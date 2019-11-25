План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

В понедельник, 25 ноября, в Харькове возле дома по улице Чайковского прогремел мощный взрыв - пострадал автомобиль Toyota Camry, а также транспортные средства, которые находились вблизи. Владелец машины, который на момент взрыва находился за ее рулем, - адвокат Андрей Гагун. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ЧП.

Автомобиль адвоката подорвали на парковке около 10:13. По данным начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, взрывное устройство подложили под авто, оставив его на асфальте. В результате ЧП механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва, а в квартирах вблизи повыбивало окна.

В причастности к преступлению подозревают людей, которые передвигаются на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. В Харькове и области объявили план "Перехват". Вскоре выяснилось, что авто злоумышленники сожгли, его обнаружили в лесополосе.

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Первые минуты после взрыва

Первые версии ЧП

В ГУ Нацполиции в области заявили, что информация о ЧП внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В то же время адвокат Андрей Гагун утверждает, что неоднократно получал угрозы и связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Мужчина отметил, что около трех лет проживает в доме, возле которого и произошло покушение, и добавил, что в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.

Взрывчатка была установлена под автомобилем и сработала, как только он тронулся. По данным следователей, работающих на месте происшествия, под машиной было установлено самодельное взрывное устройство.

"Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью", - заявил Гагун журналистам, добавив, что неоднократно получал угрозы по телефону с засекреченных номеров, но серьезно к ним не относился.

Кто такой Андрей Гагун и что о нем известно

По данным "Depo.Харьков", Андрей Гагун - экс-работник прокуратуры Харьковской области. Он является зятем экс-первого заместителя прокурора Харьковской области Владимира Суходубова. Как пишет в блоге на "Цензор.нет" журналист Сергей Иванов, Гагун якобы причастен к коррупционным схемам в городе.

Стоит отметить, что в доме, возле которого произошел взрыв, проживает глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, но адвокат считает, что покушение было совершено именно на него.