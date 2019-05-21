RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 мая

12:28
​Зеленский обсудил с ЕС и США ключевые проблемы экономики: подробности встреч
12:09
​На Украину надвигается сильный шторм: опубликована карта погоды
12:09
Полторак сделал неожиданное заявление по своей отставке
12:05
Легенда "Динамо" стал "героем парковки" в Европе: опубликовано фото
12:02
Расследователи рассказали, как компания УНЛ манипулирует информацией
12:00
Шварценеггер впервые прокомментировал нападение на него в Южной Африке
11:52
Ляшко устроил скандал, прорываясь в кабинет к Зеленскому: видео и реакция сети
11:38
Скандал с Беларусью на Евровидении: на организаторов конкурса подадут в суд
11:36
​Идет "охота" на врачей: появились печальные подробности о медицине на оккупированном Донбассе
11:31
В "Народном фронте" оценили вероятность роспуска Рады
11:22
Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото
11:13
Вакарчук рассказал, откуда его партия берет деньги: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Расследователи рассказали, как компания УНЛ манипулирует информацией

вторник, 21 мая 2019, 12:02
переглянути новину українською

Компания "УНЛ" манипулирует информацией, чтобы отвлечь внимание от сути расследования WikiInvestigation, в котором говорится о совместном бизнесе владельца УНЛ Фогго и экс-агента ФСБ Комарова.

Об этом сообщает WikiInvestigation на странице в Facebook.

По мнению расследователей, неопровержимыми являются факты, что Майкл Джон Фогго зарабатывал на сервисе услуг номинального директора, а нардеп Александр Третьяков заявлял о том, что владеет опционом "УНЛ".

WikiInvestigation отмечает, что по их расследованиям открыто более 50 уголовных расследований и два из них касаются, например, чиновника Государственной службы занятости Ярошенко, которого задержали на получении взятки. Именно детективы WikiInvestigation обнаружили его незадекларированное имение в Киеве и записали свидетельства подчиненных.

Расследователи отмечают, что их материал основан не на предположениях, а на выписках из международных реестров.

Как сообщал "Апостроф", ранее лотерейную компанию "УНЛ" уличили в связях со страной-агрессором, поскольку ее формальный собственник имеет общий бизнес с экс-сотрудником ФСБ. Реальным собственником лотерейного оператора называют народного депутата Александра Третьякова (БПП). Журналисты проекта Wikiinvestigation указали, что "УНЛ" использовали в качестве "крыши", чтобы легализовать деятельность под ее вывеской нелегальных игорных заведений, а владелец компании Майкл Джон Фогго связан общим бизнесом с неким гражданином РФ Александром Комаровым, который "имеет большой вес в среде российских спецслужб".

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Арсений Финберг о том, как CRM позволяют автоматизировать и масштабировать бизнес

Как Audi Q8 покоряет Украину - интервью основателя "Audi Центр Одесса Юг" Максима Шкиля

По имени не называть, или "Корвалольные войны" украинских фармацевтов

Токсичные лекарства: как украинский способ ведения дел "испортил" латвийских бизнесменов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: