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Компания Nestlé стала лучшим работодателем для молодежи в Украине

среда, 22 мая 2019, 19:04
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Новости компаний

Компания Nestlé возглавила рейтинг "Найкращий роботодавець 2018 – дослідження вподобань студентів (EY)".

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Указанный рейтинг формируется в соответствии с мнением студентов, а также молодых и потенциальных работников.

В Nestlé назвали основной причиной своей победы "глобальную стратегию по Созданию общих ценностей (Creating Shared Value)", благодаря которой компания остается открыта и к собственным подчиненным и к потенциальным сотрудникам.

В сообщении компании отмечено, что за 4 месяца нынешнего года компания трудоустроила 164 человека в возрасте до 30 лет, предоставила место стажировки и практики для 67 студентов и присоединилась к 18 образовательным мероприятиям, чтобы способствовать развитию молодежи в стране.

Также в Nestlé рассказали об инициативе "Nestlé нужна молодежь" (Nestlé Needs YOUth).

"Украинская молодежь талантливая, и мы не можем ее потерять. Завтра эти люди могут стать нашими лучшими работниками. Мы разработали не одну программу по поддержке молодежи и рады, что имеем положительные результаты. Мы поддерживаем открытость и делимся своей экспертизой, предоставляем места для стажировки и практики, трудоустраиваем и призываем другие компании присоединяться", – комментирует Юрий Демкович, директор отдела персонала Nestlé в Украине.

Программа "Отримай роботу" рассчитана на трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет. Они имеют шанс получить предложение о работе в любом отделе компании. "Отримай кваліфікацію" – это программа стажировки и практики, которая помогает получить опыт работы и улучшить свое профессиональное развитие. Уже в этом году новыми членами команды Nestlé стали 164 работника до 30 лет. Стажировку прошли 67 человек.

Еще одно масштабное направление для развития молодых специалистов – создание "Альянсу заради молоді", который по состоянию на 2019 объединяет 17 компаний–партнеров Nestlé.

"Признание "работодателем года" студентами – это лучший показатель того, что мы заботимся об украинской молодежи стратегически", – отмечает Владимир Спивак, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью компании Nestlé в Украине.

Исследование «Найкращий роботодавець» проводится компанией EY в Украине с 2005 года. Целью исследования является анализ привлекательности работодателей на рынке труда, определение предпочтений кандидатов и рекомендации по управлению брендом работодателя. В ходе опроса респонденты могут назвать до трех работодателей в порядке их привлекательности, а также выбрать компании среди предложенных. Также кандидаты указывают факторы привлекательности и источники информации о работодателях и отвечают на другие вопросы, помогающие определить общие тенденции на рынке труда.

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