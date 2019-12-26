Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

С каждым годом растет уровень использования электронных альтернатив. В то же время, распространение получают и мифы об их влиянии на здоровье. В большинстве эти мифы основываются на некорректных данных исследований с ошибками в методологии, проведенных порой даже самыми авторитетными организациями.

Одной из главных причин смертности в мире является курение (около 7 млн человек в мире ежегодно – данные ВОЗ). В поисках решения проблемы, была создана инновационная категория продуктов сниженного риска. Многочисленные исследования уже доказали, что такие продукты уменьшают вред для здоровья курильщиков, в среднем, до 90-95%. Это достигается путем исключения образования табачного дыма, за счет нагревания табака вместо горения (в системах нагрева табака) или использования жидкостей (в электронных сигаретах). Однако, в сети чаще всего можно увидеть негативные заголовки, цитирующие научные статьи, которые априори принимаются за правду. Хотя это не всегда так, и при должной проверке часто обнаруживаются несоответствия – но опубликованные на основе этих работ статьи уже разлетелись и ввели в заблуждение курильщиков.

МИФ 1. В системах нагрева табак горит так же, как и в обычных сигаретах

В отсутствии процесса горения и заключается главное отличие обычных сигарет от электронных альтернатив – при горении табака выделяются около 7000 вредных веществ, мышьяк, бензол или другие канцерогенные элементы. Поскольку в системах нагрева табака нет горения – снижается уровень этих вредных веществ.Анализ FDA показал, что концентрация угарного газа в аэрозоле систем нагрева табака не выше, чем в атмосферном воздухе. А содержание других вредных веществ – формальдегида, бензаперена и акролеина – значительно ниже (прим. акролеин – на 89-95%, формальдегид – на 66-91%), чем в сигаретном дыме. Этого невозможно было бы достичь, если бы табак горел.

МИФ 2. Продукты со сниженным риском опасны для печени

В основе этого мифа – ряд исследований с некорректной методологией. К примеру, один из экспериментов проводился с целью выяснить влияние систем нагрева табака на здоровье печени. На протяжении 90 дней исследователи подвергали часть крыс воздействию аэрозоля, часть – обдавали дымом сигарет. В результате вес печени крыс, вдыхавших аэрозоль систем нагрева табака, был значительно выше, чем у тех, которые вдыхали дым обычных сигарет. Как оказалось, крысы, вдыхавшие аэрозоль, приняли более высокие дозы никотина, эквивалентные ста сигаретам. Тогда как группа грызунов, которые дышали дымом, потребляла значительно меньше. При этом изменения, которые нанес аэрозоль, были полностью обратимы и отражали адаптацию организма к высоким дозам никотина.

МИФ 3. Электронные системы опасны для легких

Вспышки заболеваний среди вейперов в США связаны с использованием электронных сигарет с нелицензированными жидкостями. В их основу входит ТГК – психоактивный элемент марихуаны – и витамин Е ацетат, который используется для удешевления производства. Липкое вещество сгущается и может оставаться в легких, мешая им функционировать. Поэтому использоваться должны только те жидкости, которые проверены и регулируются государством. Так опасны для легких не электронные сигареты как таковые, а некачественная продукция с ТГК и витамин Е ацетатом. Перечень таких брендов уже опубликован.

МИФ 4. Пар приводит к пассивному курению так же, как и сигареты

Согласно данным исследований, пар и аэрозоль полностью исключают пассивное курение. Это, в том числе, является результатом исключения образования сигаретного дыма – основной причины вреда для здоровья окружающих. А содержащиеся в аэрозоле глицерин и/или пропиленгликоль быстро растворяются в воздухе. По данным исследователей из Латвии, более вредным будет зажечь в доме свечу.

МИФ 5. Электронные альтернативы вызывают зависимость

Несмотря на то, что электронные системы безопаснее обычных сигарет, они содержат никотин – а значит, вызывают зависимость. Поэтому использовать их следует только тем курильщикам, которые потерпели неудачу в попытках бросить или не планируют отказываться от привычки. Поэтому если вы не курите – не начинайте, если курите ­­– бросайте. А если бросить не получается – уменьшайте вред путем использования альтернативных продуктов.

МИФ 6. Во всем виноват никотин

Никотин – природный алкалоид, который продуцируют растения из семейства пасленовых. Это вещество вызывает зависимость, поэтому курильщикам сложно бросить курить. Многие ошибочно полагают, что никотин влияет на развитие связанных с курением заболеваний – сердечно-сосудистых, респираторных, онкологии. Однако,согласно токсикологическим данным, сам по себе никотин не является канцерогеном или мутагеном. Он влияет на сердечно-сосудистую систему приблизительно так же, как кофе. В больших дозах может вызывать рвоту, головокружение и даже отравление (больше 50 мг/кг веса перорально). Но он не вызывает заболевания, которые традиционно связывают с курением, – их вызывает вдыхание дыма. Поэтому ученые, понимая природу зависимости, предлагают курильщикам бездымные альтернативы. Такие продукты позволяют доставлять никотин в организм в необходимых дозировках и с нужной скоростью, при этом существенно уменьшая вред.