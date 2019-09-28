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Реал - Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

суббота, 28 сентября 2019, 17:36
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1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и бельгийский "Брюгге". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Брюгге".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу королевского клуба дается коэффициент 1,20. На успех "Брюгге" можно поставить с коэффициентом 15,00. Ничья оценивается коэффициентом 6,00.

В данный момент "Брюгге" занимает второе место в турнирной таблице группы А, имея в активе одно очко. "Реал" находится на последнем, 4-м месте, не набрав ни одного очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Реал" проиграл ПСЖ, "Брюгге" сыграл вничью с "Галатасараем".

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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