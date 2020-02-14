Норвич Сити - Ливерпуль - 0:0 Онлайн трансляция

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Норвич Сити" играет с "Ливерпулем". Встреча проходит в Норидже на стадионе "Кэрроу Роуд".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Норвич Сити" - "Ливерпуль".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

26-й тур

НОРВИЧ СИТИ - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:0

Норвич Сити: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Бирам, Тетти, Маклин, Рупп, Дуда, Кантвелл, Пукки.

Ливерпуль: Алисон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен.

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет в гостях "Норвич Сити". Следите за событиями матча на "Апострофе".

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "красные". На победу "Ливерпуля" принимаются ставки с коэффициентом 1,30. На ничью можно поставить с котировкой 6,20. Выигрыш "Норвич Сити" оценивается коэффициентом 10,00.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 25 матчах 73 очка. "Норвич Сити" находится на последнем, 20-м месте. В его активе 18 очков. В матче первого круга команд в Ливерпуле победу одержали хозяева со счетом 4:1.