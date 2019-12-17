Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Киевская городская государственная администрация (КГГА) представила проект нового Генерального плана города. Действующий Генеральный план был разработан до 2020 года, но он почти полностью потерял свою актуальность. Начали его рассматривать еще в 2009 году, однако по многим причинам его принятие постоянно тормозилось. "Апостроф" разбирался, как изменится Киев в следующие два десятка лет и какие "подводные камни" спрятаны в новом Генплане.

Для чего нужен Генплан

Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, который определяет принципиальные решения развития, планирования, застройки и другого использования территории города.

Проект нового Генерального плана разработан на 7 лет с перспективными направлениями развития на 20-летний срок. Общественные слушания и внесение предложений в проект Генерального плана Киева стартуют в начале 2020 года.

"В столице Генеральный план не обновляли почти 20 лет. Сегодняшний Генплан полностью потерял свою регулирующую роль, он не дает полноценной реалистичной картины города. Эту тенденцию изменит принятие нового Генплана", - сообщил "Апострофу" начальник коммунального предприятия "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

По его словам, уже практически завершена подготовка Историко-архитектурного опорного плана, который должно согласовать Министерство культуры. Этот план является частью Генерального плана города и без него невозможно принять Генплан в целом.

Броневицкий также сообщил, что в Генплане были отображены и пожелания киевлян, активистов и международных экспертов.

"Разработка проекта нового Генерального плана ведется в условиях изменения государственных строительных норм и законодательства, регулирующего планирование и застройку территорий", - отметил в ходе презентации главный архитектор столицы Александр Свистунов.

По словам Свистунова, разработчики Генплана учитывали все рекомендации и замечания и продолжают консультации с экспертами Совета Европы, Всемирного банка и планировщиками города Лейпцига - побратима Киева.

Для принятия Генплана необходимо провести обсуждения с общественностью. После завершения этих процедур, проект нового Генерального плана будет рассмотрен на архитектурно-градостроительном совете, пройдет экспертизу, а после получения экспертного заключения его рассмотрит Киевсовет.

Киев – комфортный муравейник

В новом Генплане утверждены основные принципы развития: расширение города, приоритет для пешеходов и комфортное для жизни зонирование застройки.

Особое внимание уделено развитию Киевской агломерации с населением до 5,2 млн человек. Проект предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит добираться из пригорода в центр Киева за 40 минут. Это приведет к формированию единого транспортного каркаса, сопряжению аэропортов, электроподстанций, очистных сооружений, мусороперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.

Для такого объединения, необходимо провести некоторые законодательные изменения. Из-за отсутствия соответствующего закона было создано юридическое лицо "Киевская агломерация", которая дает возможность общинам на основании договорных отношений определять общее развитие городов.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, близлежащие общины воспринимали агломерацию как поглощение и ликвидацию местного самоуправления. Она отметила, что для дальнейшего объединения с другими территориальными общинами нужно проводить активную информационную кампанию и объяснить жителями окрестных населенных пунктов, агломерация принесет положительные изменения.

Для расширения города также запланировано активное строительство жилой инфраструктуры.

"В проекте Генплана предусмотрен комплексный подход к формированию новой жилой среды. Предполагается и комплексная реконструкция кварталов устаревшей застройки - так называемых "хрущевок". Предприятия же, наносящие ущерб экологии города, необходимо переносить за пределы столицу", - отметил Сергей Броневицкий.

За 20 лет в Киеве планируется построить 28,6 млн кв. м. нового жилья. В пересчете на квартиры – около 350 тыс. единиц, при среднем метраже 80 кв.м. В планах столичной власти - достижение средней жилищной обеспеченности не меньше 29 кв. м. на человека. В Генплане также отображена реконструкция 1500 га "хрущевок".

Также в проекте говорится о развитии транспортной инфраструктуры: скоростных видов рельсового транспорта, удлинение существующих линий метрополитена и строительство новой ветки, создание транспортных узлов и перехватывающих парковок. Предусмотрено и строительство новых транспортных переходов через Днепр и достройка Большой окружной дороги.

В частности, протяженность линий метрополитена за 20 лет должна увеличится в 1,5 раза, поскольку предусмотрено строительство четвертой Подольско-Выгуровской линии метрополитена (на Троещину) и перспективной пятой. Железная дорога будет включена в единую систему метрополитен-скоростной трамвай, с новыми пересадочными узлами.

Также задекларирован приоритет общественного транспорта перед частным и пешеходов - перед автомобилем.

Подводные камни Генплана

На бумаге Генеральный план выглядит достаточно идеалистично. Однако проблемы возникают при его дальнейшей реализации.

Собеседники "Апострофа" из департамента градостроительства и архитектуры КГГА отметили, что новый Генплан сформирован по "оптимистическому" сценарию вместо "реалистичного".

"Многие цифры взяты из воздуха, многие моменты рассчитаны исходя из существующих документов, а не реальных построек на местах. По факту, новый Генплан совершенно не учитывает нелегальные строительства, которые нарушают планы застройки, но не подлежат ликвидации, там уже живут люди", - сообщил собеседник из департамента.

С цифрами действительно выходят некоторые нюансы. Столицы всего мира являются постоянно расширяющимися, несмотря на мировые тенденции оттока людей из крупных городов. Согласно новому Генплану, через 20 лет в Киеве будут постоянно проживать 3,8 млн. По состоянию на 2019 год в столице зарегистрированы 3,36 млн человек, и через 20 лет эта цифра может увеличиться вдвое за счет увеличения застройки спальных районов на окраине. В Генеральном плане эта тенденция не отображена.

Реальные объемы строительства дорог, промышленных центров и бизнес-центров также не отображены. По словам бывшего заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, презентация Генплана Киева показала стремление города поддержать расширение города и автомобилизации, хотя развитый мир работает в обратном направлении.Строительство в агломерации не уменьшается, при этом пригородное железнодорожное сообщение ежегодно приходит в полный упадок, что потенциально является проблемой столицы, которая в большинстве обеспечивает агломерацию работой и учебой", - написал он в социальной сети Facebook.

Многие моменты сформулированы на основе прогнозов предыдущего Генплана. Однако отклонения от прогнозов заключаются в присоединении к Киеву 64 тыс. га земель области, внесении около 2000 изменений функционального назначения земельных участков за счет решений городского совета, превышении прогнозной численности населения, неверный прогноз структуры населения города, увеличении количества автомобилей почти в 2 раза, отставание инженерного обеспечения от жилого строительства и общественных объектов.

Все эти факторы указывают на то, что очередной Генеральный план развития станет "филькиной грамотой", который никак не повлияет на улучшение жизни в столице.