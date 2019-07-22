Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Обычно, обновление власти напрямую связано с обновлением всех институтов государства. Судебная ветвь власти в этом отношении никогда не была исключением. Судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты рассказывает о перспективах очередного реформирования судебной системы в Украине.

Смена главы государства в 2014 году стала отправной точкой проведения судебной реформы, однако "устаревшая судебная реформа", как свидетельствуют публичные заявления в СМИ представителей новоизбранного президента, подлежит аудиту.

Следует отметить, что мотивом проведения проверки результатов судебной реформы, как отметил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, являются: "озабоченность ситуацией, складывающейся в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона".

Итак, если "старая судебная реформа" будет проверяться, это значит, что быть "новой судебной реформе"? Достаточно ли аргументов, чтобы считать реформу несостоявшейся? И какие последствия ощутят на себе непосредственные участники реформы, в частности, судьи? Какими они будут считаться: прошедшими этапы квалификационного оценивания или подлежащими "переквалификации"?

На сегодняшний день отсутствует четкий регламент и порядок проведения "новой судебной реформы". Однако, еще во время предвыборной гонки раздавались лозунги о том, что реформа начнется с судей Верховного Суда, созданного в 2017 году.

На первый взгляд кажется, что именно судьи снова станут объектами то ли проверки, то ли переаттестации. Однако не все так просто.

Ключевым моментом "новой судебной реформы" является обновление судебных органов, которые непосредственно участвуют в отборах, назначениях, оценке судей и кандидатов на должности судей - Высшей квалификационной комиссии судей Украины (далее - ВККС) и Высшего совета правосудия Украины. Именно указанные судебные органы принимали непосредственное участие в создании судейского корпуса Верховного Суда.

Существует несколько предположений, почему Высшая квалификационная комиссия судей Украины стала мишенью "новой судебной реформы".

Так, основным назначением ВККС является кадровое обеспечение функционирования судебной ветви власти, которое находит свое отображение, по крайней мере, в двух основных направлениях.

Во-первых, речь идет о переаттестации судей, которые уже назначены на соответствующие должности, во-вторых, о формировании кадрового состава судов путем осуществления квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи. К сожалению, сегодня приходится констатировать тот факт, что работа ВККС по обоим указанным выше направлениям не удовлетворяет потребности общества и в целом может считаться проваленной.

Так, одной из первых громких проблем функционирования ВККС стало нарушение требований законодательства о начале работы нового Верховного Суда. В частности, речь идет о трудностях, которые были вызваны невозможностью укомплектования Верховного Суда вследствие затягивания процедуры квалификационного оценивания.

При этом Общественным советом добродетели неоднократно высказывались замечания относительно прозрачности осуществления такой оценки. Как пример можно привести информацию о том, что одна из задач во время конкурса в Верховный в Суд была фактически полностью взята из судебных решений, по которым кандидаты проходили в качестве судей.

Такое положение дел прослеживается не только по отношению к высшим органам судебной власти, но и в целом. В результате проведения судебной реформы кадровый ресурс судебной власти, который и без того был неудовлетворительным, значительно уменьшился. Из-за отсутствия судей в отдельных административно-территориальных единицах суды вообще остановили работу. Такое положение дел отмечали и профессиональные, в том числе научные источники, и средства массовой информации.

В результате рядовые граждане, которые нуждались в судебной защите своих прав, столкнулись со значительной судебной волокитой. На сегодняшний день ситуация почти не изменилась. В частности, как отмечает Куйбида, ВККС не спешит решать проблему, ведь за почти пять лет деятельности не рекомендовала к назначению ни одного нового судьи.

Специалисты отмечают, что, учитывая нагрузку на судебную ветвь власти, по состоянию на май 2019 году в Украине не хватало почти 3000 судей. Конечно, в таком положении вещей виновата не только ВККС. Однако результаты деятельности данного органа, а точнее их отсутствие, имеют первостепенное значение.

Как сообщил председатель Совета судей Украины А.С. Ткачук, в Совет судей Украины поступают многочисленные обращения относительно затягивания ВККС процесса квалификационного оценивания, а также несоблюдения данным органом обнародованного ориентировочного графика проведения оценки, неопределенности даты последнего этапа, непонятности метода оценки практических задач и тому подобное. Не секрет, что сегодня есть судьи, в собеседовании с которыми был объявлен перерыв. И вроде перерыв перерывом, но ведь не продолжительностью же в годы. Кроме того, есть много судей, которых ни разу не приглашали на последний этап оценки - собеседование, хотя предыдущие этапы ими успешно были сданы еще весной 2018 года. В связи с этим возникает очень много вопросов, но, к сожалению, риторических...

Приведенные данные являются ярким свидетельством того, что ВККС саботирует работу по осуществлению квалификационной оценки судей.

Однако есть и обратная сторона медали, в данном случае речь идет о самом смысле осуществления квалификационного оценивания, который в свое время был определен как процесс очистки судебной ветви власти от нечестных судей и невозможности ее укомплектования такого рода лицами в будущем.

Беспокойство общества в целом о судебной системе стало катализатором создания Общественного совета добродетели (далее - ОСД), на который была возложена обязанность, чтобы не законодатель, а именно общество восстановило доверие к судейскому корпусу.

Однако даже при выполнении возложенных на ОСД обязанностей, последний принимал решение о самоустранение на время от процедуры оценки судей из-за конфликта с ВККС. После возобновления деятельности ОСД, в работе последнего остались пробелы, одним из которых является несвоевременное предоставление заключений о соответствии судей занимаемым должностям, что делает невозможным предоставление судьями своих объяснений.

Но единственный ли это конфликт в судебных органах? Средства массовой информации перегружены информацией о болезненной для членов ВККС теме - сроках их полномочий. Доказательством тому являются противоречивые судебные решения, которые появляются чуть ли не каждый день, но окончательная точка еще не поставлена, последнего слова еще не сказано... Интересен тот факт, что ВККС уклоняется от выполнения решений судов вместо того, чтобы выбрать установленный законодателем способ несогласия - обжалование в вышестоящую инстанцию. Опять же возникает вопрос: почему именно судебный орган, который непосредственно формирует судебный корпус, а значит через судей гарантирует право на судебную защиту и право на справедливый суд рядовому гражданину, подрывает доверие такого гражданина, а не является образцом верховенства права?

Нельзя оставить без внимания и еженедельные кадровые изменения - только за три последние недели численность членов ВККС уменьшилась: сначала уволился Тарас Лукаш, затем омбудсмен Украины уволила Андрея Козлова, а впоследствии были прекращении полномочия Сергея Прилипко, Павла Луцюка и Татьяны Весельской.

Остается вопрос, как теперь восстановить доверие именно к ВККС? Или намерения объединения ВККС с Высшим советом правосудия будут все же реализованы? Или идеи об избрании членов ВККС по конкурсу будут воплощены в жизнь?

Все новое всегда будет вызывать много вопросов: как? зачем? кто? когда?

Но, все же, надо понимать, что судебная ветвь власти - это не только судьи, но и те, кто их выбирает и оценивает. Поэтому причина утраченного в свое время и так и невозобновленного доверия общества к суду - это не только судейский корпус. Будем ждать реализации "новой судебной реформы", возможно именно она станет ответом на все эти вопросы. Реформа, так реформа!