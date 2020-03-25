Туалетная бумага против коронавируса: как в Крыму борются с COVID-19

Смертельный вирус COVID-19 проник в аннексированный Россией Крым. Оккупационные власти настаивают, что заболел всего один крымчанин, ранее побывавший во Франции. Жители региона не поверили заявлениям чиновников о том, что ситуация под контролем. Люди в ряде городов бросились скупать крупы, туалетную бумагу и товары первой необходимости. В аптеках нет медицинских масок и антисептиков. На социальную обстановку давит сразу несколько факторов: угроза вируса, резкая девальвация российского рубля, недоверие к "власти" и разваленная в результате российских "реформ" медицина. Редакция "Апострофа" выясняла, что именно происходит сейчас на полуострове и каковы настроения среди крымчан.

"Французский пациент"

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вирус завез в республику крымчанин, ранее побывавший в Евросоюзе. "В "Республике Крым" подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

"Министр" здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов попытался уменьшить общественный резонанс, заявив, что пациент подхватил нетяжелую форму заболевания, а всех, с кем он контактировал (включая таксиста), посадили на карантин. Согласно версии "властей", мужчина заболел примерно 15 марта, у него поднялась температура до 37,5 градусов, и был кашель. Родные мужчины вызвали скорую. В ходе общения с медиками крымчанин признался, что был за границей.

"Его сразу определили в мельцеровский бокс. Было начато лечение в полном объеме. Несмотря на то, что сначала (первый тест на наличие коронавируса) был отрицательный, сегодня тест подтвердился. На сегодняшний день состояние у него ближе к удовлетворительному. Лечение он получает. Температуры нет. Кашля, практически, нет. Семья его – пять человек – были изолированы 19 марта. Все в удовлетворительном состоянии. Вообще, по здоровью вопросов нет", - заявил "министр" Чемоданов. При этом он не уточнил, почему, если у пациента была температура 37,5 и относительно нормальное состояние, ему вызвали скорую.

Больше было похоже на то, что Сергей Аксенов и Игорь Чемоданов не столько информировали крымчан, сколько оправдывались. Мол, пациент скрыл информацию о себе, и вообще его анализы на COVID-19 изначально дали отрицательный результат, поэтому не стоит особо переживать.

По данным "министерства" здравоохранения, по состоянию на 22 марта под наблюдением в Крыму было 413 человек и еще 35 человек - в инфекционных стационарах. В российском "правительстве" республики также сообщили, что на случай массового поступления пациентов с COVID-19, под них выделили отдельный блок Симферопольской клинической больницы №7 на 180 больничных коек. Учитывая, что в крымской столице и округе проживает более 450 тыс. человек, возможности клиники в случае эпидемии быстро исчерпаются.

Молебен против коронавируса в КрымуФото: hersones.org

Пока же оккупационная администрация рассчитывает обойтись "малой кровью". В Крыму ограничили массовые мероприятия. Вузы перешли на дистанционную форму обучения, а школы пока находятся на весенних каникулах.

Заболевших крымчан больше?

Несмотря на бодрые сообщения местных телевизионных пропагандистов, обнадеживающим заявлениям "власти" мало кто верит. По региону стремительно ползут слухи, что заболевших в реальности больше: более 350 человек. Такая информация "гуляет" по социальным сетям. Учитывая, что редакции местных СМИ еще с первых дней аннексии оказались под оккупационным колпаком, социальные сети (в основном Facebook) стали альтернативным источником информации. Сергей Аксенов, реагируя на сообщения о большем числе заболевших, приказал оккупационному "министерству" информации совместно с российским МВД и ФСБ разобраться с "распространителями фейков".

"Говорят, что заболевший коронавирусом живет в Евпатории, но нам от этого не легче. Они (крымские "власти", - "Апостроф") еще хотят везти больных к нам в район! Общалась со знакомыми медиками: у нас по улице Залесской и 7-й Горбольнице (два юго-западных микрорайона Симферополя, - "Апостроф") за последние пару недель резко увеличилось число заболеваний ОРВИ. Руководство дало команду брать на учет только тех, кто недавно был в Китае или в ЕС. А если на прием пришел человек, который подхватил вирус уже от этих "туристов", то такому выпишут стандартный набор препаратов, и он пойдет разносить заразу дальше", - рассуждает в беседе с "Апострофом" Наталья из Симферополя.

Состояние медицины в Крыму после оккупационных "реформ" плачевное. Обещанные в 2014 году страховая медицина и "большие деньги" из российского бюджета обернулись административными пертурбациями, массовыми увольнениями врачей и медсестер, закрытием отдельных клиник и большими очередями к педиатрам и терапевтам в условиях сезонных обострений инфекционных заболеваний. Местами доходило до маразма, когда Сергей Аксенов предложил "властям" вводить в казенных учреждениях специальных "менеджеров по очередям", но это была не более чем игра в "крепкого хозяйственника". В реальности очереди возникали именно из-за нехватки персонала.

"Нашу поликлинику в Луговом (восточный микрорайон Симферополя, - "Апостроф") лучше обходить десятой дорогой. У нас угроза масштабной эпидемии, но у врачей нет масок. В здании - холодина и мусор, потому что идет ремонт. В туалетах - дикая антисанитария, что даже мыла нет! Зато требование заходить в кабинеты только в масках, которые нигде нельзя купить. Раньше в Симферополе можно было за относительно небольшие деньги получить квалифицированную консультацию в клинике при медицинском университете, но ее наше "мудрое" начальство распорядилось закрыть. Видимо, чтобы не было конкуренции с частными клиниками, которыми они владеют", - возмущается в беседе с "Апострофом" жительница Лугового Валентина.

Пассажир в Симферопольском аэропортуФото: Getty images

Туалетная бумага против вируса

Оккупационные "власти" призывают крымчан пользоваться средствами защиты, использовать дезинфицирующие средства и чаще мыть руки. Проблема в том, что все это пропало из аптек еще в прошлом месяце, когда крымчане, опасаясь нового вируса, бросились скупать маски и препараты. В январе, рассказывают жители Симферополя, в аптеках за упаковку с пятью масками просили 20 российских рублей (около 7 гривен). В феврале, когда начался ажиотаж, цена подскочила до 10 рублей за штуку. Сейчас средства защиты можно найти на черном рынке, но значительно дороже.

"Антисептики и маски есть, но только их специально "зажали", чтобы потом продать дороже. У наших шкуродеров в этой части опыт большой. Маски сейчас можно купить на Центральном рынке у людей. Цена - в пределах 60-70 (примерно 22-24 гривны) рублей за штуку. И никто с этим мародерством не борется!" - возмущается в разговоре с "Апострофом" пенсионерка Ольга Ивановна.

Продовольственный рынок Крыма также оказался в ситуации идеального шторма. Резкая девальвация российского рубля на фоне падения нефтяных цен спровоцировала рост цен на продукты и промышленные товары, которые местами и так выше, нежели в Краснодарском крае соседней России. В сказки о том, что "власти" могут удержать цены, никто не верит. Запуск сообщения по мосту через Керченский пролив не стабилизировал ситуацию. Шесть лет крымчане живут по принципу: лучше купить сегодня, иначе завтра может быть дороже.

Вдобавок опасения, что из-за эпидемии коронавируса перекроют поставки, подстегнули покупательную активность. Народ почему-то решил массово затариться крупами и туалетной бумагой, сообщают сами горожане.

"Основной "симптом" коронавируса в Симферополе - непреодолимое желание купить как можно больше гречки и туалетной бумаги. Если говорить серьезно, то многие решили, что бумага нужна, чтобы не подхватить вирус. Вышел из дому, намотал на руку бумагу, нажал кнопку лифта, открыл двери в подъезд, выбросил использованный материал. Вирус же через рукопожатие может передаться и через прикосновения к загрязненным поверхностям. Тут никаких резиновых перчаток и антисептиков не напасешься", - поясняет "Апострофу" житель Киевского района Симферополя Владимир.

Паники в магазинах пока нет, и полки не опустели, но из-за "гречневого ажиотажа" цена на этот вид крупы в Крыму местами поднялась до 120 рублей (около 41 гривны) за килограмм.

Обязательства оккупанта

Коронавирус в Крыму - не только медицинская, но и политическая проблема. В соответствии с международным правом, Россия как государство-оккупант обязана содержать захваченную территорию, лечить местное население, обеспечивать его лекарствами и средствами защиты.

Колонна российских военных движется в направлении Симферополя, 2014 годФото: Getty images

Кроме этого, Женевская конвенция по защите гражданского населения в ходе вооруженных конфликтов предполагает, что Россия должна информировать международное сообщество о реальной эпидемиологической ситуации на полуострове. В то же время, как сообщили "Апострофу" в постоянном представительстве президента Украины в Крыму, власти нашей страны не рассчитывают, что Москва будет сообщать, сколько именно крымчан заразились новым вирусом.

"Мы не ожидаем, что Россия покажет реальную картину заболеваемости на полуострове. Если Кремль все шесть лет демонстративно игнорировал требования международного права, не допускал на полуостров мониторинговые миссии и нарушал права крымчан, то не стоит думать, что россияне могут внезапно изменить тактику. Поэтому наше Представительство подготовило и опубликовало рекомендации крымчанам, как себя вести, дабы минимизировать риски заражения COVID-19", - заявила в комментарии "Апострофу" первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Дарья Свиридова.

Кремль, напротив, будет использовать эпидемию коронавируса на оккупированных территориях, дабы выбить у Киева очередные политические уступки, отметил в разговоре с "Апострофом" директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. Распространение вируса в ОРДЛО будет использовано для создания негативного информационного фона и для давления на власти Украины. Мол, на территории "республик" проживают наши граждане, соответственно, Киев должен им помогать.

В случае с Крымом, россияне, скорей всего, скроют реальную статистику по заразившимся, но в то же время будут, как и ранее, навязывать Киеву кулуарные решения по полуострову. "В условиях чрезвычайной ситуации, когда все внимание переключено на число заболевших, можно проводить закрытые совещания и принимать "непопулярные решения". Не удивлюсь, если в итоге окажется, что принципиальное решение дать воду в Крым уже принято, а нас просто поставят перед фактом", - отметил Константин Батозский.