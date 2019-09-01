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Заря - Динамо: онлайн видео трансляция

Луганчане и киевляне встретятся в матче 6-го тура чемпионата Украины

воскресенье, 1 сентября 2019, 12:40
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Луганчане и киевляне встретятся в матче 6-го тура чемпионата Украины

В воскресенье, 1 сентября, в матче 6-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграет с киевским "Динамо" . Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Динамо".

Начало встречи - в 19:30.

В турнирной таблице чемпионата Украины команды разделяют всего три очка: "Заря" занимает 4-е место и имеет в активе 10 очков, "Динамо" располагается строчкой ниже с 7 набранными очками и игрой в запасе.

Для команд это будет 47-й очный матч за время независимости Украины. Преимущество по личным встречам удерживают киевляне: на их счету 32 победы при 10 ничьих и 4 поражениях.

В минувшем сезоне "Динамо" и "Заря" сыграли между собой 4 матча. Киевляне две игры выиграли, еще две встречи завершились вничью.

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