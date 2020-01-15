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Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Зачем нужен диалог власти с обществом

Максим Степаненко, эксперт МЦПИ, специально для "Апострофа" среда, 15 января 2020, 15:27
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Зачем нужен диалог власти с обществом Фото: Getty images

В декабре прошлого года, накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки", президент Владимир Зеленский заявил, что он за полгода своего президентства понял, что "политика любит молчание". Этот принцип Зеленского оказался несколько симптоматическим для его команды, которая едва успевала тушить один пожар в информационном пространстве, как тут же появлялся новый. И этот порочный круг ложной коммуникации - прежде всего отсутствие реальных публичных консультаций с обществом по болезненным, неоднозначным вопросам - так и не был разорван. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

Команде президента следует осознать, что еще один год фейсбучних обращений Владимира Зеленского и малосодержательных пресс-марафонов не решит системных проблем с коммуникацией, что непременно скажется и на поддержке действий власти.

Утверждение о том, что "политика любит тишину" действительно можно считать справедливым по отдельным вопросам геополитики или национальной безопасности, но никак не для внутриполитической повестки дня страны. А она выглядит довольно амбициозной: стратегия по реинтеграции временно оккупированных территорий, открытие рынка земли, закрепление децентрализации в Конституции, легализация игорного бизнеса, новый трудовой и налоговый кодексы - все это не может решаться за закрытыми дверями на Банковой или Грушевского. Адекватные и эффективные публичные консультации должны разворачиваться в треугольнике "власть - стейкхолдеры - общество".

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Децентрализация

Игнорирование со стороны власти интересов групп стейкхолдеров или общества уже сказывается. Разработка концепции децентрализации, которая должна быть закреплена в Конституции, без учета интересов самих общин просто не имеет смысла. Следствием игнорирования опыта работы местных советов в ОТГ является то, что текущая концепция децентрализации не удовлетворяет интересы местных общин. Прежде всего, это касается введения института префектов, которые будут назначаться президентом. О какой самостоятельности может идти речь, если в регионе будет watchdog (от англ. - сторожевой пес, - "Апостроф") с правом останавливать любые решения местных общин? Понятно, что это решение находится в диаметрально противоположной стороне от настоящей децентрализации, основой которой должны быть самостоятельные и состоятельные общины.

Право переименовывать улицы и населенные пункты - это все, конечно, замечательно, но какой от этого смысл, если у общин будет недостаточно средств на содержание образовательной и медицинской инфраструктуры? Об этом говорят представители ОТГ, их просто надо услышать и учесть их замечания.

Трудовой кодекс

Очевидно, что разработка нового трудового кодекса просто невозможна без консультаций с профсоюзами и работодателями. Навязывание сверху новых правил не будет иметь никакого эффекта, если они не будут устраивать всех игроков. Более того, угрожает развертыванием широкого протестного движения и дестабилизацией ситуации в стране. Понятно, что никто не будет выполнять новые правила, если они будут неприемлемыми, как это происходит сегодня.

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Легализация игорного бизнеса

Показательным примером является провал голосования за законопроекты о легализации игорного бизнеса. Отсутствие сбалансированного законопроекта, который устраивал бы всех участников рынка, привело к тому, что игровые залы начали маскировать под новыми вывесками. Этого "подполья второго уровня" можно было бы избежать, если бы парламент не спешил с вынесением в зал проектов, по которым нет консенсуса.

Компромисс или саботаж

Для эффективного решения сложных задач просто необходимо проводить полноценные и глубокие публичные консультации с обществом и всеми заинтересованными стейкхолдерами. Конечно, на это нужно время, немало которого уже и так было потеряно государством. Но следует понимать, что вопрос успеха любой реформы - это нахождение компромиссного решения, которое удовлетворяет всех, или же большую часть заинтересованных лиц и общество. Иначе принятые решения просто не будут выполняться, или же будут саботироваться, что перечеркивает целесообразность любого принятого решения. Поэтому, принцип "сойдемся посередине" справедлив и для внутреннего потребителя украинской политики.

Кажется, Владимир Зеленский слишком быстро адаптировался к реалиям украинской политики, и это совсем не то, чего от него ожидали в обществе, голосуя за внесистемного кандидата. Исключение общества или стейкхолдеров из треугольника коммуникации "здорового человека" будет выглядеть в информационном пространстве как закулисный договорняк власти. Презентация "готовых решений" в условиях информационного вакуума является отличной средой для распространения фейков, процветания "темных рыцарей" и конспирологических теорий на любой вкус. Все это превращается в предмет ссор между "ботами" из разных лагерей. В консолидированной стране просто нет места для разделения на "зеле-" и "поро-", а есть "власть - гражданское общество - бизнес", которые ведут конструктивный диалог в поисках наиболее эффективных решений.

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