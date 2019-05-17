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Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Эксперт о важности конституционной реформе

Павел Вышебаба пятница, 17 мая 2019, 09:18
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Эксперт о важности конституционной реформе

Новый политический сезон в Украине дает возможность не только перезагрузить центральные органы власти, но и открывает возможности для украинской политической системы устранить институциональные проблемы, которые накопились в результате бездумного внесения поправок в Конституцию Украины, считает коммуникационный эксперт Международного центра перспективных исследований Павел Вышебаба.

В частности, актуальными для Украины остаются проблемы дуализма исполнительной ветви власти, закрепление принципа децентрализации в Основном законе, а также, в угоду политическим трендам, снятие неприкосновенности с народных депутатов.

С 2004 года все изменения в Конституцию вносились с нарушением процедуры. Во многих случаях народные избранники даже не имели выводов Конституционного суда, без которого внесения изменений в Конституцию невозможно по процедуре, описанной в самой Конституции. Но законодательные рамки не ограничивали представителей власти, поскольку всегда превалировала политическая воля.

К сожалению, все эти изменения в Основной закон вносились в угоду конкретным политикам, которые в то или иное время находились у власти.

Политические реалии Украины создали ситуацию, когда украинцы стали забывать то, что Конституция - это о нас, обо всех украинский, а не только о политической элите, которая договаривается между собой.

Политики пытаются формулировать конституционные нормы, исходя из временного политического интереса, без учета долгосрочных общественных потребностей. Это связано с существованием в Украине слабой политической системы, авторитаризмом лидеров политических партий, партийной бюрократизацией, деидеологизацией и коррупцией.

Наше широкое участие, как народа Украины, является залогом достижения легитимности Конституции.

Красной линией конституционной реформы должно стать обеспечение инклюзивности процесса.

Механизмы привлечения общественности к написанию Основного закона известны, в частности опыт Уганды, где десятки тысяч людей подали свои предложения и стали соавторами по-настоящему народной конституции.

Общественность должна быть привлечена к реформе Основного закона, только тогда украинцы будут воспринимать Конституцию не навязанным сверху указанием, а общественным договором обязательным для выполнения всеми нами.

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