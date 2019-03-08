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Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

Прогноз погоды на 8-10 марта

Адриан Радченко пятница, 8 марта 2019, 10:19
Прогноз погоды на 8-10 марта Фото: Евгений Котенко

Первые праздничные выходные весны порадуют украинцев теплой погодой, что нетипично для марта. Какой будет погода на 8-е марта, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, 8 марта, в Международный женский день, будет тепло, но дождливо.

Дневной весенний дождик ожидается в западных и северных областях. В центре, на востоке и юге синоптики прогнозируют сухую погоду.

Температурная картина ожидается следующая: днем теплее всего будет на западе, в центре и на севере страны, а также в Крыму (+13-16), на пару градусов меньше ожидается в южных областях (+12-14), а холоднее всего будет жителям восточных регионов (+6-9). Ночью ожидается +4-6 на западе, в центре и на юге, +2-4 в Черниговской и Полтавской областях, 0+2 на Сумщине. А в восточных областях синоптики прогнозируют заморозки (-1-3).

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В субботу, 9 марта, дожди уйдут в центр и на восток Украины, а в остальной части страны осадков не ожидается. Дневные температуры упадут на несколько градусов во всех регионах, кроме южных. Ночью на большинстве территории Украины будет +2-5.

Прогноз погоды на пятницу, 8 марта
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Прогноз погоды на субботу, 9 марта
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Прогноз погоды на воскресенье, 10 марта
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Прогноз погоды на понедельник, 11 марта
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Воскресенье, 10 марта, также будет дождевым. Синоптики не ждут дождя только на юге и в Крыму. Температурная картина существенно не изменится.Днем теплее всего будет в южных областях (+12-14), а самая низкая температура ожидается в Сумской области (+7-9). Ночью на большинстве территории Украины будет +3-6 градусов.

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Начало следующей недели также будет "мокрым". Со вторника дневные температуры будут уменьшаться.

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