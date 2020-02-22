Челси - Тоттенхэм: онлайн трансляция

22 февраля в матче 27-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле примет "Тоттенхэм". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Челси" - "Тоттенхэм".

Начало матча в 14:30 по киевскому времени.

По версии букмекеров, хозяева поля являются очевидными фаворитами. На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 1,71. На победу подопечных Жозе Моуриньо можно поставить с коэффициентом 4,85, а вот ничейный результат букмекеры оценили котировкой 3,85.

"Челси" по итогам 26-ти туров расположился на четвертой строчку турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. У "шпор" на один бал меньше и пятая позиция в таблице.

Напомним, "Манчестер Сити" вслед за исключением из еврокубков может потерять чемпионский титул, выигранный в сезоне-2013/2014.