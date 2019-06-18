Эксперт фондового рынка поделился прогнозами о курсе гривны в 2019 году

Несмотря на негативный информационный шум, который снизил курс гривны на 4%, факторы, влияющие на национальную валюту в этом году, более благоприятные, чем в прошлом.

Об этом заявил Юрий Бажинов, управляющий активами ООО "Фридом Финанс Украина".

"Хочется отметить динамику Единого казначейского счета (ЕКС) которая выглядит сильнее по отношению к 2018 году, при этом пиковые майские выплаты по государственному долгу уже пройдены. Это говорит о том, что правительству хватает финансовых ресурсов платить по долгам как внешним, так и внутренним и держать на ЕКС достаточно высокие остатки по отношению к прошлому году", - заявил эксперт.

Кроме этого, нерезиденты активно покупают облигации внутреннего займа, которые номинированы в гривне, а в страну приходит валюта. Как правило, политическая турбулентность создает дополнительные риски для нерезидентов, но даже президентские выборы не оказали негативного влияния на тенденцию.

Из-за напряженности между США и Китаем, прогнозы по росту мировой экономики существенно снизились, что привело к снижению цен на промышленные металлы и некоторые зернобобовые культуры. Однако негативные последствия обходят Украину стороною. По мнению эксперта "Фридом Финанс Украина", цены на украинские экспортные товары на мировых рынках останутся высокими.

Авария на дамбе в Брумадинью (Бразилия) 25 января стала причиной приостановки добычи руды на 11 предприятиях компании Vale и вызвала рост цен на руду до 4-х летнего максимума - $98,59 за тонну. Компания заявила, что сможет выйти на прежние объемы добычи через 2-3 года.

Катастрофический рост осадков в мае-июне в США, привели к тому, что американские фермеры столкнулись с худшими климатическими условиями для посева кукурузы в современной истории. Департамент сельского хозяйства США (USDA) при этом сообщил, что урожай кукурузы в Украине в 2019-2020 может составить 33 миллиона тонн, а экспорт зерновых растет с 1,6 млрд. долл. до 2,44 млрд. долл. в 1 квартале 2019 по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Суммируя факторы, можно сделать вывод - временный негативный фон для гривны не станет решающим для ее цены.

"Конъюнктура, которая сложилась вокруг национальной валюты, и обстоятельства, которые влияют на нее, выгоднее сегодня, чем год назад", - считает управляющий активами ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" Юрий Бажинов.

ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" - профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение, часть холдинга FREEDOM HOLDING CORP (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 года имеет 12 филиалов по Украине, штат больше 100 человек.