Просто так мы не можем разместить фото Рады в "Википедии" - соучредитель энциклопедии

Инициатор создания и соучредитель общественной организации "Викимедиа Украина" ЮРИЙ ПЕРОГАНИЧ в интервью "Апострофу" рассказал о достижениях украинской "Википедии", о правилах формирования контента и людях, которые его создают, а также о том, как живет и развивается сайт, не имея никакого дохода.

- Чего достигла украинская "Википедия" за 15 лет?

- Она является не только одной из самых быстрорастущих, но и одной из крупнейших. Она насчитывает 882 тысячи статей и занимает 16 место в мире. Что касается объема, то мы на 12 месте.

- Как определяют этот показатель?

- Есть объем базы, он немного больше 2 Гб сжато заархивированного текста. То есть он спокойно поместится на флешку.

- Как много людей в Украине работает над этим?

- Если говорить о зарегистрированных пользователях, то есть тех, кто залогинился и указал свой ник, то в течение последнего месяца - это три тысячи человек. В общем, зарегистрированных пользователей, сделавших хотя бы одну правку за всю историю, было 100 тысяч. Три тысячи - очень мало по сравнению с тем, сколько человек просто просматривают "Википедию", а это 10 миллионов ежемесячно.

Если бы каждый человек, который просматривает "Википедию", сделал хотя бы одну правку, то мы буквально за сутки выросли бы почти вдвое. Каждый может взять гаджет и создать новую статью или отредактировать существующую. Для этого даже не обязательно регистрироваться, хотя зарегистрированному работать значительно удобнее.

- Все - на безвозмездной основе или "Википедия" получает определенные гранты?

- "Википедия" не имеет никакого дохода. Она состоит вообще из трех элементов: сайта, сообщества редакторов-волонтеров и фонда "Викимедиа". В 2009 году я создал организацию-отделение всемирного фонда в Украине. Мы имеем право использовать торговый знак и являемся точкой контакта, в том числе для медиа.

- Какой кусок работы делает "Викимедиа"?

- Во-первых, технически удерживает серверы. Сайт имеет огромное количество посещений, поэтому каждые полтора года серверы нужно заменять. Во-вторых, "Википедия" работает на программном обеспечении, которое называется "медиавики". Его тоже надо развивать и, конечно, программисты получают зарплату. В-третьих, нужно развивать сообщество редакторов.

"Викимедиа" собирает пожертвования на свою деятельность. Бюджет фонда - 100 миллионов долларов ежегодно. Это очень маленькая сумма по сравнению, например, с Facebook или Google. Организация имеет отделения в разных странах мира, среди которых - и украинское. Пожертвования собираются напрямую в Америку, а уже туда пишут запрос на гранты. Бюджет украинского отделения фонда "Викимедиа" составляет около 100 тысяч долларов в год. На эти деньги содержится офис, в котором работает 3-4 человека (бухгалтер и менеджеры проектов), на эти же деньги организуют экспедиции.

Часть членов организации "Викимедиа Украина" на общем собрании 2018 годаФото: AnnaKhrobolova (WMUA), wikimedia.org

- Как это работает?

- Если вы хотите поехать в какое-то место и что-то сфотографировать для "Википедии", чтобы проиллюстрировать статьи или сделать интервью материала, вы можете обратиться в организацию "Викимедиа Украина" и попросить такой грант. Как правило, их дают всем желающим, если вы объясните, что это действительно важно. Конечно, есть строгая отчетность, надо показать использование каждой копейки.

- И много людей обращается за такими грантами?

- Очень мало. Они почему-то непопулярны. Поэтому я и призываю обращаться - работает комитет мини-грантов. Сумма там небольшая, около 10 тысяч долларов на все про все, но в прошлом году мы и эти средства не использовали.

Например, на эти деньги можно купить книгу, которая вам необходима, чтобы написать статью или организовать экспедицию Мы, кстати, на частном авто за две недели объездили все села Макаровского района, и в результате - это единственный из районов Украины, все села которого в "Википедии" проиллюстрированы.

- А вы не думали о том, чтобы привлекать гранты от правительства?

- Наше правительство и так сделало очень много для поддержки "Википедии" уже тем, что добавило на сайте на каждую страницу внизу информацию о том, что эту информацию можно распространять на условиях свободной лицензии. Это означает, что с сайта правительства фотографии и тексты можно переносить в "Википедию". То же самое касается и сайта президента Украины.

Есть интересные примеры сотрудничества "Википедии" с правительством за рубежом. Например, немецкое правительство предоставило в свободное пользование 100 тысяч изображений национального государственного архива. Эти изображения были выложены в свободный доступ с лицензией, а затем все желающие могли переносить эти изображения в вики-хранилища и иллюстрировать ими статьи в "Википедии". К сожалению, с нашими библиотеками и архивами пока таких договоренностей нет.

- То есть связываться с правительством материально вы не хотите?

- Кто платит деньги, тот заказывает музыку, как говорится. Если мы получаем деньги от американского фонда "Викимедиа", то, соответственно, они определяют политику использования этих средств через тот или иной конкурс.

Офис "Викимедиа" в Сан-Франциско, СШАФото: Dmgultekin, wikimedia.org

- Они предоставляют какие-то рекомендации? Почему тогда статьи в украинской и российской "Википедии" отличаются по тональности, особенно, касающиеся войны на востоке Украины?

- Во-первых, "Викимедиа" вообще не влияет на контент, но на него влияет сообщество редакторов. В России оно одно, а в Украине - другое. Правила общие для всех: статьи не должны нарушать авторского права, должны быть написаны в энциклопедическом стиле, начинаться с определения и кратко и лаконично давать описание предмета, о котором идет речь. Также должна быть нейтральная точка зрения, то есть если вы описываете какие-то неоднозначные исторические события, надо делать это отстраненно, без симпатий или антипатий, ссылаться на источники, то есть указывать, откуда и что вы взяли. В "Википедии" нет понятий "правда" или "неправда", есть понятие, подтвержденное источником или не подтвержденное. Источники должны быть надежные, авторитетные и нейтральные.

- Сколько людей посещают "Википедию" за день или за неделю?

- Данные отличаются от месяца к месяцу. Наиболее пиковое время - ноябрь, самая низкая посещаемость - в июне-июле. В декабре было 60 миллионов посетителей, то есть примерно 2 миллиона ежедневно. Это очень много! Каждую секунду, пока мы говорим, осуществляется 20 просмотров! Это пятый по посещаемости сайт в мире, самый посещаемый некоммерческий сайт, и в Украине занимает 6-7 место.

- Статьи в украинской "Википедии" преимущественно переведенные или оригинальные?

- В основном оригинальные, но есть часть статей, сгенерированных автоматически. Например, в свое время на сайте ВР была база со всеми населенными пунктами, где было указано административное подчинение - район, село, его население и тому подобное. С этой таблички были автоматически сгенерированные статьи обо всех населенных пунктах Украины. Таким образом, украинская "Википедия" стала первой в мире, где были статьи об абсолютно всех населенных пунктах, пусть даже маленьких.

Инициатор создания и соучредитель общественной организации Фото: archive.chytomo.com

- "Википедию" часто атакуют? Кто это вообще делает?

- Есть просто шутники. Вот, например, в 2013 году на 1 апреля кто-то разыграл Инну Богословскую, написав, что она умерла. Правка продержалась... девять дней (смеется), затем ее "воскресили".

Еще как-то звонит мне товарищ и говорит: "Из-за твоей "Википедии" мой сын получил в 6 классе на уроке истории двойку". Преподаватель истории дал детям задание: написать о Пизанской башне, и предупредил, чтобы не пользовались "Википедией", потому что получат двойку. За 5 минут до урока учитель исправил имя архитектора башни - Бускетто, на "Равшан и Джамшуд", вот и все, кто выписал это из "Википедии", получили двойки. Да, любой человек в "Википедии" может, как исправить, так и испортить информацию, но, как правило, люди хорошие, а вандалы встречаются очень редко. Кроме того, их очень быстро вычисляют и блокируют.

- От чего зависит полнота статьи? Потому что, например, английские или русские статьи бывают более информационно полными, чем украинские.

- Не знаю, как сейчас, но больше года назад я заметил, что статья "Киевский фуникулер" на русском языке глубже и больше, чем статья на украинском языке. Такие случаи действительно есть, все зависит от количества редакторов.

Я обсчитываю такой показатель, как википедийная пассионарность. Пассионарии - это люди, которые постоянно хотят что-то улучшить, и именно такие люди делают "Википедию". Я считаю, что у народа, у которого нет "Википедии", нет будущего. То же касается языка. Так вот, этот показатель измеряет число активных редакторов к количеству населения, говорящего на определенном языке. На украинском говорит 44 миллиона человек, а количество активных редакторов, которые сделали более пяти правок в месяц - примерно 700. Если разделить одно число на другое, получится 20-22 редактора на миллион населения. Для сравнения: у русских этот показатель - 10-12 редакторов, то есть у них эта пассионарность и активность меньше. Наибольшие вики-пасионарии - эстонцы, у них этот показатель переваливает за 200.

Но есть еще один болезненный для меня момент. Есть венгерская и чешская "Википедии". Они где-то втрое меньше украинской, но количество посещений там превышает количество посещений украинской. А все, потому что они посещают только свою "Википедию", а вот украинцы читают преимущественно русскую. Это не всегда осознанный выбор, просто так настроен браузер или Google. Однако если 8 лет назад русскую – просматривали в восемь раз чаще, то сейчас только в два раза. То есть тенденция хорошая.

- Чего не хватает "Википедии" для развития?

- Есть еще одна вещь, которая очень сдерживает развитие "Википедии". Это так называемая свободная панорама, точнее ее отсутствие в Украине. То есть вы не можете сфотографировать здание Верховной Рады, дворца "Украина", памятника основателям Киева или еще какого государственного объекта и разместить его в "Википедии". Потому что этим вы нарушите авторские права скульптора или архитектора, если он не умер 70 лет назад. То есть, свободы панорамы в Украине нет, законопроект года четыре пылится в комитете по вопросам образования в Верховной Раде и не выносится на голосование. Поэтому призываю народных избранников: проголосуйте, пожалуйста, за свободу панорамы в Украине!

Существует еще одно неизвестное в Украине явление - процентная филантропия. В соседней Польше есть закон об общественно полезных организациях, каждая из которых имеет свой уникальный код. Когда гражданин заполняет декларацию о доходах, он указывает, какую организацию хотел бы поддержать своими налогами. После того как государство аккумулирует поступления от налогов, 1% оно перечисляет той организации, которую указал человек при заполнении декларации. Таким образом собираются огромные средства на поддержку польской "Википедии". У нас такой законопроект есть, но я даже не знаю, в каком комитете он хранится.

Первый в мире памятник, посвященный интернет-энциклопедии "Википедия", был установлен в городе Слубице, Польша Фото: Nostrix, wikimedia.org

- Глобально "Википедия" - это пример чрезвычайно мощного волонтерского движения. Это показатель того, что люди все же могут объединяться ради чего-то большего?

- У нас до сих пор жив патернализм, ожидание того, что кто-то для нас что-то сделает. Государство, конечно, должно что-то делать - защищать границы, вылавливать и сажать в тюрьмы бандитов, но оно не должно шить, варить, одевать, развлекать. Это должны делать люди сами для себя. Например, в Германии каждый гражданин является членом как минимум трех общественных организаций, а у нас вряд ли каждый третий человек - член хотя бы одной организации. Поэтому мы должны работать над собой.