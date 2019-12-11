Бавария - Тоттенхэм: онлайн трансляция

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграют немецкая "Бавария" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа В. 6-й тур

БАВАРИЯ Германия - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР Англия

БАВАРИЯ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Бавария" на выезде уничтожила "Тоттенхэм" со счетом 7:2. После пяти туров "Бавария" лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков. "Тоттенхэм" с 10 очками занимает второе место в группе. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому матч будет носить скорее тренировочный характер.