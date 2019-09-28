Где смотреть онлайн Реал - Брюгге: расписание трансляций

Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и бельгийским "Брюгге". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Брюгге".

Начало матча в 19:55.

РЕАЛ - БРЮГГЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Прямая трансляция противостояния между испанским и бельгийским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

"Реал" и "Брюгге" провели между собой два матча в еврокубковых турнирах. Один раз побеждал "Брюгге", еще один матч завершился вничью. Разница мячей 2-0 в пользу бельгийского клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Реал" проиграл ПСЖ, "Брюгге" сыграл вничью с "Галатасараем".