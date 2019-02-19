Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

В понедельник, 18 февраля, в киевском артхолле D12 прошла вторая встреча потенциальной партии либералов Украины. Партия ориентирована на средний класс, креативных и предприимчивых молодых людей, интеллектуалов из разных сфер - в целом на тех, для кого реформы не пустой звук, а реальные изменения в обществе. Сегодня, как отмечают сами участники встречи, все эти люди остались за бортом политического процесса и дезориентированы в современной украинской политике. Что предлагает новая либеральная сила и какие у нее шансы на успех в украинской политике, - разбирался "Апостроф".

Новую силу представляли экс-руководитель киевской "Самопомощи" Сергей Гусовский, заместитель министра экономического развития Максим Нефедов, учредитель Украинского института будущего Виктор Андрусив. Кроме того, к ее инициаторам причисляют намного больше политиков и бизнесменов. Один из участников процесса не под запись рассказал "Апострофу", что в процессе активно принимают участие около 30-40 активистов.

"Потребность в новой политической силе витает в воздухе. Во время Майдана мы поверили, что в украинской политике пришло время идеалистов, которые верят в лучшую Украину, время для нового поколения, которое интересует не как заработать во власти денег, а как сделать страну привлекательной для собственных граждан. И вот – президентские выборы, а голосовать, как оказалось, не за кого", - рассказывает один из инициаторов либерального процесса.

По его словам, украинское политическое поле уже давно жестко сегментировано на 5 составляющих. Условно говоря, это "админресурс" - те, кто всегда голосуют за власть, националисты, проросийские силы, "патерналисты" или левые по европейской политической шкале, верящие, что государство должно все сделать, и либеральные прореформистские силы. Первые три группы приблизительно составляют около 15% избирателей, четвертая 20-25%, а около 30% - это и есть те, кто делали и первый, и второй Майдан, кто создает бизнес не из награбленного или отобранного от государства, а своими силами, знаниями и инициативой. Именно этот избиратель, по убеждениям инициаторов новой политсилы, оказался сегодня больше всего разочарован в происходящем и не верит ни кому из нынешней политической элиты.

Выступление экс-руководитель киевской "Самопомощи" Сергей Гусовский во время встречи потенциальной партии либералов Украины Фото: пресс-служба

"У Порошенко админресурс и силовики. Вместе это получилось гремучее объединение в стиле КПСС, только с националистическими лозунгами. Тимошенко традиционно взяла свой патерналистский электорат, но вместо популистской программы, которую от нее ожидали, представила те же патриотические и евроинтеграционные лозунги, что и Порошенко. Пророссийские силы разругались, а политики, претендующие на роль третей силы, из-за отсутствия либеральной реформаторской идеи - убили у среднего класса к себе всякий интерес. В результате имеем высокий процент разочаровавшихся, или готовых голосовать за Зеленского", - поделился с "Апострофом" один из экспертов, вовлеченных в процесс переговоров по созданию новой либеральной политсилы.

Команда важлива

Рабочее название новой политической силы - "Украинская команда". Его участники встречи несколько раз упоминали со сцены. Первая встреча в конце минувшего года проходила под названием "Люди важливі", вторая – "Час важливий". Чтобы никто об это не забыл, участникам встречи на память подарили песочные часы.

На встречу, которую нигде не анонсировали и впускали по спискам, пригласили тех, кто поддерживает либеральные ценности.

Съезд нового движения партии (или как они сами это называют - третий форум украинских либералов) планируют после первого тура, когда можно будет понимать ситуацию в стране и выдвинуть кандидатам список требований. Кто же составит костяк политической силы – до сих пор не понятно.

На встречу организаторы пригласили много лидеров мнений, которых рассчитывают сделать то ли флагманами новой политсилы, то ли просто для привлечения внимания. Ульяна Супрун, которая все же вернулась на свой пост министра здравоохранения, советница днепровского мера Яника Мерило, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Куренной, Тимур Хромаев, телеведущий, некогда политтехнолог, трудящийся на президентском Прямом Тарас Березовец, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, телеведущий Дмитрий Гордон и кандидат в президенты Сергей Носенко.

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"Здесь находятся представители разных политических сил, но никто не спешит: все ждут, чем закончатся президентские выборы", - сказал один из участников встречи.

"Их не устраивает никто из лидеров, они в принципе против партии лидерского типа, их стратегия – создать серьезную привлекательную платформу, к которой потом присоединится кто-то из лидеров нового поколения – то ли Вакарчук, то ли Зеленский, то ли кто-то из своих сможет выбиться. Они точно не хотят объединятся с политиками из старой генерации или с еврооптимистами-антикорупционерами, которые дискредитировали себя", - рассказывал собеседник издания во время буфета после мероприятия.

Про финансирование говорят, что это бизнесмены - участники действа, но кулуарно красноречиво намекают, что за этим стоят и другие политические тяжеловесы. Известно также, что к проекту присматриваются и известные украинские олигархи. Но к определенным договоренностям дело пока не дошло. "Олигархи не умеют быть партнерами", - объясняет один из участников проекта.

"Собравшиеся здесь понимают, что уже не успевают на президентские выборы и не имеют лидера, поэтому строят площадку, которая поможет либеральной идее войти в парламент", - добавляет другой участник встречи.

Из ближайших планов движения - третий форум украинских либералов, продвижение манифеста либералов и всеукраинский сбор за его поддержку, кадровый резерв, разработка новых идей и решений для развития страны. В штаб или координационный совет кроме Нефедова, Гусовского и Андрусива также входят глава офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук и директор Global office Оксана Нечипоренко.

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В кулуарах мероприятия можно было наблюдать за несколькими экспертами из Украинского института будущего и Международного центра перспективных исследований.

"Политическая сила с идеями среднего класса – очень перспективная с точки зрения долгосрочных политических процессов, но она может преуспеть только в стране, где есть мощный средний клас, где малый и средний бизнес генерирует 50-60% ВВП. У нас страна, где 70% или даже больше ВВП в руках монополий, большого бизнеса и госпредприятий, где полстраны живет за счет бюджет, где дотации получает каждый второй. В стране бедняков процветает популизм, национализм или социализм - обещают золотые горы, но потом генерируют бедность. Но если эту цепочку не разорвать, то страна так и навсегда останется бедной, а будущее – беспросветным. Удастся ли либералам разрушить железный закон олигархии и разорвать порочный круг бедности – посмотрим уже в ближайшем будущем", - прокомментировал мероприятие один из экспертов.

Как добавил эксперт, в Украине действительно критически мало идеологических партий, которые бы принципы ставили выше политической конъюнктуры. Идеологичность придает понятность и прогнозируемость партии как для граждан, так и для международных партнеров. А это в свою очередь ложится в основу стабильности всей политической системы. Кроме того, идеологичность создает красные линии для политической силы, за которые она, даже в случае большого желания отдельных личностей, выйти не может, ведь иначе это ставит крест на всем проекте.

Президентские и парламентские выборы открывают окно возможностей для качественных изменений. Социальный лифт будет открыт на очень короткое время и не воспользоваться таким шансом будет преступлением для молодых и креативных людей, видящих будущее страны не в движении против чего-то или кого-то, а в стремлении к ценностям цивилизованного, действительно эффективного и успешного общества, где государство создает возможности и выступает арбитром, а не бюрократическим Левиафаном, ищущим во всем коррупционную ренту.