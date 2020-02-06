Подоходный налог в Украине предлагают увеличить, при этом его максимальная ставка может составить 54%. То есть на руки человек будет получать менее половины своих кровно заработанных. "Апостроф" выяснял, что предлагает соответствующий законопроект, и к чему готовиться украинцам.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (по введению справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц)".

Документ предусматривает сохранение ныне действующей ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 18% для зарплат (и других доходов), не превышающих 10 размеров минимальной зарплаты в Украине (в 2020 году она установлена на уровне 4723 гривны, соответственно, такая ставка должна действовать для доходов не более 47 230 гривен в месяц). При этом доходы в размере от 10 до 20 минималок (соответственно, от 47 230 гривен до 94 460 гривен), согласно законопроекту, должны облагаться НДФЛ по ставке 36%. Если же у человека доход выше 20-кратного размера минимальной зарплаты – 94 460 гривен – ставка налога должна составить 54%.

Напомним, сейчас в Украине действует единая ставка НДФЛ на уровне 18%. Есть еще военный сбор в размере 1,5%, который фактически плюсуется к подоходному налогу, и, таким образом, общая налоговая нагрузка для наемного работника составляет 19,5%.

Постсоветский синдром

В 2004 году в нашей стране было упразднено прогрессивное налогообложение доходов граждан (оно составляло от 10% до 40%) и введена плоская шкала НДФЛ на уровне 13%. В 2007 году она была повышена до 15%. В 2011 году при сохранении базовой ставки в 15% добавилась еще одна - 17% - для получающих доходы свыше 10 размеров минимальной зарплаты. И, наконец, с 2016 года в Украине действует упомянутая выше ставка НДФЛ 18%.

В конце 2019 года глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в 2020 году в Украине планируется провести налоговую реформу, в рамках которой может произойти объединение НДФЛ, военного сбора и единого социального взноса (ЕСВ). Соцвзнос сегодня составляет 22% от дохода и уплачивается не самим работником, а его работодателем (его также платят самозанятые граждане). Тогда Гетманцев рассказал, что планируется ввести несколько ставок подоходного налога, при этом самой низкой ставкой будет 15%.

Но, как видим, ничего подобного в упомянутом законопроекте нет - минимальная ставка обозначена на уровне 18%, а максимальная превышает половину получаемого дохода.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что прогрессивное налогообложение доходов граждан является мировой практикой, в частности, европейской. Так, из 28 стран Евросоюза единая, то есть плоская ставка НДФЛ, действует только в шести, тогда как в остальных применяется прогрессивная шкала, которая зависит от уровня дохода.

Во Франции применяется прогрессивная шкала налогообложенияФото: pixabay.com

Уточним: плоская шкала НДФЛ действует в следующих странах ЕС: Болгарии (10%), Литве (15%), Румынии (16%), Словакии (19%), Эстонии (20%) и Латвии (23%). При этом, например, в Эстонии от налогообложения освобождены доходы граждан до 500 евро в месяц. Кстати, в соседних Беларуси и России НДФЛ взимается по ставке 13%, а в Казахстане - 10%.

Невооруженным глазом видно, что страны с плоской шкалой, к тому же достаточно низкой, - это новые члены ЕС, ранее входившие в социалистический блок, а также постсоветские страны. Все они, очевидно, имели (или до сих пор имеют) аналогичные украинским проблемы с массовым уклонением от уплаты налогов. Безусловно, в Европе, особенно в "старой", применяется прогрессивная система налогообложения, цель которой - перераспределять доходы от наиболее зажиточных граждан в пользу наиболее обездоленных. При этом в очень немногих государствах - в основном это представители так называемого "скандинавского социализма", верхняя ставка налога превышает 50% (например, в Швеции она достигает 56,4%). В этих странах, безусловно, есть люди, уклоняющиеся от налогообложения, но таких, скорее, меньшинство, так как в ментальности граждан этих государств заложен, прежде всего, моральный долг платить налоги, даже столь высокие. Такая ментальность, впрочем, подпитывается прозрачностью распределения бюджетных средств, тотальной подотчетностью не только доходов, но и расходов госчиновников, чьи зарплаты, заметим, не сильно отличаются от доходов простых граждан.

Отдельно стоит заметить, что во многих странах, в том числе с очень высокими ставками подоходного налога, есть уровень дохода, который вообще не облагается НДФЛ. В США, например, более 40% всех работающих не платят этот налог.

Украинцев долгое время приучали к мысли, что в нашей стране налоги одни из самых низких в мире (ранее с той же настойчивостью нас убеждали, что у нас самые низкие цены). Но, как видно из сравнительной статистики, это не так. И вот теперь предлагается эти и без того немаленькие налоги повысить.

Еще дальше в "тень"

Но эта идея обречена на провал, считают эксперты.

Как заявил в комментарии "Апострофу" директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, ставка 54%, которая в документе предлагается для налогообложения высоких доходов, совершенно неприемлема. "Это нереалистичная позиция для Украины, потому что те люди, которые имеют высокие доходы, найдут возможность их оптимизировать. В последние несколько лет правительство борется за то, чтобы людям платили легальные зарплаты, а ужесточение фискализации для физических лиц и, более того, неоднородные подходы к единой базе налогообложения будут способствовать появлению дополнительных схем для оптимизации. Поэтому вместо упрощения Украина создает дополнительный рынок для оптимизации налогов высокооплачиваемых физических лиц, чтобы люди, которые получают высокие доходы, выносили место получения этих доходов за пределы нашей юрисдикции или уводили их в "тень", - объяснил Амелин.

Для налогообложения высоких доходов предлагается ставка 54%Фото: Апостроф / Коллаж

"Ошибка законодателей состоит в том, что они думают, что, если просто увеличить ставку налога, в бюджете будет больше денег", - соглашается консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. В разговоре с изданием она отметила, что налоги по указанным ставкам будут платить на госпредприятиях, потому что там выплачивают в основном "белые" зарплаты. В качестве примера она привела широко обсуждаемые зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. "Но я не думаю, что у нас много госпредприятий с такими зарплатами", - добавила специалист. Что касается частного сектора, то здесь, по ее словам, будут изыскиваться самые разные способы для налоговой оптимизации. Эффект от этого законопроекта, считает она, можно описать двумя словами: "Здравствуй, "тень!". "Это из серии, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения, нужно разрушить дороги, и тогда они действительно не будут их нарушать, потому что негде будет ездить", - с грустью пошутила Томашевская.

От себя заметим, что, скорее всего, на полную уплату налогов пойдут иностранные дипломатические представительства, а также представительства крупных иностранных и транснациональных компаний. И то, далеко не факт, что даже они не попытаются найти хоть какие-то лазейки в законодательстве, чтобы уменьшить свои расходы.

Без прогресса

Разумеется, можно аргументировать, что зарплаты, которые предлагается обложить повышенными налогами, в Украине достаточно редки. Так, зарплата 47,2 тысячи гривен - это эквивалент примерно 2 тысяч долларов или 1800 евро, а 94,5 тысячи гривен - это около 3,5 тысячи евро или почти 4 тысячи долларов. Но, если повышение ставок все же будет узаконено, многие из тех, кто под них подпадает, прежде всего, под 54%, - просто уедут из страны или же сменят налоговое резидентство. Например, электронное гражданство предлагает Эстония. "Даже Молдова предлагает (налоговое резидентство). У них НДС - 12%, а налог на прибыль - 10% (для справки, в Молдове ставка НДФЛ варьируется от 7% до 18%, - "Апостроф"). Оказывается, даже Армения тоже предлагает", - отметила Александра Томашевская.

При этом Украине на сегодняшний день в принципе не нужна прогрессивная шкала налогообложения, несмотря на ее очевидную социальную прогрессивность. По словам Александры Томашевской, она могла бы иметь право на существование в нашей стране только в случае снижения налогового бремени. "Например, если 18% - это верхняя, а не нижняя планка. Но все равно лучше одноуровневая, с точки зрения бухгалтерии", - уточнила она. Специалист также отметила, что это было бы целесообразно, если гражданам предоставили бы право самим рассчитывать свой совокупный доход, а затем подавать в налоговую инспекцию документы на возмещение части налоговых выплат, как это происходит в развитых странах.

Анатолий Амелин также против введения прогрессивной шкалы налогообложения: "Нам она точно не нужна, потому что нет задач, которые она могла бы решить. Более того, прогрессивная шкала создает дополнительные риски. Путь, по которому нужно идти, - это рост экономики и, как следствие, рост доходов населения. Мы можем прийти даже к снижению ставки налога – по прогнозам Украинского института будущего, при интенсивном развитии экономики, через 10 лет Украина сможет прийти к ставке налогообложения доходов физических лиц на уровне 10%. Но для этого должны быть высокие зарплаты".

Амелин также против введения прогрессивной шкалы налогообложенияФото: flickr.com

А вот освободить от НДФЛ наиболее низкие доходы граждан было бы вполне разумно, считает специалист. "Если люди получают меньше реального прожиточного минимума (в Кабинете министров считают, что он составляет более 4 тысячи гривен, при том, что официально он вдвое меньше, - "Апостроф"), то государство должно брать на себя социальные обязательства их поддерживать", - сказал он. По словам Амелина, это также будет стимулировать людей выводить свои доходы из "тени". "Но при условии, что каждая получаемая гражданином копейка будет официально декларироваться. Все должно быть прозрачно - только в этом случае можно освобождать от налогов", - подчеркнул специалист.

Но это - отдаленная перспектива. Сейчас же, по словам Александры Томашевской, порядка 75% всех выплат по НДФЛ приходятся на минимальную зарплату, а это значит, что, если минималку освободить от уплаты подоходного налога, то бюджет вообще ничего не получит.

Однако, по словам специалиста, в последнее время в стране налоговая дисциплина ужесточается. "Люди реально испугались, все поняли, что это уже не шутки. Наверное, глобально для будущего страны это хорошо, если, конечно, перестать воровать из бюджета. Но, с другой стороны, это очень непопулярная мера", - считает Томашевская.

Зрада отменяется?

Таким образом, учитывая все вышесказанное, предложенный законопроект имеет мало шансов на успешное прохождение в парламенте.

Но, возможно, такой цели и не было изначально. Анатолий Амелин рассматривает данный законопроект как провокацию, а Александра Томашевская считает его спойлером.

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Следует отметить, что автором документа является скандальный нардеп Александр Дубинский. Ранее он внес в Раду законопроект о введении сбора в размере 1% при покупке наличной валюты, который впоследствии отозвал. Он также инициировал законопроект о проверке народных депутатов на полиграфе.

Разумеется, нельзя утверждать, что законопроект подавался исключительно для того, чтобы его затем отозвать под тем или иным предлогом, но такие мысли, безусловно, возникают. "Нужно вытащить ужасные законопроекты, зарегистрировать их, люди будут в шоке. Потом примут тоже что-нибудь плохое, но там будет меньше налог, а мы будем радоваться", - резюмировала Александра Томашевская.