Нападения на офис "МСЛ": объявлено вознаграждение за заказчиков "взрывных" акций

Вторую неделю возле офиса лотерейного оператора "М.С.Л." продолжаются проплаченные провокации при участии молодых, не очень молодых, а иногда и явно несовершеннолетних граждан. При этом, судя по выступлениям "активистов", они совершенно не понимают, против чего протестуют.

Об этом сообщил президент компании Георгий Ложенко на своей страничке в Facebook.

"Уже вторую неделю задаю себе вопрос: за счет чего живут ребята, которые в очередной раз организуют провокации против "МСЛ"? Вместо того, чтобы устроиться на работу, они целыми днями сидят там, где им скажут, и делают то, что им скажут. Но деньги на жизнь где-то нужно брать? Кто же за все это платит? Пожертвования физических лиц и бизнесменов? Оплата услуг по использованию их энтузиазма в конкурентной борьбе? Или оплата из ближнего зарубежья для дестабилизации общественного порядка?", - задается вопросом Ложенко в одном из своих сообщений.

В другом посте он отмечает, что "активисты", некоторые из которых явно не достигли совершеннолетия, в своих действиях откровенно переходят черту законности, ведь иначе, как незаконным, не назовешь нападение на офис компании с использованием взрывпакетов и фаеров.

"Эту детвору уже второй день пригоняют в наш офис осуществлять новые провокации против МСЛ. Они обрисовали фасад здания, сломали двери, разбили окна, бросали взрывпакеты и файеры внутрь здания, в котором полно работников компании", - пишет Ложенко.

Между тем, по мнению оператора "М.С.Л.", подобные инциденты - следствие игнорирования регулятором - Министерством финансов Украины - своих обязанностей по надзору за рынком лотерей.

"Эти события являются результатом бездействия регулятора - Министерства финансов Украины, который в течение 5 лет не может урегулировать лотерейный рынок, и дает возможность дельцам игнорировать законодательство и применять незаконные уличные методы для конкурентной борьбы", - подчеркивают в "М.С.Л."

Отметим, что Георгий Ложенко предложил вознаграждение за информацию о заказчиках провокаций.

"Начинаем искать тех, кто платит за это шоу! И я готов высоко оценить эту информацию! Если есть какая-либо информация о "пикете" под стенами "М.С.Л." и его заказчиках, звоните по телефону: 0800210065. Вознаграждение гарантирую", - отмечает представитель "М.С.Л.".

Подробнее о ситуации на лотерейном рынке и о том, почему его вытесняет нелегальный игорный бизнес - читайте в материале "Апострофа" "Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей".