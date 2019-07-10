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"Укрлендфарминг" выделил средства на ремонт школ и детских садов в пяти областях страны

среда, 10 июля 2019, 13:35
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Группа компаний "Укрлендфарминг", один из лидеров аграрной отрасли Украины, владельцем которой является бизнесмен Олег Бахматюк, помогает сельским советам Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Ровенской и Черниговской областей с ремонтом школ, детских садов, обустройством детских площадок, с начала летних каникул агрохолдинг выделил на эти цели 300 тысяч гривен.

Об этом сообщается в пресс-релизе группы компаний.

На что именно нужно финансирование, принимается решение на сессиях сельского совета. Громады в лице председателей определяют, какой именно вид помощи необходим. Актуальная тема в селах - подготовка помещений детских учебных заведений к учебному сезону.

"Директора школьных и дошкольных учреждений, главы сельсоветов обращаются к нам за помощью. А мы стремимся каждому пойти на встречу, это наш приоритет и обязанность. "Западная агропроизводственная компания", входящая в группу "Укрлендфарминг", систематически помогает сельсоветам с ремонтом помещений школ, детских садов, строительством детских площадок, а особенно эти вопросы важны в летний период, - рассказал директор предприятия Виталий Войтко. - Ежегодно из бюджета нашего предприятия, которое находится в четырех областях, на помощь учебным заведениям выделяется более 700 тысяч гривен. По просьбе председателя Таракановского сельского совета Дубенского района предприятие снабдило новыми качелями и веревочными аттракционами детские площадки филиала Таракановского лицея и села Великие Загорцы".

"В Рачинской гимназии учится 143 ребенка. Сегодня проводятся ремонты классов, но ограниченность финансовых ресурсов не позволяет обновить все помещения, - отметил директор гимназии Александр Ткачук. - Приобретение металлопластиковой конструкции в кабинет биологии было для нас крайне необходимым. Мы обратились в ООО "Западная агропроизводственная компания", входящее в группу "Укрлендфарминг". Благодаря их поддержке в кабинете биологии теперь созданы комфортные условия для обучения учащихся".

В течение года предприятия холдинга "Укрлендфарминг" комплексно поддерживают образовательные учреждения в тех 22 областях, где работают: закупают стройматериалы для ремонта помещений, новую мебель, осуществляют специальное обустройство классов в соответствии с требованиями государственной программы "Новая украинская школа" и т.д. Забота о благоустройстве населенных пунктов и благосостояние местных жителей, о неотложных нуждах подрастающего поколения является одним из основных принципов "Укрлендфарминг" в сотрудничестве с сельскими общинами на территории его присутствия.

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Раздел: Бизнес Тема: Аграрный сектор
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