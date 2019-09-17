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В Москве хотели захватить пол-Украины: что рассказал бывший узник Кремля Карпюк

Карпюк рассказал, как попал в лапы Москвы и что Путин готовил Украине

Дмитрий Иванческул вторник, 17 сентября 2019, 18:44
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Карпюк рассказал, как попал в лапы Москвы и что Путин готовил Украине Фото: unian

В Киеве, во вторник, 17 сентября состоялась пресс-конференция освобожденного из российского плена экс-заместителя главы партии "Правый сектор" Николая Карпюка. Он был освобожден в рамках большого обмена между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

В России Карпюка обвиняли в том, что он во время Первой чеченской войны воевал против армии РФ в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия. После задержания в России приговорен на судилище в Чечне к 22,5 годам колонии.

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"Апостроф" приводит главные тезисы с пресс-конференции Карпюка. Цитаты взяты в кавычки.

О том, зачем ехал в Россию

Карпюк говорит, что должен был организовать встречу лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и Владимира Путина в Ново-Огарево. Помочь с организацией встречи ему обещал кум из России. Ярош о такой подготовке был в курсе.

"Скажу откровенно, что допустил глупость, что поехал в Россию".

Карпюк признается, что даже не думал, что в России может быть такой беспредел, считая, что максимум, который ему грозит – депортация. Тем не менее, он думал, что если есть возможность организовать встречу, которая сможет предотвратить войну, ее нужно провести.

Уже на границе Украины с Россией приехали из ФСБ и арестовали. Только тогда Карпюк понял, что попал в ловушку российских спецслужб, которые хотели взять в плен Яроша или кого-то из руководства "Правого сектора".

О планах России на Украину в 2014 году

"Они считали, что за Донбассом будет Одесса, Харьков, Запорожье, Днепропетровск". В Москве были уверены, что до конца 2014 года захватят всю Левобережную Украину.

"План раскола Украины по Днепру: левый берег – себе, правый – Европе или полякам". При этом судьба Киева Москвой была неопределена – забрать себе или отдать.

В сентябре 2014 года Карпюк уточнил у ФСБшника, который хвалился перед ним планами Москвы на захват Украины, о том, как обстоят дела. Тот был не слишком разговорчив, но рассказал, что Россия запустила перемирие и пошла на переговоры с Украиной в Минске из-за значительных потерь.

"И я понял: они проиграли".

О беззаконии в России

Говоря о своем задержании в России, Карпюк отмечает, что РФ – территория беззакония, на которой такого понятия, как права человека просто не существует.

"ФСБ знала, что я не участвовал в Чеченской войне. Почему они обвинили меня и Станислава (Клиха) - это их проблемы".

Российский полковник, пытавший Карпюка, сказал ему: "Здесь нет прав человека, здесь человека как такого нет".

"И я согласен с этими словами. Это нужно понимать и осознавать".

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О войне в Чечне

"Скажу откровенно. Я был командиром УНСО на войне в Приднестровье, я был командиром УНСО на войне в 1993 году в Абхазии. Был там ранен. Но на Чеченскую войну я не отправлялся по двум причинам".

Он рассказывает, что в то время его мама очень болела и впоследствии умерла в 1995 году.

Также он признается, что не поддерживал участие УНСО в Чеченской войне.

"Мы симпатизировали и собирали гуманитарную помощь чеченцам. Но для нас тогда было важно сохранить ситуацию в Крыму, там тогда шли сепаратистские тенденции".

О телевидении в России

Карпюк рассказывает, что когда находился в СИЗО во Владикавказе с середины января до конца мая 2015 года, стабильно смотрел новости, которые показывали по российскому ТВ.

"Я бы не хотел, чтобы у нас было такое телевидение, как в России". Он считает, что циничная ложь пропагандистов Кремля свидетельствует о презрении к своему народу.

Почему Россия пошла на обмен

Путин видит маяки из США и Европы, которые намекают на улучшение отношений.

"Россия пошла на уступки исключительно из-за того, что им сейчас дают "маяки" и Америка, и Европа. О том, что готовы идти с ними на сотрудничество, чтобы обеспечить определенные процессы стабилизации во всем мире".

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О планах Москвы на Донбасс в 2019 году

Россия хочет впихнуть в Украину свой анклав, на который у киевских властей не будет никаких рычагов влияния.

"Теперь подумайте, нужно это Украине или нет. Этот ультиматум для меня недопустим. Ни как для украинца, ни как для политика".

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