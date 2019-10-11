​Кабминовская пятилетка: как правительство планирует сделать украинцев богаче

Верховная Рада 4 октября одобрила программу деятельности Кабмина 236 голосами. Программа КМУ - стратегический план, в котором изложено видение правительства, как сделать жизнь украинцев лучше и богаче. "Главная задача на следующие пять лет - это преодолеть бедность", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, презентуя программу депутатам. Реализовать этот план в Кабмине намерены до 2025 года, если, конечно, ничего не помешает. Как чиновники намерены строить Европу в Украине, и сработает ли это, разбирался "Апостроф".

Экономика

Суть всех реформ правительства, в конечном итоге, сводится к экономическому благосостоянию страны в целом и каждого украинца в частности. И здесь планы Кабмина более чем амбициозные. Итак, согласно плану правительства, за пять лет экономика Украины (ВВП) должна вырасти на 40%. При этом в следующем году в Кабмине ожидают рост экономики на уровне 5% и прирост по 7% каждый следующий год.

"Такие периоды в истории нашей страны уже были, и в других странах также. Это абсолютно реальная история", - заверил Гончарук.

При этом до 2025 года в Украине должно быть создано около миллиона рабочих мест и привлечено 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Как этого достигнуть? Снижением бюджетного дефицита до 1,5% к 2024 году, снижением общей налоговой нагрузки и процентной ставки по кредитам в гривне, наведением порядка на таможне и ГФС, а также понижением стоимости обслуживания государственного долга и сокращением соотношения государственного долга к ВВП до 40% к концу 2024 года. Также в КМУ надеются ввести трехлетнее бюджетное планирование. В теории, это должно сделать экономику страны более прогнозируемой, а прогнозируемая ситуация – гарантия улучшения инвестиционного климата.

Ожидают в правительстве и новых бюджетных поступлений, или, как их окрестили в Кабмине - "драйверов роста". Такими драйверами должны стать: открытие рынка земли, которое принесет в казну около 1 миллиарда долларов, доходы от приватизации - еще плюс 99 миллиардов гривен, продажа проблемной задолженности в банках на 565 миллиардов гривен и легализация азартных игр - более 5 миллиардов гривен.

При этом в Кабмине планируют, что каждый дополнительный процент к ВВП (а это около 15 миллиардов гривен) будет тратиться на борьбу с бедностью в пропорции 30% на 70%, где 30% - расходы на соцобеспечение и 70% - расходы на развитие.

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", экономические амбиции Кабмина вполне реальны… в теории. А вот на практике, при реализации реформ, ожидается очень много "но".

"Это реально, но очень сложно, - поясняет "Апострофу" экономический эксперт Тарас Козак. - Для этого нужно будет удерживать уверенное монобольшинство в парламенте на протяжении достаточно длительного времени, ведь нужно будет принять целый ряд законов, которые не являются популярными. В частности, это закон о свободном обороте земли. Он внесен в парламент, но вокруг него уже идут дискуссии. Но этот закон только о правилах оборота земли, а еще ведь нет закона о продаже земли, которая находится в государственной собственности. Кроме того, нужно будет приватизировать большое количество предприятий, закон о дерегуляции. Также необходимо провести демонополизацию экономики. И это невероятно сложно, ведь частные монополии - это интересы олигархов, и они будут сопротивляться, если государство решит разделить их монополии. Но самое главное - это обеспечить верховенство права: реформа судов и правоохранительной системы".

Социальные гарантии

Бороться с бедностью в правительстве планируют путем выявления семей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Для этого в Кабмине реформируют социальные службы, продолжат политику монетизации государственной помощи, а также разработают информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения E-SOCIAL, чтобы увеличить эффективность социальных выплат.

В Кабмине продолжат политику монетизации государственной помощи Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Граждане, которые реально нуждаются в социальной помощи, в том числе, в субсидиях, получат их в увеличенных размерах", - обещают в Кабмине.

Также в правительстве обещают жилищные программы на условиях льготного кредитования для ветеранов и переселенцев.

Правоохранительная деятельность

"Население чувствует себя незащищенным из-за недостаточной эффективности системы реагирования на правонарушения", - констатируют в Кабмине.

Чтобы исправить ситуацию, чиновники намерены внедрить систему экстренного реагирования по единому номеру "112". Идея, на самом деле не новая, но до сих пор так и не была реализована.

Стандарты прибытия экстренных служб на место происшествия в правительстве намерены довести до 10 минут - в городе и до 20 минут - в сельской местности.

Также в Кабмине намерены изменить законодательство по части охраны общественного порядка во время проведения массовых акций протестов, ведь многие из них, как уверяют чиновники, могут быть инспирированы Россией.

"Мы полностью реализуем скандинавскую модель обеспечения охраны общественного порядка", - уверяют в правительстве.

А для сокращения количества уличной преступности в КМУ обещают внедрить комплексные интеллектуальные системы видеонаблюдения.

Диджитализация

Реализуя популярную концепцию "государство в смартфоне", новый состав Кабмина обещает поступить радикально. Во-первых, провести большую инвентаризацию услуг, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. Во-вторых, часть услуг после инвентаризации просто убрать, как архаизм, а оставшиеся полностью перевести в онлайн. К 2025 году, по плану правительства, 100% государственных услуг должны быть в онлайне. Для этого будет создан единый портал услуг с удобным и понятным дизайном, на котором аккумулируются услуги всех центральных органов власти по единым стандартам.

"Эту реформу провести реально, но только при наличии политической воли, финансирования, квалифицированных специалистов и сопроводительной масштабной PR-кампании, разъясняющей населению преимущества этого перехода. Плюс применение "технологий мягкой силы" для стимулирования народа к использованию онлайн-технологий", - поясняет "Апострофу" эксперт по информационной безопасности Сергей Нестеренко.

Однако цифровая реформа может столкнуться с нежеланием самих "реформаторов" на местах ее проводить, ведь, с одной стороны, переход услуг в сеть будет означать потерю рабочих мест для тысяч чиновников.

Переход услуг в сеть будет означать потерю рабочих мест для тысяч чиновников Фото: unian

"И значительная часть чиновников, безусловно, будет сокращена. Это один из базовых смыслов перехода в онлайн, - добавляет Нестеренко. - Но этот фактор может стимулировать конкуренцию среди чиновников в борьбе за сохранение рабочих мест и мотивировать их осваивать новые технологии".

С другой стороны, далеко не все чиновники, которые останутся на своих местах, смогут работать в новых реалиях цифровизации.

"Для чиновников нужно вводить курс обучения с последующей сдачей экзамена. Экзамен должен стать обязательным условием для допуска на соответствующие должности", - резюмировал Нестеренко.

Оборона

В этой сфере государство планирует провести несколько важных изменений. Первым делом – разработать и ввести в действие План обороны Украины. Это документ, в котором четко будут расписаны все шаги правительства (экономические, военные, социальные, политические, правовые, информационные) на случай широкомасштабной агрессии против Украины.

Первый шаг к разработке Плана обороны ВР уже сделала, когда в конце сентября внесла изменения в закон "Об обороне Украины".

"Но дело в том, что варианты обороны страны всегда были - с первого дня формирования независимого государства Украина. Это основная задача Генерального штаба. Поэтому то, что мы видим сейчас, - это просто пиар-кампания, чтобы показать, что новая власть озаботилась обороноспособностью страны", - оценил инициативу Кабмина в комментарии "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

Кроме того, в оборонном секторе планируют провести, так называемый "оборонный смотр", на основе которого разработают комплексную программу развития ВСУ и индивидуальные программы развития отдельных видов войск.

"В рамках этих программ будет проводиться оснащение сил обороны современными образцами вооружения, воинской и специальной техники", - обещают в КМУ.

"Оборонный смотр был проведен в ВСУ еще в начале 2000-х годов. Его передавали в НАТО, и на основе этого документа НАТО нам разрабатывало программу подготовки членства. Но потом все свернулось. На сегодняшний день его можно уточнить, ведь фактически - это инвентаризация техники, вооружения и боеприпасов. А склады у нас горели, техника и вооружения утилизировались или продавались. Но оборонный смотр никак вообще не влияет на проведение военной реформы", - добавил Жданов.

Инфраструктура и транспорт

Здесь Кабмин предлагает провести просто тектонические изменения. Во-первых, государственной монополии Укрзализныци больше не будет. Предприятие будет разделено на отдельные субъекты: оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика. Более того, компания станет публичной, а ее акции разместят на международных биржах.

Государственной монополии Укрзализныци больше не будет Фото: pixabay.com

Впрочем, транспортный эксперт, экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава уверяет, что идея с разрушением монополии Укрзализныци - проигрышная.

"Для того чтобы хотя бы попытаться что-то сделать в этом направлении, каждый год из бюджета необходимо выделять огромные суммы, которых нет, - говорит "Апострофу" Кава. - Кроме того, железная дорога - единый производственный цикл. Разделить его, это все равно, что прийти на кондитерскую фабрику, разъединить ее на разные цеха и сделать отдельными предприятиями. На рынке грузовых перевозок у нас половина парка вагонов и так находится в частных руках. Они нормально эксплуатируются, и проблем не возникает. Более того, в Европе железные дороги - все государственные. В некоторых странах есть частные операторы, но у них есть и огромные дотации из бюджета, которые позволяют этим операторам и системе в целом функционировать. Например, в Германии ежегодно выделяется 16 миллиардов евро дотаций своим железным дорогам, как на пассажирские, так и на грузовые перевозки".

Во-вторых, правительство обещает значительно улучшить комфорт пассажиров, которые пользуются железнодорожным транспортом. Для этой цели в течение пяти лет обновят 200 единиц тягового подвижного состава, 800 пассажирских вагонов и 10 электропоездов "Интерсити". Кроме того, ожидается обновление 5 тысяч километров железнодорожной инфраструктуры. Обновят и железнодорожные вокзалы в Киеве, Запорожье и Николаеве.

"Но непонятно, откуда брать на это деньги, - сетует Александр Кава. - Укрзализныця профинансировать это не сможет, потому как тарифы на перевозку пассажиров гораздо ниже, чем себестоимость. А в проекте бюджета следующего года деньги на покупку пассажирских вагонов не предусмотрены. Я лично обращал внимание Гончарука на это".

Не забыли в Кабмине и про ремонт дорог. В течение пяти лет чиновники обещают ввести в эксплуатацию 24 тысячи километров дорог государственного значения, а, чтобы новые дороги не разрушались перегруженными фурами, по всей стране установят не менее 150 пунктов габаритно-весового контроля, которые позволяют определить перегруз прямо в движении.

Что касается авиатранспорта, то в КМУ намерены за счет рыночных механизмов значительно снизить стоимость билетов, что позволит довести пассажиропоток на авиатранспорте до 32 миллионов человек в год. Как это сделать? Запустить на рынок больше операторов low-cost, и в итоге увеличить часть авиамаршрутов по модели low-cost с 38% до 63%.