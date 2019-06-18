RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 июня

17:01
Пугачева трогательно обратилась к Галкину в день его рождения
17:00
Гороскоп на завтра: Овны должны прислушиваться к советам, а Стрельцам надо побыть в одиночестве
16:57
СМИ связали с Медведчуком кандидата в депутаты от партии "Слуга народа"
16:55
Полиция раскрыла новые любопытные детали про "героя", заехавшего на пешеходный мост в Киеве
16:43
Легендарный футболист сделал скандальное признание
16:35
Катастрофа национального масштаба: Рабинович раскритиковал идею команды Зеленского о рынке земли
16:31
В Киеве устроили неприятный "сюрприз" новому главе посольства США
16:29
Есть ли жизнь без NASA: в сети высмеяли новые космические "успехи" России
16:27
Эксперт фондового рынка поделился прогнозами о курсе гривны в 2019 году
16:25
Пышнотелая хип-хоп-знаменитость оконфузилась с тесным концертным костюмом: фото
16:24
​У Facebook появилась своя криптовалюта: заявление Цукерберга
16:05
Кандидаты от партии "Слуга народа" угрожают свободе слова в Украине - нардеп
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эксперт фондового рынка поделился прогнозами о курсе гривны в 2019 году

вторник, 18 июня 2019, 16:27
переглянути новину українською

Несмотря на негативный информационный шум, который снизил курс гривны на 4%, факторы, влияющие на национальную валюту в этом году, более благоприятные, чем в прошлом.

Об этом заявил Юрий Бажинов, управляющий активами ООО "Фридом Финанс Украина".

"Хочется отметить динамику Единого казначейского счета (ЕКС) которая выглядит сильнее по отношению к 2018 году, при этом пиковые майские выплаты по государственному долгу уже пройдены. Это говорит о том, что правительству хватает финансовых ресурсов платить по долгам как внешним, так и внутренним и держать на ЕКС достаточно высокие остатки по отношению к прошлому году", - заявил эксперт.

Кроме этого, нерезиденты активно покупают облигации внутреннего займа, которые номинированы в гривне, а в страну приходит валюта. Как правило, политическая турбулентность создает дополнительные риски для нерезидентов, но даже президентские выборы не оказали негативного влияния на тенденцию.

Из-за напряженности между США и Китаем, прогнозы по росту мировой экономики существенно снизились, что привело к снижению цен на промышленные металлы и некоторые зернобобовые культуры. Однако негативные последствия обходят Украину стороною. По мнению эксперта "Фридом Финанс Украина", цены на украинские экспортные товары на мировых рынках останутся высокими.

Авария на дамбе в Брумадинью (Бразилия) 25 января стала причиной приостановки добычи руды на 11 предприятиях компании Vale и вызвала рост цен на руду до 4-х летнего максимума - $98,59 за тонну. Компания заявила, что сможет выйти на прежние объемы добычи через 2-3 года.

Катастрофический рост осадков в мае-июне в США, привели к тому, что американские фермеры столкнулись с худшими климатическими условиями для посева кукурузы в современной истории. Департамент сельского хозяйства США (USDA) при этом сообщил, что урожай кукурузы в Украине в 2019-2020 может составить 33 миллиона тонн, а экспорт зерновых растет с 1,6 млрд. долл. до 2,44 млрд. долл. в 1 квартале 2019 по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Суммируя факторы, можно сделать вывод - временный негативный фон для гривны не станет решающим для ее цены.

"Конъюнктура, которая сложилась вокруг национальной валюты, и обстоятельства, которые влияют на нее, выгоднее сегодня, чем год назад", - считает управляющий активами ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" Юрий Бажинов.

ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" - профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение, часть холдинга FREEDOM HOLDING CORP (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 года имеет 12 филиалов по Украине, штат больше 100 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона

​Арсений Финберг о том, как CRM позволяют автоматизировать и масштабировать бизнес

Как Audi Q8 покоряет Украину - интервью основателя "Audi Центр Одесса Юг" Максима Шкиля

По имени не называть, или "Корвалольные войны" украинских фармацевтов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: