Расследователи рассказали, как компания УНЛ манипулирует информацией

Компания "УНЛ" манипулирует информацией, чтобы отвлечь внимание от сути расследования WikiInvestigation, в котором говорится о совместном бизнесе владельца УНЛ Фогго и экс-агента ФСБ Комарова.

Об этом сообщает WikiInvestigation на странице в Facebook.

По мнению расследователей, неопровержимыми являются факты, что Майкл Джон Фогго зарабатывал на сервисе услуг номинального директора, а нардеп Александр Третьяков заявлял о том, что владеет опционом "УНЛ".

WikiInvestigation отмечает, что по их расследованиям открыто более 50 уголовных расследований и два из них касаются, например, чиновника Государственной службы занятости Ярошенко, которого задержали на получении взятки. Именно детективы WikiInvestigation обнаружили его незадекларированное имение в Киеве и записали свидетельства подчиненных.

Расследователи отмечают, что их материал основан не на предположениях, а на выписках из международных реестров.

Как сообщал "Апостроф", ранее лотерейную компанию "УНЛ" уличили в связях со страной-агрессором, поскольку ее формальный собственник имеет общий бизнес с экс-сотрудником ФСБ. Реальным собственником лотерейного оператора называют народного депутата Александра Третьякова (БПП). Журналисты проекта Wikiinvestigation указали, что "УНЛ" использовали в качестве "крыши", чтобы легализовать деятельность под ее вывеской нелегальных игорных заведений, а владелец компании Майкл Джон Фогго связан общим бизнесом с неким гражданином РФ Александром Комаровым, который "имеет большой вес в среде российских спецслужб".