будет изложена дальше, как раз является примером такого факт-чекинга.

В первый день июля на одном из сайтов вышло интервью с главой президентской партии "Слуга народа" Дмитрием Разумкова.

"Мы хотели бы привести в парламент людей, которые были бы новыми. Да, у них может не быть такого глубокого знания работы парламента, но этого они научатся быстро. Но главное, чтобы они не научились зарабатывать на законах, заниматься коррупцией, заниматься политической коррупцией, многими другими вещами, которые имеют место в этом парламенте", - отметил Разумков, отмечая на на вопрос, какие люди от указанной партии должны зайти в новый парламент.

Что ж, критерии просты и понятны: главное - чтобы были новыми и не воровали.

В этом же интервью Розумков рассказал, что после обнародования списков кандидатов от "Слуги народа" в партии начался постпраймериз или другими словами - "чистка рядов". Партия призвала всех граждан, у кого есть факты о причастности ее кандидатов в коррупции или других действиях, которые могут опорочить репутацию партии, сразу же сообщать об этом публично. В случае, если факты подтвердятся, человек будет исключена из списка "...Мы достаточно быстро реагируем на сообщение, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список ... Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда... Если мы по каких-то людей допустили ошибки, мы их исправим", - заявил лидер партии "Слуга народа". Напомним, 8 июля был последним днем, когда можно было отменить регистрацию кандидатов.

Дело Бочкаревой

Во вторник, 2 июля, известный украинский журналист и публицист Сергей Руденко на своей странице в Facebook опубликовал пост, касающийся кандидата от "Слуги народа" на 188-м избирательном округе Оксаны Бочкаревой. Для сохранения фактологического содержания, публикуемые пост без редактирования.

Поскольку "Слуга народа" призывает давать им информацию о "проблемных" кандидатах, напишу и я о возможном громком скандале. Теперь уже на Хмельнитчине, где в 188-м мажоритарном округе от команды Зе! баллотируется Оксана Бочкарева - главный врач Хмельницкого областного госпиталя для ветеранов войны (ХОГВВ). На этой должности она с 2015 года.

Как стало известно, госпожа Бочкарева является фигуранткой уголовного производства (№12018240000000152 в ЕРДР), которое ведет отдел расследования особо тяжких преступлений Следственного управления Главного управления национальной полиции (СУ ГУНП) в Хмельницкой области.

Данное дело касается присвоения в 2017-2018 гг. группой лиц бюджетных средств в размере более 1,800,000 грн с 11,700,000 грн, выделенных Хмельницким областным советом на выполнение работ по реконструкции системы сточных вод ХОГВВ.

Согласно материалам дела, главный врач госпиталя (Оксана Бочкарева) в сговоре с руководством ООО "Подолье Инвест Сити" (генеральный подрядчик) и ООО "Юнибуд Энергосервис" (проектировщик) через ряд подконтрольных фирм с признаком фиктивности сфальсифицировали документы о закупке и установке на насосной станции ХОГВВ оборудования на сумму 1,800,000 грн.

По данным следователей, действия госпожи Бочкаревой и лиц, проходящих с ней по делу, имеют признаки уголовного преступления, классифицирующихся по ст.191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Точнее - ч.3 этой статьи "действия, совершенные повторно или по предварительному сговору лиц".

Если вина Оксаны Бочкаревой будет доказана в суде, ей грозит одно из следующих наказаний: "Ограничение свободы на срок 3-5 лет, или лишение свободы на срок 3-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет".

Имею вопрос к руководству партии "Слуга народа" и Дмитрию Разумкову, неужели кандидатов от Зе! элементарно не проверяли? Эта информация, о которой я вспоминаю, есть в свободном доступе в Youcontrol. Вы можете убедиться лично.

Неудивительно, что после громких скандалов с партийным списком, вы допускаете таких досадных ошибок. Выдвигаете на мажоритарный округ от партии человека, который является фигурантом уголовного производства, расследование которого находится в активной фазе.

По этой ссылке решение суда, где можно ознакомиться, как говорят следователи, с фабулой дела.

Конечно же, через несколько дней Бочкарева все отрицала, мол имеет процессуальный статус только свидетеля и подозрение ей пока не вручалась. Однако адвокаты-криминалисты, опираясь на опыт расследования таких дел, указывают на следующую последовательность процессуального статуса: свидетель - подозреваемый - обвиняемый - осужден.

Кто такая Оксана Бочкарева?

В последнее время все журналистские расследования начинаются с поиска в Google. В поисковике, откровенно говоря, информации о Бочкаревой немного. Достаточно краткие биографические данные можно прочитать на сайтах "Подольского научно-медицинского центра", Хмельницкого областного госпиталя для ветеранов войны и политической партии "Слуга народа". Обобщая, можно утверждать, что госпожа Бочкарева закончила Буковинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело"и интернатуру по специальности "Акушерство и гинекология". Кроме того закончила Подольский государственный аграрно-технический университет по специальности "Публичное управление и администрирование". Имеет высшие категории по специальности "Детская гинекология" и "Организация и управление здравоохранением", а также научную степень - кандидат медицинских наук. Большинство профессиональной карьеры, а именно 12 лет Оксана Бочкарева проработала в Хмельницком областном центре планирования семьи на должности детского врача-гинеколога. С августа 2015 она находится в должности главного врача того же Хмельницкого областного госпиталя для ветеранов войны, о котором писал журналист Сергей Руденко. Зафиксируем важную деталь - последние 16 лет Бочкарева работает в бюджетных структурах.

Также в интернете присутствует декларация госпожи Бочкаревой за 2018 год. И, похоже, здесь руководство партии "Слуга народа" снова ждет неприятный сюрприз. В декларации кандидат от Зе по 188-му округу отмечает, что она имеет наличными 25 тысяч евро и 703 тысяч грн и еще 228 тысяч долларов США, которые она одолжила третьим лицам. Если все эти суммы перевести в гривны по текущему курсу, получится, что госпожа Бочкарева имеет наличными 7,400,000 грн. Также, согласно декларации, официальные доходы Зе!Кандидата по итогам 2018 составили 206,5 тыс грн, то есть примерно 17,2 тыс грн за месяц. Кстати, согласно декларации за 2017 год, Бочкарева получила официальный доход в размере 195,6 тыс грн. Итак, за два указанных года вместе - 402,1 тыс грн.

Даже если предположить, что в течение всей медицинской карьеры Оксана Бочкарева получала такую зарплату, как в 2018 году, чтобы заработать 7 с лишних миллионов грн ей понадобилось бы 430 (!) месяцев, или почти 36 (!) лет. Вспомним, что, согласно биографии, в профессии госпожа Бочкарева находится всего 16 лет. И все это время получает зарплату от государства. Итак, легально объяснить происхождение наличных денег кандидата от партии "Слуга народа" очень трудно, если вообще возможно. Это очень похоже на признаки незаконного обогащения, поэтому, наверное НАПК имеет надлежащим образом отреагировать на такую метаморфозу цифр в декларациях Оксаны Валерьевны.

Это означает, что вскоре после начала работы нового парламента она может стать мишенью для антикоррупционных органов и структур, как лицо, подозреваемое в незаконном обогащении. Ведь восстановить действенность соответствующего закона - одна из неотложных задач, президента Зеленского.

И еще небольшой штрих, который даст нам лучшее представление о природе политических взглядов госпожи Бочкаревой. С 2015 года она принимала активное участие в деятельности партии "За конкретные дела" Александра Гереги, которого, как утверждают источники, экс-президент Порошенко поставил "смотрящим" по Хмельницкой области. Именно этот Герега был членом "Партии регионов", голосовал за "законы 16 января", был одним из спонсоров экс-президента Виктора Януковича. В интернете остались подтверждение того факта, что в 2015 году Оксана Бочкарева баллотировалась в Хмельницкий областной совет именно от партии "За конкретные дела". В 2018-2019, по словам местных активистов, Герега и Бочкарева активно агитировали за Порошенко, последняя, в частности, в госпитале где является главным врачом.



Такая политическая метаморфоза кажется невозможной: вчера Порошенко и Герега, сегодня - Зеленский. Но факт присутствия Бочкаревой в списке мажоритарщиков от "Слуги народа", как кандидата по 188-м округу, говорит о том, что в политическом меню она не очень разборчивая.

Семейный подряд

Для объективности общей картины мы поинтересовались мужем Оксаны Бочкаревой - Вавринчук Сергеем Михайловичем. Как свидетельствуют данные из открытых источников, он является довольно интересным персонажем. Оказывается, что господин Вавринчук в течение 2014-2017 гг. был главным экологом Хмельницкой области. Официально занимал должность директора Департамента экологии и окружающей среды Хмельницкой областной государственной администрации. Необходимо отметить, что бизнесмены и активисты считают аналогичные должности одним из самых коррупциогенных.

Анализ деклараций Сергея Вавринчука за период пребывания на указанной должности показывает, что, работая на государственной службе, он значительно обогатился. Хотя легальных оснований для этого не было. Так, в 2014 году, на момент назначения главным экологом Хмельницкой, господин Вавринчук указал в декларации в разделе "Вклады в банках, ценные бумаги и другие активы, находящиеся в собственности декларанта (грн)"- сплошные нули. В следующем разделе "Вклады в банках, ценные бумаги и другие активы, находящиеся в собственности членов семьи декларанта (грн)" он также указал нуля. В разделе "Сведения о недвижимом имуществе" Вавринчук подал информацию о 4 земельных участках общей площадью 2,83 га и два дома в Хмельницком: 296 и 97 кв.м.

Через четыре года, по итогам 2017 главный эколог задекларировал 9 земельных участков общей площадью 10,95 га. Из них 3 - в Хмельницком и одна - в Евпатории (АР Крым). Кроме земли, за годы государственной службы на ответственной должности, приросли у Сергея Вавринчука и состояние в наличных деньгах. Чиновник задекларировал 1,030,000 грн и 35 тысяч евро. То есть, в наличных господин Вавринчук стал богаче на 2,100,000 грн. Чтобы понять, насколько это законно, достаточно проанализировать, сколько официально заработал он на протяжении 2014-2017 гг. Согласно декларациям, общая сумма официального дохода Вавринчука составляет лишь 444,6 тысяч грн.

Всего за четыре года пребывания на государственной службе муж кандидата в депутаты по 188-му округу Оксаны Бочкаревой неизвестно каким образом получил в собственность 8,12 га земли и наличности в эквиваленте 1,620,000 грн. Все это очень похоже на незаконное обогащение, и, видимо, правоохранительные органы должны дать надлежащую оценку изложенным фактам, которые, кстати, есть в открытом доступе.

Таким образом, можно подвести итоги и оценить общее состояние семьи Бочкаревой-Вавринчука, которые оба добросовестно работали на средства налогоплательщиков в бюджетных учреждениях. Итак, по состоянию на конец 2018 семья имеет в собственности 12 участков земли общей площадью 13,13 га. Из них 4 участка находятся в Хмельницком и одна в Крыму. Причем, есть вероятность, что последняя была приобретена во время российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма. Впрочем, эта информация требует дополнительной проверки.

Также в собственности семьи экс-главного эколога Хмельницкого и главного врача ХОГВВ находятся два дома и квартира в областном центре - 296 и 97 кв.м и 96 кв.м, соответственно. Кроме того, в собственности госпожи Бочкаревой находится объект незавершенного строительства в Хмельницком, площадью 470 кв.м. Что касается наличных: общие денежные доходы Бочкаревой и Вавринчука составляют 9,500,000 грн, или более 364 тысяч долларов по текущему курсу. При этом есть большие вопросы законности приобретения как минимум 8,12 га земли и минимум 2/3 всей наличности, которой владеет семья Бочкарев-Вавринчуков.

Депутат - слуга народа?

Мы проанализировали доступную в открытых источниках информацию о кандидате в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №188 - Оксане Бочкаревой. И обратили внимание на ее мужа - Сергея Вавринчука. Считаем, без него общее восприятие Бочкаревой, как претендента на депутатский мандат в президентской партии было бы неполным.

В качестве заключения хотим задать несколько вопросов председателю партии "Слуга народа"Дмитрию Разумкова.

1. Может ли фигурантка действующего уголовного внедрения, которая обвиняется в присвоении денег налогоплательщиков, выделенных фактически ветеранам войны, быть кандидатом в депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа"?

2. Может быть новым лицом во власти человек, представлявшая на местных выборах партию "За конкретные дела" Александра Гереги, который был "смотрящим" от Петра Порошенко за Хмельницкой области, членом Партии регионов и, как утверждают СМИ, одним из финансистов экс-президента предателя Виктора Януковича?

3. Может ли выдвигаться от партии "Слуга народа" кандидат, который вместе с мужем за годы работы в бюджетных учреждениях получили миллионы гривен сбережений и много гектаров земли, законность приобретения которых они скорее всего не могут объяснить с помощью данных официальных деклараций?

Если вы ответите утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, то о каких изменениях страны и новых лицах с чистой биографией во власти можно говорить? По нашему мнению, в ситуации с Оксаной Бочкаревой мало поступить по совести, надо поступить по закону.