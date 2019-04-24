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Великая среда 2019: традиции и запреты третьего дня Страстной недели

Как правильно провести этот день

среда, 24 апреля 2019, 06:32
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Как правильно провести этот день Фото: pixabay.com

24 апреля православные отмечают Великую среду - третий день Страстной недели, которая посвящена воспоминаниям о земных страданиях Христа. В этот день верующие вспоминают предательство Иисуса апостолом Иудой Искариотом, а также грешную женщину, которая омыла ноги Христа и помазала их миром и тем самым подготовила его к погребению.

В нашем материале вы узнаете, как правильно провести этот день и какие запреты существуют для Великой среды.

Традиции Великой среды

Одна из главных традиций этого дня - посещение храмов. В Великую среду рекомендуется исповедаться и покаяться в совершенных грехах.

В третий день Страстной недели принято обливаться святой водой. Этот обряд символизирует очищение души и тела перед празднованием Пасхи. Важно, чтобы после обливания тело высохло само, вытирать полотенцем нельзя.

В народе в этот день люди убирают в доме и начинают готовиться к светлому празднику. Хозяйки моют полы, выбивают ковры, выносят мусор, а также подготавливают продукты для выпекания пасок, и запасаются всем необходимым для покраски яиц. Особое внимание нужно уделить мытью окон.

В Великую среду принято приступать к декорированию интерьера пасхальными атрибутами.

Также стоит помнить, что продолжается Великий пост. По церковному уставу, в этот день полагается сухоядение. Разрешается употреблять хлеб, воду, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, мед и сухофрукты.

Запреты Великой среды

- Нельзя конфликтовать, сквернословить и думать о плохом.

- Не рекомендуется посещать увеселительные мероприятия, а также петь и танцевать.

- Запрещается рубить дрова.

- Нельзя заниматься рукоделием: шить, вязать и вышивать.

- Запрещается пренебрегать молитвенным правилом этого дня.

Приметы Великой среды

- Заготовленные в этот день пасхальные яйца пролежат дольше и не потеряют своей свежести.

- Злость и дурные помыслы обернуться в будущем против грешника.

- Если на улице лежит снег, нужно собрать его, растопить и полить домашние цветы.

Напомним, что Страстная неделя, или Страстная седмица - последняя неделя Великого поста, которая идет перед самым главным христианским праздником - Пасхой. Каждый день на Страстной неделе называется Великим и имеет свое значение.

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