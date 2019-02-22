Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

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Синоптики дали прогноз на выходные

Артур Гор пятница, 22 февраля 2019, 15:39
Синоптики дали прогноз на выходные Фото: GettyImages

Средина февраля удивила украинцев резким потеплением, ясным небом и вновь прохладной температурой с сильным ветром. Впрочем, по прогнозам синоптиков, низкие температуры продержатся недолго, и в страну вновь придет потепление. Какой будет погода на выходных, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 23 февраля, на всей территории страны сохранится сухая погода.

Теплее всего в этот день будет на Западной Украине. Там столбики термометров покажут от 1 до 4 градусов мороза днем, а ночью температура резко опустится до 7-9 градусов с отметкой "минус".

Немного прохладнее будет на юге, востоке и в центре страны. Днем в этих регионах температура воздуха упадет до 2-5 градусов мороза, а ночью столбики термометров покажут от 6 до 10 градусов с отметкой "минус", а на востоке ночью будет и того холоднее: от 8 до 12 мороза.

Прохладнее всего в этот день, по прогнозам синоптиков, будет на севере Украины: от 5 до 7 градусов мороза днем, а ночью температура воздуха будет достигать 11,13 и даже 15 градусов мороза.

Но, начиная с воскресенья, температура воздуха постепенно начнет расти. Так, на Западной Украине и юге страны днем ожидается от 1 мороза до 4 тепла, но ночью все равно будет прохладно: от 5 до 9 градусов мороза.

Потеплеет на севере, в центре и востоке Украины. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 1 мороза до 4 градусов тепла, а вот ночью будет по-зимнему холодно: до 7 градусов мороза на юге и в центре и 10-13 с отметкой "минус" синоптики ожидают на востоке и севере Украины.

При этом в воскресенье осадков не ожидается, а значит, украинцев ожидают хоть и прохладные, но ясные выходные.

Прогноз погоды на субботу, 23 февраля Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на воскресенье, 24 февраля Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на понедельник, 25 февраля Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на вторник, 26 февраля Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на среду, 27 февраля Фото: meteo.gov.ua
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С понедельника потеплеет еще больше. В западных, южных и центральных регионах страны днем ожидаются комфортные 4-6 градусов тепла, а ночью легкий "минус": 1-3 градуса. На востоке и севере будет немного прохладнее: от 1 мороза до 1 тепла в дневное время суток и около 5 мороза после заката солнца.

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