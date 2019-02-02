Жизнь - не учебник по толерантности: известный писатель об этике и этикете

Писатель Любко Дереш рассуждает об опасности подмены настоящего понимания между людьми формальными правилами поведения.

Недавно на сайте службы BBC появился интересный тест, что позволяет читателю проверить себя в том, насколько умело он отличает высказывания, которые будут осуждены за расизм, сексизм и гомофобию, от таких, которые свободно проходят общественный ценз. Небольшой социологический опрос, проведенный среди участников теста, показал предположение украинцев относительно границы между "языком ненависти" и корректными высказываниями такие же хаотичные, как и мысли о ней большинства жителей Запада. Ясной логики, которая бы помогла обезопасить человека от прокола, исходя из суммы приведенных в тесте случаев, обнаружить не удалось.

Впрочем, логики там и не стоит искать, ведь это - жизнь, а не учебник по толерантности. Каждая страна дает свою, более или менее лояльную оценку тем или иным высказыванием своих знаменитостей. Данный полушутливый тест, тем не менее, демонстрирует факт, что системного понимания того, чем является доброжелательное (если угодно - толерантное) отношение к другому человеку, на сегодня в мире нет. Существуют бесчисленные ряды прецедентов, в которых заметны эмоции, культурный контекст и давление общественности, но постоянных и однозначно понятным для всех принципов - не обнаружишь.

Откуда возникает недостаток логического основания для законов общественного сосуществования? Есть достаточно причин предположить, что происходит это только с одним обстоятельством: место в общении между людьми, которое обычно занимает этика, сегодня занимает этикет.

Мы все больше внимания обращаем на внешнюю сторону существования человека и катастрофически быстро теряем способность чувствовать ее, сопереживать и сочувствовать ей (не оправдывать, но по крайней мере видеть высказывания человека в перспективе целостности его личности!). Вместо этого мы становимся все более требовательными к внешним проявлениям. Многочисленные рекламные кампании и "публичные линчевания" только укрепляют фиксацию внимания на поверхностной стороне человеческого существа, усиливают личностный конформизм, поощряют судить других легкомысленно, страстно и капризно, опираясь на переменный гонор "вокс попули".

Сегодняшнее общество, безусловно, изнемогает от насилия и агрессии. Однако реальные движения в сторону того, чтобы уменьшить эту концентрацию "психических токсинов" не могут быть сведены лишь к обострению вопроса этикета. Общество нуждается в новом подъема этики - переосмысленной, обогащенной глубоким внутренним переживанием другого, полноценной встречей с другим "Я". А чтобы эта встреча с другим "Я" могла произойти, мне прежде всего нужно стать собой - тем, кто способен вытерпеть и простить другому его непохожесть на меня. Это относится в равной степени как к сегодняшним абьюзерив, так и к их жертвам.

Глубокий и мощный опыт полноценного понимания себя (постигнут через интроспекцию, самоанализ, социальные интеракции или духовную практику в лоне религиозной традиции) открывает резервы как практически бесконечной терпимости, так и безмерного кредита доверия к другим.

Такая новая, интегральная толерантность, выстроенная на живом переживании другого, означало бы некоторый отход от доминирования экстравертных гедонистических ценностей общества потребления. При уделение большего внимания внутреннему наполнению человека вопросы гендера, расы, возраста потеряли бы свою остроту из-за наличия более интенсивного опыта самоосмысления. Дополнительный бонус такой интровертизации - отхождение от жесткой редукции представление о человеке в ее социобиологической природе (что является важным фактором во всех дискуссиях вокруг толерантности). Но самое главное - это перспектива переживания общности и единства всех людей не как философского конструкта, а как живого опыта.

Этикет, безусловно, необходим. Он защищает нас от случайных конфликтов и недоразумений. Однако еще больше нам нужна новая, глубинная этика, которая бы помогала нам преодолевать представление о нашей обособленности от других и от мира. Которая бы напоминала нам о том, что все живое неразрывно связано в единое целое.

Кстати здесь можно вспомнить слова из песни музыканта и поэта Павла Вишебабы:

Під батьківським ліжком геть пом'ятим,

В домі, де усе переплелось,

Я почав для себе відкривати,

Що я є частина ще чогось.

Більшого за межі мого тіла,

Вій, волосся, шкіри та очей,

Більшого за речі зрозумілі,

Більшого за назви всіх речей.

(One Planet Orchestra, "Частина")