Суд по сбитому МН 17: проблемы у России и риски для Украины

После почти шести лет расследований и сбора доказательств в судебном комплексе Схипхол, неподалеку от Амстердама, наконец начался знаковый судебный процесс - слушание дела об убийстве 298 человек на борту Boeing-777, выполнявшего рейс MH 17 Малайзийских авиалиний, который был сбит над зоной боевых действий на Донбассе. "Апостроф" узнал о том, чего ожидать от нидерландского суда и какие возможности и риски он несет для Украины.

Медленное правосудие

На скамье подсудимых разместились - правда, только виртуально - 4 подозреваемых, среди которых трое граждан России Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Виртуально, потому что никто из них, несмотря на целую спецоперацию по вручению судебных повесток, не поспешил покинуть свой приют на территории РФ и прибыть на суд, чтобы защищать себя. Четверо подсудимых подозреваются в организации транспортировки на территорию Украины ракетной установки "Бук", с которой и был сбит самолет.

Вполне логично возникает вопрос: почему после стольких лет расследований определены лишь четверо, по сути, "рядовых" исполнителей? Где подозрения и обвинения всех ответственных за решение, финальным результатом которых стало поражение пассажирского самолета военной ракетой?

Нидерландские следственные органы дали довольно логичный ответ на этот вопрос: для первого судебного заседания были выбраны персоны, чья вина практически точно доказана, и обвинительный приговор по ним открывает дорогу для дальнейших судов над высшими командными чинами России. Никто не рассчитывает, что суды закончатся быстро, и поэтому времени, чтобы осудить всех причастных, достаточно. Но, очевидно, придется запастись терпением.

"Юристы ожидают, что это займет четыре-пять лет... С понедельника и до того момента, когда мы будем иметь решение суда", - заявил СМИ на брифинге Пит Плюг, глава фонда семей погибших рейса MH17 Disaster Foundation.

"Далее они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека. Чтобы добраться до самого решения, надо пройти этот процесс. Можно рассчитывать, что все судебные процессы займут 10-15 лет", - отметил он.

Слова Пита Плюга не кажутся слишком пессимистичными в свете того, что, не успев начаться, судебное заседание уже было вынуждено взять перерыв до 23 марта. Ведь Россия неожиданно заявилась на суд... при помощи адвокатов нидерландской юридической фирмы, которые будут защищать интересы Олега Пулатова, и уже забрали для ознакомления документы дела. Поэтому Россия будет пытаться максимально затягивать процесс.

Окажется ли Путин на скамье подсудимых

Сейчас главный предмет интереса в суд по делам МН17 заключается в том, как высоко по властным ступеням РФ поднимется обвинение. Пусть даже через 15-20 лет после трагедии, но окажется ли на скамье подсудимых высшее командование РФ, или даже сам Путин?

Зенитно-ракетный комплекс Бук Фото: Getty images

С одной стороны, всем очевидно, что решение об отправке "Буков" в Украину принималось в Белокаменной на наивысшем уровне. Поэтому мелкими "сошками" вроде Гиркина обвинение не должно ограничиться.

"Абсолютно точно, что круг обвиняемых будет расширен. Думаю, что генералы Иванников и Ткачев (командующие военными округами РФ, - "Апостроф") будут даже не самыми высокопоставленными людьми среди обвиняемых. Уже можно, я думаю, говорить с достаточной степенью уверенности, что среди обвиняемых будут экс-советник президента Путина Владислав Сурков, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава ФСБ РФ Александр Бортников. Есть даже вероятность, хотя и небольшая, что Верховный главнокомандующий России (Путин) тоже будет назван обвиняемым в этом процессе. Поскольку все мы понимаем, что вопрос о поставках тяжелых вооружений на территорию другого государства не мог решаться без санкции Верховного главнокомандующего. Это просто физически и юридически невозможно", - заявил российский общественный деятель Роман Доброхотов, главный редактор издания The Insider, которое занималось сбором информации для нидерландского следствия.

Впрочем, оптимизм Доброхотова разделяют далеко не все.

"Я думаю, отсутствие Цемаха в суде не будет проблемой, поскольку слушания проходят заочно. Это, конечно, усложняет судебный процесс, поскольку подозреваемые находятся в России под защитой Путина. Думаю, что если вынесут обвинительный вердикт, все четверо подозреваемых не смогут быть в безопасности нигде. В какой-то момент с ними могут произойти "несчастные случаи", которые заставят их замолчать", - отметил в разговоре с "Апострофом" профессор Борнмутского университета в Великобритании и польского университета Леона Козминского Кристофер Хартвелл.

Похожее мнение высказал в беседе с "Апострофом" и директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Нужно понимать, что никакого автоматического добавления Шойгу, Суркова или Путина в список обвиняемых не будет. К тому же, любой действующий президент пользуется иммунитетом от подобных обвинений, а Путин, судя по событиям в России, будет президентом еще очень долго. Но даже в случае, если в суде в качестве подозреваемого прозвучит фамилия хотя бы какого-то русского генерала, это будет положительным моментом для Украины", - пояснил эксперт.

Почему Украине стоит быть внимательной

Вполне очевидно, что любые приговоры против России в нидерландском суде будут на руку Украине. И даже если обвинение не доберется до Путина или Суркова, судебный приговор против российской военной машины в лице высших командиров может иметь очень серьезные международные последствия.

Владимир Путин

Однако не стоит особо обольщаться тем, что признание вины России за сбивание малазийского самолета будет иметь серьезные практические последствия для украинского-российской войны на Донбассе.

"Хотелось бы предостеречь от настроений, подобных тем, что были в июле 2014 года, когда считали, что ЕС полностью встанет на нашу сторону в войне с Россией. Ведь даже если будет решение суда, в котором Россию признают агрессором, это будет решение внутреннего суда нидерландской юрисдикции. Впрочем, обвинительные приговоры против российских граждан в деле беспрецедентного преступления будут иметь весьма значительные последствия для восприятия России в мире", - отметил Евгений Магда.

Также не стоит забывать, что наряду с положительными моментами суда по делу МН 17 для Украины существует ряд рисков. Ведь Украина обладает огромным ресурсом. Речь идет о доказательствах и свидетелях. И Россия постарается не допустить их к процессу. И история с обменом Цемаха, которая едва не обернулась серьезными проблемами для нас в Нидерландах, может стать очень опасным прецедентом.

Вполне возможно, что каких-то новых свидетелей или какие-то доказательства Россия попытается "выторговать" у нас в обмен на какие-то конкретные или иллюзорные уступки в деле "мирного урегулирования". И для Украины представляет опасность даже не согласие на обмен, а сам факт вступления в подобные переговоры.

"Подобный торг стал бы откровенной изменой национальных интересов и предательством памяти погибших в трагедии МН 17. Более того, Россия может сначала получить что ей надо, а потом сделать информацию о переговорах публичной. Этим будет нанесен серьезный удар по международным позициям Украины. Поэтому даже попытки подобных переговоров будут очень серьезным риском для Украины", - считает Магда.

В общем, ожидать каких-то молниеносных и разгромных для России результатов от тщательного европейского правосудия Украины не стоит. Более того, наряду с возможностями для нас открывается и очередное окно рисков. Россия будет активно противодействовать процессу на всех фронтах. И украинским властиям следует оставаться очень внимательными, чтобы в случае соблазнительных предложений со стороны россиян в очередной раз не обменять национальные интересы на "кота в мешке".