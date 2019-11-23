Манчестер Сити - Челси: онлайн трансляция

В субботу, 23 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Поединок состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси".

Начало поединка - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

13-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ

Фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является действующий чемпион страны. На победу манчестерской команды принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Ничья оценивается котировкой в 4,85. На выигрыш коллектива из Лондона можно поставить с коэффициентом 6,30.

Всего между собой "Манчестер Сити" и "Челси" провели 161 матч. "Горожане" выиграли 56 поединков, "синие" - 65. Еще 40 встреч между ними завершились вничью.