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Готовимся к резкому потеплению: синоптики удивили прогнозом на ближайшие дни

На пляж пока рано, но будет тепло

Артур Гор пятница, 14 февраля 2020, 20:14
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На пляж пока рано, но будет тепло Фото: unian

Похоже, зима окончательно покидает Украину - морозы со снегопадами вряд ли вернутся на территорию нашей страны. Все дело в том, что по прогнозам синоптиков, в ближайшее время Украину ждет очередная волна потепления и практически весенние температуры. Как будет меняться погода, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 15 февраля, на севере и западе Украины (кроме Закарпатья) ожидаются дожди с мокрым снегом. На остальной же территории сохранится сухая, но пасмурная погода.

Теплее всего будет на юге. Днем температура воздуха здесь поднимется до 5-8 градусов тепла, а ночью упадет в диапазоне от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

На западе, севере и в центре дневная температура воздуха ожидается от 3 до 5 градусов выше нуля, а в ночное время суток будет от 1 мороза до 1 тепла.

Сохранится прохладная погода только на востоке: днем здесь будет +1+4, а вот ночью столбики термометров покажут до 6 градусов с отметкой "минус".

В воскресенье, 16 февраля, начнет существенно теплеть. К тому же, в этот день ожидается сухая погода.

Температурная картина на востоке, севере и юге останется практически без изменений, а вот на западе и в центре днем столбики термометров покажут от 5 до 8 градусов выше нуля. Ночью температура воздуха упадет в диапазоне от 1-2 градусов мороза до 1-2 градусов тепла.

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А вот с понедельника, 17 февраля, в страну придет практически весна. Так, на западе днем температура воздуха вырастет до +10+13 градусов, а после захода солнца столбики термометров упадут до +2+5 градусов.

Потеплеет и в центре: от 8 до 10 градусов тепла будет днем и около 2-4 градусов тепла в ночное время суток.

На севере и юге также будет тепло: от 7 до 9 градусов выше нуля днем и 2-4 тепла ночью на севере и около 2 градусов мороза в южных регионах.

В восточной части Украины днем ожидается от 1 до 3 тепла, а вот ночью - до 5 градусов мороза.

Также в этот день ожидаются дожди, которые пройдут на востоке и юге Украины.

Прогноз погоди на 15 февраля
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Прогноз погоди на 16 февраля
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Прогноз погоди на 17 февраля
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Прогноз погоди на 18 февраля
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Прогноз погоди на 19 февраля
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Впрочем, откровенная весна в зимнее время продержится лишь один день. Во вторник, 18 февраля, температура воздуха вновь упадет, но незначительно.

На севере, западе и в центре днем температура воздуха составит от 5 до 8 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 1 мороза до 3 градусов тепла.

От 7 до 10 градусов тепла будет днем на юге Украины, а вот ночью - от 0 до 3 градусов тепла.

В восточных регионах днем будет от 2 до 4 выше нуля, а после захода солнца синоптики прогнозируют 1-3 градуса мороза.

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