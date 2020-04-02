Депрессия и рост неравенства: как коронавирус меняет бизнес

Коронавирус и карантин, введенный по всему миру для минимизации его распространения, значительным образом меняет привычный уклад жизни людей. Но, даже если изоляционные меры продлятся вплоть до года, чего полностью исключать нельзя, однажды карантин все же будет отменен. "Апостроф" выяснял, как за это время изменится наша жизнь, и станет ли мировая экономика, а вместе с ней и украинская, виртуальной.

Каким будет мир нашего недалекого будущего? Люди работают удаленно, а офисы пустуют. Не выходя из дома, можно по интернету заказать в магазине все необходимое, оплатить счета, прояснить непонятную ситуацию с местными властями, проконсультироваться с лечащим врачом по видеосвязи. Человечеству доступны шедевры всех музеев мира, по которым каждый сможет совершить виртуальную экскурсию. Хотите послушать оперу "Риголетто" в миланской "Ла Скала"? А посмотреть "Сирано де Бержерака" Ростана в "Комеди Франсэз"? Пожалуйста. Желаете дистанционно получать образование в Гарвардском университете или, хотя бы, в Киевском политехе? Без проблем!

Только, похоже, это - описание не нашего пусть и недалекого, но все же завтрашнего дня, а вполне сегодняшнего. То есть получается, будущее уже наступило.

Так, что же, человечество сделало качественный скачок вперед? Это вряд ли. На самом деле, все это – не от хорошей жизни. И причина тому – коронавирус COVID-19.

Учимся на ходу

Пандемия смертельного заболевания внесла существенные коррективы в нашу повседневную жизнь. Практически все страны мира для предотвращения распространения коронавируса ввели жесточайшие карантинные меры. Даже самые большие скептики – в правительствах Великобритании и Нидерландов – отказались от "мягкого" подхода и также пошли по пути сурового "изоляционизма".

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Эксперты и визионеры уже успели назвать ныне происходящее предвестником необратимых трендов, как минимум, на ближайшее десятилетие.

"Думаю, из-за нынешней ситуации некоторые аспекты нашей жизни изменятся навсегда, - говорит профессор бизнес-школы Оксфордского университета Салли Мейтлис. – Люди обнаружат, что могут работать и коммуницировать такими способами, которые раньше казались невозможными, они будут вынуждены стать более гибкими".

"Люди изменят привычки, и некоторые из них сохранятся, - соглашается профессор бизнес-школы Стэнфордского университета Сьюзан Эти. – Люди с трудом что-то меняют, но это (коронавирус) значительно всего ускорит".

Известный визионер из Массачусетского технологического института (MIT), автор несколько книг о нашем будущем Эрик Бринолфссон удивляется, насколько тяжело людям даются перемены в обычной жизни, и как стремительно они происходят в ситуациях, подобных нынешней. И, по его словам, очень часто, такие перемены оказываются только к лучшему.

Победители и проигравшие

Но пока большинству приходится несладко.

Карантин наносит колоссальный урон ресторанному бизнесу и ритейлу, особенно тем компаниям в этих сферах, который до сих пор не освоили систему онлайн-заказов и их дистанционной доставки. При этом такие ритейл-гиганты как Amazon, Walmart, Target, Costco, которые и раньше-то неплохо себя чувствовали, в том числе, активно практикуя онлайн-продажи, сейчас переживают самый настоящий ренессанс. Так, например, Amazon объявила об открытии 100 тысяч новых вакансий складских рабочих и водителей, а Walmart собирается нанять дополнительно 150 тысяч работников в связи с ростом заказов на дом. "Но вирус будет только увеличивать разрыв между этими гигантами и всем остальным сектором ритейла", - пишет The Washington Post.

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В данном случае, эти тенденции касаются Америки. Но нетрудно догадаться, что другие страны пойдут по схожему пути.

Виртуализация процессов затронет и другие сферы. В связи с закрытием кинотеатров, пусть, будем надеяться, временно, активизировались стриминговые видео-платформы. На них, в том числе, идут премьеры фильмов, которые планировались для показа в "реальных" кинотеатрах. И такая тенденция попросту убьет "физический" кинопрокат, в первую очередь, небольшие сети, демонстрирующие артхаус и "кино не для всех", констатируют специалисты.

Об онлайн-образовании мы уже сказали. Равно как и о дистанционном врачебном консультировании. Еще совсем недавно телемедицина находилась на задворках системы здравоохранения большинства стран мира, но сегодня она становится все более популярной. Здесь есть также определенные преимущества для всего сектора – сократится время ожидания приема непосредственно в больнице, также в медучреждениях смогут больше времени уделять критическим больным.

И это - далеко не предел: сегодня все чаще многие сделки проводятся онлайн, в том числе, по покупке недвижимости.

Огурец виртуальным не бывает

Украина во многом следует мировым трендам, пусть иногда и с небольшим опозданием. Поэтому то, что американцу или, скажем, немцу, хорошо, то и украинцу, скорее всего, подойдет.

Так что же нас ждет, особенно, если карантин затянется на несколько месяцев (а то и до конца года – такие прогнозы тоже звучат)?

"Большая часть услуг может быть переведена в онлайн, торговля тоже может, и это сейчас активно происходит. Также – преподавание. Известно, что некоторые фитнес-тренеры проводят тренировки онлайн, и люди занимаются дома по видеосвязи. Кроме того, преподавание иностранных языков, различные обучающие курсы могут быть переведены в онлайн. По-хорошему, даже государственные сервисы могут перейти в онлайн, но пока здесь продвижение достаточно медленное", - сказал в комментарии "Апострофу" директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

Но нельзя перевести в онлайн реальное производство, логистику и все, что связано с физическими процессами создания продукта.

По словам эксперта института GROWFORD Алексея Куща, онлайн-сервисы хороши для небольших стран, для тех, в которых хорошо развит финтех, например, для Сингапура. Украине это подходит в меньшей степени.

"Как, например, перевести в онлайн сельское хозяйство?", - вопрошает специалист. А ведь агропромышленный комплекс является одним из главных "кормильцев" (во всех смыслах этого слова) украинской экономики.

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Он также обратил внимание на то, что нынешний кризис, связанный с коронавирусом, нанес серьезный удар по "теневой" экономике.

"Раньше во времена кризисов "теневой" сектор был буфером, куда сбрасывалось избыточное давление. Люди, которые теряли работу в реальном секторе экономики, переходили в "теневую", и государство до нее никак не могло добраться. А сейчас благодаря карантинным мероприятиям наибольший удар как раз нанесен по "теневой" экономике, потому что она больше всего зависит от физического перемещения товаров, денег, людей".

Дорогое удовольствие

При этом Алексей Кущ считает, что цифровизация экономики является, в определенной мере, мифом.

"На самом деле, те онлайн-системы, которые сейчас используются бизнесами, применяются ими вынуждено, а не потому, что это - их реальный выбор. Это просто механизм социализации в условиях карантина", - пояснил специалист.

Кроме того, цифровизация – это достаточно дорогостоящая вещь: "Это огромные инвестиции, которые непонятно, когда окупятся. Поэтому многие бизнесы долго ее и проводят".

Также важно, чтобы к виртуальности был готов не только производитель, но и потребитель. "Если в каком-нибудь селе нет интернета, цифровизация не произойдет", - сказал он.

Эксперт напомнил, что нынешняя власть объявила о цифровизации не только экономики, но и всей жизни в стране ("государство в смартфоне").

"Но люди, которые у нас занимаются диджитализацией, дальше Киева Украину, наверное, не видели", - пошутил Кущ.

Специалист считает, что на сегодня система государственного управления в Украине крайне неэффективна, а потому ее бессмысленно оцифровывать в таком состоянии.

Жить по-новому

Карантин рано или поздно закончится, и страна начнется возвращаться к нормальной жизни. Но вернемся ли мы полностью к тому, что было до карантина, или он все же приведет к некоторым необратимым последствиям?

По мнению Анатолия Амелина, у людей останутся определенные привычки, а у работодателей будет мотивация оптимизировать свои расходы, в частности, на аренду, в связи с чем они будут стараться оставить своих работников в дистанционном режиме.

"Но, как показывают исследования, удаленная работа приводит к росту уровня депрессии, и это демотивирует сотрудников. Соответственно, нужно будет искать баланс интересов. Более того, другие исследования показывают, что работающие удаленно, работают в среднем на два часа дольше, а это повышает продуктивность. В связи с этим работник сможет претендовать на некоторую доплату", - сказал Амелин.

"Но многое, на самом деле, вернется на круги своя", - подытожил эксперт.