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Реал - Брюгге: онлайн трансляция

Реал попробует одержать первую победу в Лиге чемпионов в матче с обидчиком Динамо

вторник, 1 октября 2019, 09:39
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Реал попробует одержать первую победу в Лиге чемпионов в матче с обидчиком Динамо

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанский "Реал" встретится с бельгийским "Брюгге". Встреча пройдет 1 октября в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Брюгге".

Начало встречи в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа А, 2-й тур

РЕАЛ Испания - БРЮГГЕ Бельгия

РЕАЛ - БРЮГГЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Реал" и "Брюгге" ранее дважды встречались в матчах еврокубковых турниров. В сезоне-1976/77 пути команд пересеклись в 1/8 финала Кубка чемпионов. В первом матче команды разошлись миром в Мадриде - 0:0, а в Брюгге сенсационно сильнее оказались бельгийцы - 2:0.

В 1-м туре Лиги чемпионов обе команды сыграли не очень удачно "Реал" крупно проиграл ПСЖ, а "Брюгге" сыграл вничью с "Галатасараем".

Напомним, что в квалификационном раунде "Брюгге" обыграло киевское "Динамо" (1:0, 3:3).

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