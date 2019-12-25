Лучшие поздравления с католическим Рождеством: открытки, стихи, проза и видео

25 декабря католики со всего мира отмечают один из самых значимых праздников - Рождество. В этот день, по библейским преданиям, на свет появился Сын Божий. Праздничным утром принято дарить подарки, спрятанные в носках у камина или под украшенной елкой. Актуальными также будут и словесные поздравления.
В преддверии католического Рождества "Апостроф" собрал лучшие открытки, поздравления в стихах, смс и прозе, которые помогут порадовать близких и друзей, а также создать атмосферу праздника.
Поздравления с католическим Рождеством в стихах
С Рождеством вас поздравляем!
С двадцать пятым декабря!
Тот, кто любит этот праздник
Ожидал его не зря!
Пусть искрится ваша елка
Сотней ярких огоньков,
Чтобы каждый был удачлив,
Счастлив, весел и здоров!
А еще вам пожелаем:
Пусть сбываются мечты,
Чтоб они приумножались,
Расцветали как цветы!
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В праздник светлый - Рождество
Пусть царит везде добро!
В дверь стучится волшебство,
Будет славным торжество!
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От всего сердца поздравляю,
С днем рождения Христа!
Искренности, доброты желаю,
И чтоб душа была чиста!
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Католическое Рождество
Дарит сказку, мечты исполнение.
Пусть с рождением приходит добро
И снисходит на люд терпение.
Пусть уверует каждый в себя,
Свои силы, семью и желание.
И приносит пусть праздник тепло,
В зимний вечер любовь, понимание.
Поздравления с католическим Рождеством в прозе
Вот и пришел святой и добрый праздник католического Рождества! От всего сердца желаю всем верующим делать больше бескорыстных добрых поступков, верить в чудеса вокруг нас, и всегда надеяться и давать надежду окружающим! Пускай этот праздник принесет только радость, ваш дом наполнится звенящим смехом, а ваши желания исполнятся!
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От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать весёлыми семейными посиделками, душевными разговорами.
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25 декабря все католики отмечают прекрасный праздник Рождества Христова. От всей души поздравляем вас, и желаем мира, счастья, и всего самого наилучшего. Пусть яркая звезда принесет вам обязательно удачу, пусть в ваших семьях царит любовь и понимания.
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В декабре все католики отмечают чудесный новогодний праздник – Рождество. Мы искренне поздравляем вас, и желаем крепкого здоровья. Будьте всегда везучими, пусть самая яркая звезда рождественской ночи подарит вам много волшебства.
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Поздравляю со светлым праздником католического Рождества! Желаю мира в семье, благости в душе, достатка в доме, тепла в сердце и любви к жизни.
Открытки к католическому Рождеству
Видеопоздравления с католическим Рождеством