Татьянин день 2020: история, традиции, приметы и что нельзя делать 25 января

Каждый год 25 января православная церковь почитает святую мученицу Татиану – девушку, которая отдала свою жизнь за веру во Христа. Ее также называют покровительницей студенчества, поэтому в Татьянин день свой праздник также отмечают и студенты. Правда, в Украине 25 января как День студента становится все менее популярным. Украинские учащиеся своим днем считают 17 ноября.

Кто такая Татиана?

Татиана родилась в Риме, в знатной семье. Ее отец был консулом, но поскольку мужчина был тайным христианином, то и дочь свою воспитал преданной Богу. Когда Татиана выросла, она отказалась выходить замуж и решила посвятить себя церкви. Девушка принимала активное участие в жизни людей, помогала больным и нуждающимся.

Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере Татиану схватили и силой заставляли отречься от веры, воздав похвалу статуе бога Аполлона. Тогда девушка начала молиться, Господь услышал ее мольбу и статуя языческого бога разрушилась.

После этого Татиана несколько раз подверглась жестким пыткам, но следы мучений постоянно исчезали с ее тела. В конце концов девушку и ее отца казнили. Так, с 235 года отмечается праздник Татьянин день (День Татьяны), а мученицу Татиану, которая погибла за христианскую веру, признали святой.

Покровительницей студенчества святая мученица стала из-за того, что 25 января 1755 года, в день памяти Татианы, императрица Елизавета подписала Указ об основании Московского университета – первого учебного заведения в Российской империи.

Татьянин день: традиции празднования

Для тех студентов, которые 25 января считают своим днем, - это прекрасная возможность отвлечься от учебы и устроить веселое празднование с застольем, песнями и шутками.

Самой известной студенческой традицией на Татьянин день является призыв "халявы". В ночь на 25 января учащиеся ВУЗов выглядывают в окно, трясут зачеткой и кричат: "Халява, приди!"

В старину на Тятьянин день хозяйки пекли каравай в виде Солнца. Его ели всей семьей и следили за тем, чтобы каждому достался кусочек.

Еще одна традиция праздника 25 января - сходить на реку и помыть половики от скопившейся на праздники грязи. Этот обряд касается только молодых незамужних девушек. Чистые половики развешивают по заборам, по ним можно судить о чистоплотности девушки и о том, какая из нее получится хозяйка.

Татьянин день: приметы

Если 25 января идет снег, то лето будет дождливым.

Если Татьянин день будет морозным и ясным, то урожай будет богатым.

Солнечный восход в этот день - ждите раннюю весну и скорый прилет птиц.

Девушка, которая родилась в день святой мученицы Татианы, будет хорошей хозяйкой и заботливой мамой.

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Татьянин день: что нельзя делать в праздник 25 января

