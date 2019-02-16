Развод для субсидии, пенсионные туристы и УБД за 15 тысяч: как украинцы обманывают государство

По данным Министерства социальной политики, в Украине около 44% граждан получают те или иные виды социальной помощи. То есть почти половина всех украинцев. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, такое положение дел еще нормальное, ведь согласно Конституции Украина является социальным государством. Однако в погоне за социальными выплатами многие украинцы поступают не совсем законно и придумывают различные схемы, чтобы получить или сохранить имеющиеся льготы. Как украинцы обманывают государство, и какие схемы сейчас в мейнстриме, узнавал "Апостроф".

Субсидии

После резкого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги субсидия от государства стала священным Граалем программ социальной помощи. Так, по данным Госстата, в прошлом году субсидии получало более 6,5 миллионов домохозяйств, и это несмотря на то, что Кабмин практически каждые три месяца меняет правила игры, пытаясь сократить круг потенциальных претендентов на этот вид государственной помощи.

Но несмотря на все потуги правительства, украинцы изобретают все новые и новые способы обмана чиновников. Главная задача в таком предприятии - скрыть реальный доход семьи. А вот, как именно это сделать, зависит от фантазии украинцев.

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", самый популярный способ сокрытия доходов - развод. Все дело в том, что для назначения субсидии органы соцзащиты на местах должны выяснить общий доход семьи.

"Поэтому люди предпочитают терять между собой правовую связь для того, чтобы государство рассматривало их как отдельные социальные объекты, - поясняет "Апострофу" эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук. - Доходы мужа и жены, даже если они живут по разным адресам, суммируются, чтобы потом понять положена ли субсидия домохозяйству или нет".

Кроме того, субсидии запросто можно лишиться, совершив покупку на сумму более 50 тысяч гривен. Соответственно, такие факты украинцы также пытаются скрывать. Но здесь субсидианты делятся на два типа: дилетанты и профессионалы. Дилетанты просто не сообщают в органы соцзащиты о таких покупках при обращении за субсидиями.

"Но люди не осознают, что управление соцзащиты в результате информационного обмена с ГФС все равно получит данные о том, что от имени конкретного человека произошел соответствующий платеж, - добавляет Никончук. - Просто сейчас появился реестр субсидиантов, где идет обмен информацией со всеми службами: ГФС, Миграционной службой, центром занятости, что приводит к верификации получателей субсидий. Таким образом, критически уменьшилось количество людей, которые могут обманывать государство".

Профи действуют иначе. Например, если очень хочется купить авто и сохранить субсидию, то на железного коня необязательно оформлять договор купли-продажи. Достаточно просто составить генеральную доверенность и пользоваться автомобилем в свое удовольствие. Высший пилотаж - получить транспорт в наследство, а еще лучше - в подарок. В таком случае, даже Андрей Рева не лишит субсидианта государственной помощи.

Льготники из оккупации

Чтобы получить любой вид социальной помощи от Украины, людям, проживающим на оккупированных территориях Донбасса, необходимо оформить справку переселенца. После того как помощь назначена, статус переселенца необходимо подтверждать каждые два месяца посредством так называемой идентификации в Ощадбанке. Государство, конечно же, знает, что многие льготники Донбасса в реальности никакие не переселенцы, а пенсионные туристы, которые приезжают на свободные территории набегами: оформят льготы, и обратно в оккупацию. Для этого в Кабмине и придумали идентификацию.

"Мы не можем знать, что с этим человеком произошло. У нас же там (на оккупированных территориях, – "Апостроф") нет ни органов правопорядка, ни органов регистрации. Человек может умереть, у него могут бандиты отобрать карточку. Как все это проконтролировать? Только через физическую идентификацию, что и происходит", - говорил в интервью "Апострофу" Андрей Рева.

Суть процедуры в том, что льготнику необходимо лично явиться в отделение Ощадбанка с банковской картой, на которую поступают средства государственной помощи, предъявить паспорт и совершить какую-либо банковскую операцию по карте, например, посмотреть баланс. Без личного присутствия и паспорта идентификации не будет. Но это в теории. На практике - снова схемы.

Например, на сайтах бесплатных объявлений можно найти множество предложений помочь пройти идентификацию даже без физического присутствия получателя льготы.

Фото: Скриншот

"Цена вопроса - две тысячи гривен, - рассказывает "Апострофу" один из решал оккупированного Луганска. - От тебя только карта и PIN-код. Никаких дополнительных документов не нужно".

На резонный вопрос о безопасности такой сделки и ее гарантиях решала отвечает: "Покажу свой паспорт. Сфотографируешь. Страницу прописки покажу. Но никто не жаловался. Просто в банке есть свои люди".

Безусловно, такая операция достаточно рискованная, однако в тематических группах в соцсетях пользователи утверждают, что схема рабочая и решалы, как правило, не "кидают".

Военные льготы

Особым спросом в Украине пользуются и военные льготы. Напомним, что согласно закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты" участникам боевых действий предоставляется 75% скидка на оплату квартплаты и услуг ЖКХ (газ, электроэнергия, вода), первоочередное право на получение земельного участка, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатный проезд в общественном транспорте и множество других бонусов от государства.

В 2015-2016 годах, чтобы получить такие преференции, в зоне АТО расцвел так называемый военный туризм, когда на фронт на один-два дня приезжали чиновники, а потом возвращались на мирные территории, получая статус участника боевых действий. По такой схеме УБД получил, например, экс-замминистра ЖКХ Дмитрий Исаенко или 23 прокурора Донецкой области, при этом, по информации нардепа Дмитрия Добродомова, только четверо из них реально были в АТО.

В 2016 году ситуация изменилась: Кабмин выдал постановление, согласно которому в зоне боевых действий нужно находиться не менее 30 дней, чтобы претендовать на статус УБД. При этом необязательно быть на фронте 30 дней подряд, достаточно и совокупности времени пребывания.

Фото: УНИАН

Казалось бы, после этого военный туризм должен сойти на нет, однако, как рассказал "Апострофу" ветеран АТО Георгий Турчак, на фронт и дальше тянется вереница людей, цель которых не защищать страну, а только получить полезный статус.

"Проблема существует с 2015 года и до сих пор. Например, женщины из СБУ едут в Мариуполь, живут там три месяца, типа выполняют там какую-то оперативную задачу, а потом возвращаются в Киев или другой мирный город и спокойно получают за это УБД. А почему нет? В департаментах зарплаты у них небольшие: у полковника - до 18 тысяч, поэтому какому-нибудь старлею поехать в Мариуполь и получить скидку на ЖКХ, получить землю, нормальный для них бонус. Или, например, есть боевая летная часть, где есть рота охраны. Буквально на днях была информация, что рядовые бойцы платят командиру роты по 15 тысяч гривен, чтобы их прикомандировали на охрану каких-то складов в Мариуполе, чтобы потом получить УБД. То есть тыловые бойцы даже платят деньги, чтобы получить статус. Это сейчас очень актуально", - резюмировал Георгий Турчак.