Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

4 октября Верховная Рада Украины проголосовала за Программу действий правительства Алексея Гончарука. При подготовке документа Алексей Гончарук отмечал, что программа его правительства будет отличаться от программ предыдущих правительств. Можно сказать, что Гончарук данное обещание выполнил - план действий членов его команды не содержит привычного для экспертной среды перечня реформ, которые планирует воплотить то или иное министерство. Зато каждое министерство в Кабмине Гончарука определило приоритетные человекоцентристские цели и маркеры, с помощью которых можно будет оценить успешность или неуспешность деятельности правительства в достижении конкретных целей. Кроме того, новаторство правительства Гончарука заключается в определеннии ответственного лица за достижения каждой отдельной цели команды Кабмина. Оправдан ли такой подход для планирования работы Кабмина, какие преимущества и недостатки он имеет? И, самое главное, является ли план действий правительства реалистичным?

Главным отличием Программы действий правительства Гончарука от своих предшественников является ориентация на человека. То есть каждое министерство должно было дать четкое понимание для рядового украинца, как он почувствует на себе результаты работы правительства. С одной стороны, такой подход приближает политику к людям. Опыт работы предыдущих правительств свидетельствует о том, что рядовые украинцы в подавляющем большинстве не разбираются в сути тех или иных реформ. Пожалуй, не будет преувеличением утверждать, что для людей действительно важным является вопрос того, насколько их жизнь станет лучше от проведения той или иной реформы. В конце концов, это справедливо, ведь граждане выбирают власть именно с этой прагматичной целью.

С другой стороны, улучшение жизни людей как раз зависит от реформ, которые планируют осуществлять как правительство, так и парламент. Поэтому декларирование человекоцентристских целей деятельности правительства не может быть оправданием тому, что сами реформы, необходимые для достижения этих целей, остались названными. В этом заключается один из основных недостатков данной программы. Она просто не дает ответа на вопрос, какие именно реформы будут внедрены, а без этого невозможно профессионально дискутировать о реальной достижимости определенных министерствами целей.

Для объективности следует отметить, что отдельные министерства все же говорят о конкретных реформах. К примеру, мы можем понять, что земельная реформа и приватизация части госпредприятий являются одними из основных задач министерства Тимофея Милованова, развитие инфраструктуры (с конкретными измеряемыми маркерами) и распределение "Укрзализныци" на различные предприятия - задача Владислава Криклия. Но в подавляющем большинстве министерства говорят абстрактными фразами, суть которых можно описать как поддержку всего хорошего и противодействие всему плохому.

Даже в разделе с целями Минфина не всегда можно определить конкретные измеримые цели (как "существенное снижение процентной ставки по кредитам, предоставленным в гривне") и конкретные шаги, за счет которых они будут достигнуты. Что уж говорить о планах, например, уменьшить уровень загрязнения окружающей среды на 20%, когда нет единого понимания понятия "загрязнение окружающей среды", на что жалуются экоактивисты. Поэтому программа правительства Гончарука, как и хорошая художественная литература, часто оставляет простор для фантазии.

Однако, реалии украинской политики состоят в том, что правительства фактически "не живут" все 5 лет. Поэтому формирование программы на основе конкретных реформ не является гарантией того, что отдельный новый министр или весь состав Кабмина будут разделять взгляды своих предшественников на эти реформы. С этой точки зрения, формирование целей правительства на основе тех же человекоцентристских целей оставляет пространство для избрания пути достижения этой цели другими министрами. Ведь один и тот же результат можно достичь разными путями.

Обычно в проектном управлении, менеджменте и других сферах распространены SMART-критерии при определении целей. Они должны быть Specific (конкретными), Measurable (измеряемыми), Assignable (иметь исполнителя), Realistic (достижимыми), Time-related (привязанными ко времени).

Казалось бы - к чему все это? Планы правительства поражают своей амбициозностью, но вряд ли соответствуют указанным SMART-критериям. Назначение исполнителей - это единственный критерий, под который подпадает новая программа правительства.

Без соблюдения всех этих критериев, достичь поставленных целей будет трудно. И если вопросы внутренней политики (если они прямо не затрагивают экономику) больше зависят от политической воли, то вот достижения экономических и внешнеполитических целей - нет. Поэтому планы правительства по этим сферам сейчас больше похожи на недостаточно проработанный документ, который был принят в спешке.

По вопросам экономике среди основных целей правительства значатся следующие:

· Рост экономики на 40%

· Сокращение отношения государственного долга к ВВП до 40%

· 70% поступлений в бюджет будут направлены на развитие экономики, 30% - на социальное обеспечение

· Привлечение 50 млрд долларов иностранных инвестиций

· Рост экспорта в два раза

· Демонополизация экономики

· Уменьшение доли государства в экономике до 5%

· Рентабельность активов государственных компаний возрастет с 2,1% до 5%

· Создание 1 млн рабочих мест

· Прожиточный минимум на уровне 4,2 тыс грн

· Не более 15% от дохода семьи на коммунальные услуги

· За аренду 1 га земли ее владелец будет получать не менее 4000 гривен (сейчас в среднем 1700)

В свою очередь, более глубокий анализ программы и видение страны различными министерствами все равно не дают ответа по конкретике: сроков, измеряемости и досягаемости перечисленных целей.

Среди детализированных пунктов программы наиболее расплывчатыми являются следующие:

Министерство социальной политики Украины

3.3. Семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности из-за низких доходов, получают своевременную и профессиональную помощь, включая финансовую, которая направлена на быстрый выход из кризиса и преодоление сложных жизненных обстоятельств.

Данная цель может создать массу спекуляций в связи с тем, каким образом будут ранжироваться сложные жизненные обстоятельства (почти 60% населения живет за чертой бедности), каким будет объем помощи и как долго она будет предоставляться.

Министерство финансов Украины

6.1. Налогоплательщики имеют низкую налоговую нагрузку и значительно меньше времени тратят на их администрирование

Анализ данного пункта не дает четкого ответа, когда и насколько уменьшится налоговая нагрузка, к каким результатам это приведет.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

7.2. Украинцы получают больше доходов от управления государственной собственностью в их интересах.

Рост рентабельности активов государственных компаний с 2,1% до 5% отнюдь не означает, что именно украинское население получит больше доходов от управления государственной собственностью.

7.8. Владельцы произведений и изобретений защищены и получают справедливое вознаграждение.

Проблема владельцев произведений и изобретений заключается не только в том, что они не получают справедливого вознаграждения, а в том, что быть собственником - это дорого. Соответственно, изобретение проще продать полностью какой-то компании, чем получать платежи за использование кем-то запатентованной технологии.

Министерство развития общин и территорий Украины

10.1. Украинцы имеют комфортное и доступное жилье.

Поставленные задачи этого пункта будут зависеть от рыночных реалий и многих факторов, в том числе и ситуации в банковском секторе, бизнес-настроениях и интересах и так далее, и вряд ли могут ставиться целью в таком виде.

Можно найти недостатки и в других пунктах, но кроме расплывчатости целей, основной проблемой является конфликт провозглашенного экономического либерализма с необходимостью вмешиваться в экономику для предотвращения "дикого" рынка. Вряд ли украинскому правительству удастся усидеть на двух стульях.

Что касается внешней политики, то программа действий правительства выпускает из поля зрения очень важны и чувствительные для украинцев темы, в частности:

· Модальность отношений с РФ и другими странами постсоветского пространства

· Стратегия возвращения Крыма, пути прекращения конфликта на Донбассе

· Стратегия продвижения бренда Украины как надежного партнера для наших западных и других союзников

· Стратегия деятельности Украины в международных организациях и объединениях

· Модальность отношений с нашими западными соседями (пути улучшения отношений с Польшей, Венгрией, Румынией и т.д.)

· Концепция понимания места Украины в современном мире, особенно в ситуации разрушения гарантий безопасности.

Зато в рамках деятельности МИД Алексей Гончарук обещает расширить сеть почетных консулов (сейчас их 112) и вообще планирует, чтобы консульский представитель Украины, штатний или почетный, присутствовал в каждом регионе мира. Также в программе нового правительства обещают в течение следующих 5 лет расширить перечень стран с безвизовым режимом за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сент-Винсента и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки. МИД должно в 2020 году продлить сроки безвизового пребывания в Аргентине, упростить нынешний режим поездок в Мексику и завершить соответствующие переговоры (об упрощении режима поездок) с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией. Кроме упрощения визового режима для украинцев, в МИД обещают за следующие 5 лет упростить украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране.

И если в части вышеприведенных обещаний мы имеем более или менее измеряемые и понятные показатели эффективности, то в части постановки цели по получению украинским бизнесом, культурой и спортом достойной поддержки за рубежом с этим возникают проблемы. Ведь показатель "увеличение объемов экспорта и притока инвестиций" является малоинформативным. Более того, дальше в программе вообще не указываются пути достижения этой цели и в целом отсутствуют критерии оценки прогресса по этому вопросу.

Приведенный перечень нюансов утвержденной программы правительства можно было бы и дальше продолжать и развивать. В целом же, несоответствие SMART-критериям и спешка привели к тому, что, во-первых, внешние факторы воздействия и цели минимизации рисков остались без внимания правительства, а, во-вторых, сложилось впечатление, что программу готовили отдельные люди и министерства без общего видения и красной линии, которая проходила бы через весь документ. Поэтому реалистичность поставленных целей и их достижения остаются пока под вопросом.

Тем не менее, переоценивать и мечтать все же лучше, чем планировать худшее, нежели существующее. В будущем стоит надеяться, что правительство наберется опыта и все же внесет поправки в утвержденную программу.

В общем, программа правительства Гончарука оставляет впечатление неразработанности, что может быть следствием единоличного большинства в парламенте, которое так или иначе все равно бы проголосовало за "свое" правительство. Но результат голосования в парламенте (от "Слуги народа" только 225 голосов "за") свидетельствует, что депутаты все же отреагировали на недостаточную подготовленность документа. И это оставляет надежду на то, что народные избранники были критическими по отношению к планам нового правительства.

Можно предположить, что при отсутствии единоличного большинства в Верховной Раде, новоиспеченные министры имели бы стимул подготовить более качественный документ. Ведь озвученные общие цели правительства являются сверхамбициозными, поэтому они должны выдерживать любую объективную критику.