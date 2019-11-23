RU  UA  EN

суббота, 23 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Манчестер Сити - Челси: онлайн трансляция

Команды из Манчестера и Лондона встретятся в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии

суббота, 23 ноября 2019, 00:05
читати статтю українською
Команды из Манчестера и Лондона встретятся в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии

В субботу, 23 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Поединок состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси".

Начало поединка - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

13-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ

Фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является действующий чемпион страны. На победу манчестерской команды принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Ничья оценивается котировкой в 4,85. На выигрыш коллектива из Лондона можно поставить с коэффициентом 6,30.

Всего между собой "Манчестер Сити" и "Челси" провели 161 матч. "Горожане" выиграли 56 поединков, "синие" - 65. Еще 40 встреч между ними завершились вничью.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Львов - 4:1 Хроника матча

Шахтер Львов - прямая трансляция матча 15-го тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Харькова

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Сербия Украина - прямая трансляция матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Смотрите онлайн трансляцию из Белграда

Россия - Бельгия - 1:4 хроника матча

РОССИЯ БЕЛЬГИЯ - прямая трансляция матча 9-го тура отборочного турнира на Евро-2020 - Смотрите онлайн трансляцию из Санкт-Петербурга

Новости

22 ноября

21:31
"Шахтер" уничтожил аутсайдера чемпионата Украины: видео
19:00
Встречаем зиму на стиле: 10 модных вещей, без которых не обойтись в холодную погоду
18:58
Олег Винник в третий раз собрал столичный Дворец Спорта: фото
18:40
У нас будет еще один: Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка
18:20
Coldplay отказались от гастролей по необычной причине: фаны рискуют никогда не увидеть их на сцене
18:02
Это не в моем стиле: режиссер "Джокера" лично опроверг слухи о запуске сиквела
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках
В Киеве отпраздновали 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: