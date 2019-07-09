К лотерейному оператору "М.С.Л." присоединилась сеть "Космолот"

В июле 2019 к оператору государственных лотерей "М.С.Л." присоединяется сеть распространителей "Космолот".

Об этом говорится на сайте лотерейного оператора.

Сообщается, что объединение произошло благодаря стратегии "М.С.Л." о выполнении норм законодательства Украины, открытой и прозрачной работе и следованию принципам Ответственной Игры Европейской Лотерейной Ассоциации и безопасности по стандарту Всемирной Лотерейной Ассоциации.

"Именно такие качества оператора государственных лотерей являются привлекательными для распространителей: лотерейный рынок уже давно готов работать без коррупционного давления со стороны чиновников, по цивилизованным и этическими правилами, со стратегическим планированием развития бизнеса", - говорится в заявлении "М.С.Л.".

Благодаря объединению в операторе ожидают следующих изменений:

1.Рост уплаты налогов

Все распространители государственных лотерей "М.С.Л." работают на оборудовании, которое подключено к центральной компьютерной системы "М.С.Л.", а Госказначейство Украины имеет мониторинговый доступ к этой системе, поэтому в режиме реального времени контролирует все транзакции.

2. Контроль за деятельностью лотерей

"М.С.Л." в течение 6 лет трижды были сертифицированы по стандарту Ответственной Игры Европейской Лотерейной Ассоциации. Оператор государственных лотерей требует безусловного выполнения этих принципов от своих партнеров и распространителей. "М.С.Л.", по утверждению оператора, контролирует соблюдение этих стандартов и жестко реагирует в случае их невыполнения.

3.Конкуренция на рынке

Присоединение нового распространителя к сети "М.С.Л." положительно повлияет на развитие лотерейного рынка Украины, считают в операторе.

"Этот шаг показывает, что бизнес готов работать на честных и прозрачных условиях, платить налоги и быть безопасным для общества. Чем больше распространителей выйдет из "тени", тем более прозрачным, а значит безопасным для общества и выгодным для государства и бизнеса станет лотерейный рынок. в то же время, лотерейный рынок Украины все еще остается далеким от идеального. "М.С.Л." требует от Министерства финансов урегулировать лотерейный рынок через утверждение четких и прозрачных лицензионных условий, обеспечить в лицензионных условиях обязательную сертификацию операторов на соответствие стандартам Ответственной Игры и безопасного ведения бизнеса, а также внедрение централизованной системы учета средств на лотерейном рынке", - сообщает оператор.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." зарегистрировал в июле 2019 году в Министерстве финансов Украины государственную лотерею "Лото ПЛЮС", которую будет распространять сеть "Космолот".