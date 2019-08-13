Порту - Краснодар - 2-3 Хроника матча, видео голов

13 августа на стадионе "Драгау" в Порту проходил ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром". В первом матче португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Краснодар".

"Порту" - "Краснодар" - 2:3

Гол: де Вильена, 6; Сулейманов, 13; Сулейманов, 34; Зе Луиш, 57; Диас, 76.

"Порту": Маркесин, Саравиа, Пепе, Маркано, Теллес, Корона, Оливейра (Урибе, 49), Данилу, Диас, Накадзима, Марега.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Кабелла (Стоцкий, 80), Камболов, Вильена, Сулейманов (Фьолусон, 65), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 73).

90+6. Матч окончен. "Краснодар" выстоял и вышел в следующий раунд турнира.

90+2. Не получается пока у хозяев создать опасность у ворот Сафонова.

89. Накадзима пробил выше ворот.

86. Замена. Абубакар сменил Корону.

85. Пять минут основного времени остаётся у хозяев, чтобы спасти матч.

82. Стоцкий тут же получает предупреждение.

80. Последняя замена у гостей. Стоцкий сменил Кабелла.

76. ГООООЛ. Интрига возрождается. Диас поразил нижний угол ворот Сафонова ударом с угла штрафной.

73. Еще одна замена. Игнатьев появился на поле вместо Берга.

65. Замена. Фьолусон вышел на поле вместо Сулейманова.

61. Предупреждение. Наказан арбитром за грубую игру был Урибе.

60. Сафонов выручил гостей после удара Мареги. Было опасно.

57. ГООООЛ. Забивает таки "Порту". Отличился Зе Луиш. Головой замкнул подачу с фланга форвард "драконов".

55. Опасно. Теллес пробил немного выше перекладины с перспективного штрафного.

53. Предупреждение. Марега получил желтую карточку от арбитра.

49. Замена. Оливейра получил травму. Вместо него на поле вышел Урибе.

46. Началась вторая половина игры.

Перерыв. Почти безнадежная ситуация для португальского клуба. Трижды нужно забивать хозяевам, чтобы пройти дальше.

44. Диас пробил намного выше ворот. А позиция для удара была перспективная.

39. Первое предупреждение в матче. Камболов получил желтую карточку за грубую игру.

37. Ууух. "Порту" мог отыграть один мяч. Марега головой пробил мимо пустого угла ворот гостей.

34. ГОООЛ. Сулейманов делает дубль. Дали россиянину принять мяч защитники "Порту" и следующим касанием поразить ворота Маркесина.

31. Камболов получает повреждение. Медики оказывают ему помощь.

29. Опасно. Пепе пробил немного выше ворот гостей после подачи углового.

28. В течение одной минуты дважды пробивали игроки "Порту". Обе попытки оказались неудачными.

25. Диас пробил с угла штрафной. Сафонов парировал мяч.

15. Провальное начало матча для португальского клуба.

13. ГОООЛ. Сулейманов делает счет 0:2. Российский форвард нанес результативный удар из края штрафной.

3. ГООООЛ. Гости забивают быстрый гол. Его автором становится Тонни де Вильена. Нидерландец подобрал мяч и пробил без шансов для вратаря "Порту".

1. Матч начался. Хозяева развели мяч с центра поля.

Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Помогали ему судьи на линиях Чиро Карбоне и Даниэле Биндони. Резервный арбитр - Фабио Мареска.

Победитель противостояния между португальским и российским коллективами в плей-офф раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары "Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция). В первом матче греческий клуб одержал победу на чужом поле со счетом 1:0.

До минувшей среды пути "Порту" и "Краснодара" в еврокубках не пересекались.