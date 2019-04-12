Ломаченко - Кролла: в чем главная интрига чемпионского боя

Субботним утром в американском Лос-Анджелесе состоится бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и The Ring Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой, бывшим чемпионом мира по версии WBA. Согласно букмекерским котировкам, Ломаченко является фаворитом боя. Есть ли шансы у Кроллы или же он очередная "жертва" украинского боксера, - "Апострофу" рассказал эксперт и комментатор бокса Вячеслав Поночовный.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ



- Кто такой Кролла как боксер и насколько он опасен для Ломаченко?

- Кролла в любом случае официальный претендент, бывший чемпион мира. В принципе, достойный оппонент. Но если сравнивать его со всеми предыдущими соперниками Василия, даже через призму букмекерских котировок, то на победу Ломаченко в этом бою самый минимальный коэффициент, который был за всю его профессиональную карьеру. С тысячи гривень можно поднять только шесть - 1,006 коэффициент. То есть в Кроллу вообще никто не верит. Но это опытный боксер. Мы просто уже привыкли, что Ломаченко побеждает всех одной рукой.

На этот же бой люди идут, чтобы смотреть в первую очередь на Ломаченко. Даже не важно, кто у него в соперниках. Но, опять же, все хотели бой с другими чемпионами, об этом говорил и сам Василий, но не было выбора, так как Эдди Хирн (промоутер Кроллы) очень влиятельный. Он помог Кролле стать первым номером и официальным претендентом. Деваться было некуда, тем более, что у Ломаченко плотный график, а Боб Арум (промоутер Ломаченко) пообещал в этом году три боя.

Обращаю внимание на то, что бой будет проведен на арене "Стэйплс-Центр", несмотря на то, что это вроде бы и проходной поединок. "Стэйплс-Центр" - большая арена, хотя предстоящий бой не против американца или латинского боксера, а против британца, которого в США никто толком и не знает. Вот мы и посмотрим, соберет ли Ломаченко своим именем арену на этот поединок.

- Выходит, что этот бой - вызов для Василия: сможет ли он собрать зрителей?

- Да, сможет ли он собрать арену именно своим именем. Потому что имя соперника вообще ничего не говорит фанатам бокса в США.

- У Кроллы есть какие-то качества, благодаря которым он мог бы на равных сражаться с Ломаченко?

- Ему сложно будет драться на равных с Василием. Его манера боя - это спрятаться за блоком, а Ломаченко любит таких. Он со своими смещениями из стороны в сторону будет находиться в таких положениях, что сможет наносить удары, которые Кролла не увидит. Единственная надежда Кроллы на свой прочный блок, то есть выдержать все эти атаки и контратаки. Ему будет крайне сложно конкурировать. В этом поединке будет большое преимущество Ломаченко. Все это понимают.

Единственная надежда Кроллы на свой прочный блок, то есть выдержать все эти атаки и контратаки Фото: GettyImages

- Как закончится бой?

- Досрочная победа Ломаченко во второй половине боя.

- Есть ли шансы у Кроллы продержаться 12 раундов?

- Простоять всю дистанцию - это лучший вариант для него. Тогда он сможет гордиться собой.

- Может ли Кролла отказаться от продолжения поединка, как это было с другими соперниками Ломаченко?

- Этого можно ждать от кого угодно, не только от Кроллы. Сам Кролла пообещал, что что он не сдастся. Мол, лучше он упадет в первом раунде, чем сдастся. Надеюсь, не будет такого, что он просто откажется. Но если Ломаченко его будет избивать в каждом раунде, то он может сдаться. Его команда может принять такое решение. Все может быть - здесь прогнозировать сложно. Единственное, что ясно - Ломаченко явный фаворит. Причем еще больший фаворит, чем в предыдущих боях.

- А как вообще боксерам уровня Кроллы выходить в ринг против такой махины, как Ломаченко?

- Кролла говорил, что он все видит. Он понимает, что уступает Ломаченко по всем параметрам. Ломаченко - это монстр со своими тактико-техническими характеристиками.

Но шансы у Кроллы есть. У него ведь тоже две руки, две ноги. Есть шанс, что он попадет, что Ломаченко оступится или ошибется. На это у него надежда. В боксе мы такое видели и не раз. Да и Ломаченко ранее показал, что он тоже человек, и бывал в нокдауне.

- Шанс Кроллы исключительно в ошибках Ломаченко?

- Шанс и надежда Кроллы исключительно на ошибки Ломаченко и недооценку соперника.